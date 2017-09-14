К обсуждавшемуся вопросу об энергетике, отоплении и т.д.
9 октября (Рейтер) - В воскресенье российские войска атаковали угольную шахту на юго-востоке Украины и неопознанный энергетический объект на севере, недалеко от российской границы, сообщили операторы этих объектов, что стало продолжением серии недавних нападений на энергосистему Украины.
Частная украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что российские войска атаковали угольную шахту в Днепропетровской области. Компания сообщила, что 192 шахтера были благополучно выведены на поверхность, никто не пострадал.
Компания заявила, что это уже четвертое за два месяца нападение России на угольные предприятия Украины.
Областная энергетическая компания «Черниговоблэнерго» в северной приграничной Черниговской области заявила, что в результате атаки был причинён значительный ущерб и 55 000 абонентов остались без электроэнергии. Аварийные службы восстановят электроснабжение в этом районе, как только это станет безопасно, заявили в компании.
В последние недели российские атаки были сосредоточены на энергосистеме Украины и других энергетических объектах. На прошлой неделе во многих районах были введены отключения электроэнергии после нападения, произошедшего в начале этого месяца, в результате которого более миллиона потребителей остались без электричества.
МОСКВА, 20 октября (Рейтер) - Атака украинских беспилотников на российский Оренбургский газоперерабатывающий завод вынудила соседний Казахстан сократить добычу на своем Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении на 25–30%, сообщили Рейтер в понедельник два источника в отрасли.
Министерство энергетики Казахстана сообщило в воскресенье, что Оренбургский газоперерабатывающий завод, один из крупнейших в мире, был вынужден приостановить прием газа из Казахстана после атаки.
Украина подтвердила, что удар пришелся по газоперерабатывающему заводу в Оренбургской области, примерно в 1700 километрах (1060 милях) к востоку от российско-украинской границы, и по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. ........ По словам двух источников, говоривших на условиях анонимности из-за деликатности ситуации, добыча на Карачаганаке в понедельник снизилась до 25 000 метрических тонн (196 500 баррелей в сутки) – 28 000 метрических тонн по сравнению с обычным уровнем 35 000–35 500 тонн.
Они сказали, что Оренбург, который контролируется производителем газа «Газпром» (GAZP.MM), открывает новую вкладку, возможно, возобновит часть поставок газа с Карачаганака в понедельник. Однако они отказались сообщить, когда нормальный уровень поставок будет восстановлен.
Добыча нефти и газа на Карачаганаке тесно связана, а это значит, что месторождение не сможет производить много нефти, если добыча газа сократится. ...... В 2024 году на Карачаганаке было добыто около 263 000 баррелей нефти в сутки. Она экспортируется Каспийским трубопроводным консорциумом через российский терминал на Черном море, а также по российскому трубопроводу «Дружба» в Германию.
Месторождение эксплуатируется консорциумом, в который входит крупнейшая американская компания Chevron (CVX.N)., (18%) и европейские энергетические компании Shell (SHEL.L), (29,25%) и Eni (ENI.MI), (29,25%).
Российский Лукойл (LKOH.MM), (13,5%) и местная компания «КазМунайГаз» (KMGZ.KZ), (10%) также владеют долями.
Бетон написав:Знакомый пропал. Нашли через пару дней в тцк. Побили его сильно. Три патруля задували газом, парень он крепкий. Что дальше будет, вытащат ли, неизвестно. Вот такое время. Шёл человек за едой в магазин
Знайомий знайомого, бусифікований прямо з власної веломайстерні, три тижні як на зв'язок не виходить. Може і не живий вже. Страшні часи настали, потужні.
Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок. Ніхто його не бив, вже в ТРО
МОСКВА, 20 окт. (Рейтер) - Контролируется «Роснефтью» (ROSN.MM), открывает новую вкладкуНовокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Поволжье остановил в воскресенье первичную переработку сырой нефти после атаки беспилотника, которая стала второй за месяц, сообщили агентству Reuters в понедельник два источника в отрасли. Представитель «Роснефти» не был доступен для комментариев.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в воскресенье сообщил в социальных сетях, что силы ПВО приняли меры по борьбе с украинскими беспилотниками, а работа местного аэропорта и предоставление услуг мобильного интернета временно приостановлены.
По данным источников, на НПЗ была остановлена установка первичной переработки нефти CDU-11 мощностью 18 900 тонн в сутки, или около 138 540 баррелей в сутки. Они также сообщили, что еще один основной блок, CDU-9, уже был закрыт к воскресенью. Первичная переработка нефти на НПЗ была ранее приостановлена после того, как в прошлом месяце завод атаковали беспилотники.
Источники сообщили, что завод может возобновить производство в начале ноября. По данным отраслевых источников, в прошлом году НПЗ переработал 5,74 млн тонн сырой нефти, произвел 1,10 млн тонн автомобильного бензина, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута.
Faceless написав:----------------------------- pesikot ...... Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок. Ніхто його не бив, вже в ТРО ----------------------------- Ну, теж не хепі сторі
Це лав сторі. Резко влюбился в армию.
Я б сказав, що це армія його тепер "любе"
Он же согласился, значит, идеальный вариант - любовь взаимная.
