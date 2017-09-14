RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15517155181551915520>
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:39

мда, навіть Байден в кінці виглядав адекватніше ніж цей "попердолений" нобілєвкою Дональдак

🇺🇸 Трамп в ходе встречи с Зеленским не обращал внимания на его заявления и продолжал жаловаться на то, что не получил Нобелевскую премию мира, - Washington Post.
Xenon
 
Повідомлень: 5535
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:56

К обсуждавшемуся вопросу об энергетике, отоплении и т.д.
9 октября (Рейтер) - В воскресенье российские войска атаковали угольную шахту на юго-востоке Украины и неопознанный энергетический объект на севере, недалеко от российской границы, сообщили операторы этих объектов, что стало продолжением серии недавних нападений на энергосистему Украины.

Частная украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что российские войска атаковали угольную шахту в Днепропетровской области. Компания сообщила, что 192 шахтера были благополучно выведены на поверхность, никто не пострадал.

Компания заявила, что это уже четвертое за два месяца нападение России на угольные предприятия Украины.

Областная энергетическая компания «Черниговоблэнерго» в северной приграничной Черниговской области заявила, что в результате атаки был причинён значительный ущерб и 55 000 абонентов остались без электроэнергии. Аварийные службы восстановят электроснабжение в этом районе, как только это станет безопасно, заявили в компании.

В последние недели российские атаки были сосредоточены на энергосистеме Украины и других энергетических объектах.
На прошлой неделе во многих районах были введены отключения электроэнергии после нападения, произошедшего в начале этого месяца, в результате которого более миллиона потребителей остались без электричества.
https://www.reuters.com/business/energy/russia-attacks-ukraine-coal-mine-second-energy-site-companies-say-2025-10-19/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36921
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:10

МОСКВА, 20 октября (Рейтер) - Атака украинских беспилотников на российский Оренбургский газоперерабатывающий завод вынудила соседний Казахстан сократить добычу на своем Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении на 25–30%, сообщили Рейтер в понедельник два источника в отрасли.

Министерство энергетики Казахстана сообщило в воскресенье, что Оренбургский газоперерабатывающий завод, один из крупнейших в мире, был вынужден приостановить прием газа из Казахстана после атаки.

Украина подтвердила, что удар пришелся по газоперерабатывающему заводу в Оренбургской области, примерно в 1700 километрах (1060 милях) к востоку от российско-украинской границы, и по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.
........
По словам двух источников, говоривших на условиях анонимности из-за деликатности ситуации, добыча на Карачаганаке в понедельник снизилась до 25 000 метрических тонн (196 500 баррелей в сутки) – 28 000 метрических тонн по сравнению с обычным уровнем 35 000–35 500 тонн.

Они сказали, что Оренбург, который контролируется производителем газа «Газпром» (GAZP.MM), открывает новую вкладку, возможно, возобновит часть поставок газа с Карачаганака в понедельник. Однако они отказались сообщить, когда нормальный уровень поставок будет восстановлен.

Добыча нефти и газа на Карачаганаке тесно связана, а это значит, что месторождение не сможет производить много нефти, если добыча газа сократится.
......
В 2024 году на Карачаганаке было добыто около 263 000 баррелей нефти в сутки. Она экспортируется Каспийским трубопроводным консорциумом через российский терминал на Черном море, а также по российскому трубопроводу «Дружба» в Германию.

Месторождение эксплуатируется консорциумом, в который входит крупнейшая американская компания Chevron (CVX.N)., (18%) и европейские энергетические компании Shell (SHEL.L), (29,25%) и Eni (ENI.MI), (29,25%).

Российский Лукойл (LKOH.MM), (13,5%) и местная компания «КазМунайГаз» (KMGZ.KZ), (10%) также владеют долями.
https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-drone-attack-russian-gas-plant-hits-kazakh-output-sources-say-2025-10-20/
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 жов, 2025 18:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36921
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Schmit написав:
  Бетон написав:Знакомый пропал. Нашли через пару дней в тцк. Побили его сильно. Три патруля задували газом, парень он крепкий.
Что дальше будет, вытащат ли, неизвестно.
Вот такое время.
Шёл человек за едой в магазин

Знайомий знайомого, бусифікований прямо з власної веломайстерні, три тижні як на зв'язок не виходить. Може і не живий вже.
Страшні часи настали, потужні.

Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК
Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок.
Ніхто його не бив, вже в ТРО
Ну, теж не хепі сторі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36798
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8261 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:19

  Faceless написав:
pesikot написав:......
Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК
Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок.
Ніхто його не бив, вже в ТРО
Ну, теж не хепі сторі
Це лав сторі.
Резко влюбился в армию. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36921
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
pesikot написав:......
Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК
Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок.
Ніхто його не бив, вже в ТРО
Ну, теж не хепі сторі
Це лав сторі.
Резко влюбился в армию. :)
Я б сказав, що це армія його тепер "любе"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36798
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8261 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:21

  Xenon написав:мда, навіть Байден в кінці виглядав адекватніше ніж цей "попердолений" нобілєвкою Дональдак

🇺🇸 Трамп в ходе встречи с Зеленским не обращал внимания на его заявления и продолжал жаловаться на то, что не получил Нобелевскую премию мира, - Washington Post.

Его можно понять :oops: -- с одним говоришь - про Печенегов рассказывает, с другим говоришь - колядки...
_hunter
 
Повідомлень: 10775
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:26

МОСКВА, 20 окт. (Рейтер) - Контролируется «Роснефтью» (ROSN.MM), открывает новую вкладкуНовокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Поволжье остановил в воскресенье первичную переработку сырой нефти после атаки беспилотника, которая стала второй за месяц, сообщили агентству Reuters в понедельник два источника в отрасли.
Представитель «Роснефти» не был доступен для комментариев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в воскресенье сообщил в социальных сетях, что силы ПВО приняли меры по борьбе с украинскими беспилотниками, а работа местного аэропорта и предоставление услуг мобильного интернета временно приостановлены.

По данным источников, на НПЗ была остановлена ​​установка первичной переработки нефти CDU-11 мощностью 18 900 тонн в сутки, или около 138 540 баррелей в сутки.
Они также сообщили, что еще один основной блок, CDU-9, уже был закрыт к воскресенью.
Первичная переработка нефти на НПЗ была ранее приостановлена ​​после того, как в прошлом месяце завод атаковали беспилотники.

Источники сообщили, что завод может возобновить производство в начале ноября.
По данным отраслевых источников, в прошлом году НПЗ переработал 5,74 млн тонн сырой нефти, произвел 1,10 млн тонн автомобильного бензина, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн ​​тонн мазута.
https://www.reuters.com/world/russias-novokuibyshevsk-oil-refinery-stops-processing-after-drone-attack-sources-2025-10-20/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36921
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:27

  Schmit написав:Хто сказав, що ні?


самі 3,14*** і казали, і повторюють зараз, що їх не влаштовує варіант заморозки по поточним лініям
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6314
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:29

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:-----------------------------
pesikot
......
Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК
Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок.
Ніхто його не бив, вже в ТРО
-----------------------------
Ну, теж не хепі сторі
Це лав сторі.
Резко влюбился в армию. :)
Я б сказав, що це армія його тепер "любе"
Он же согласился, значит, идеальный вариант - любовь взаимная. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 жов, 2025 18:50, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36921
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15517155181551915520>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 138188
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 325995
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1012003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.