МОСКВА, 20 октября (Рейтер) - Атака украинских беспилотников на российский Оренбургский газоперерабатывающий завод вынудила соседний Казахстан сократить добычу на своем Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении на 25–30%, сообщили Рейтер в понедельник два источника в отрасли.



Министерство энергетики Казахстана сообщило в воскресенье, что Оренбургский газоперерабатывающий завод, один из крупнейших в мире, был вынужден приостановить прием газа из Казахстана после атаки.



Украина подтвердила, что удар пришелся по газоперерабатывающему заводу в Оренбургской области, примерно в 1700 километрах (1060 милях) к востоку от российско-украинской границы, и по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.

По словам двух источников, говоривших на условиях анонимности из-за деликатности ситуации, добыча на Карачаганаке в понедельник снизилась до 25 000 метрических тонн (196 500 баррелей в сутки) – 28 000 метрических тонн по сравнению с обычным уровнем 35 000–35 500 тонн.



Они сказали, что Оренбург, который контролируется производителем газа «Газпром» (GAZP.MM), открывает новую вкладку, возможно, возобновит часть поставок газа с Карачаганака в понедельник. Однако они отказались сообщить, когда нормальный уровень поставок будет восстановлен.



Добыча нефти и газа на Карачаганаке тесно связана, а это значит, что месторождение не сможет производить много нефти, если добыча газа сократится.

В 2024 году на Карачаганаке было добыто около 263 000 баррелей нефти в сутки. Она экспортируется Каспийским трубопроводным консорциумом через российский терминал на Черном море, а также по российскому трубопроводу «Дружба» в Германию.



Месторождение эксплуатируется консорциумом, в который входит крупнейшая американская компания Chevron (CVX.N)., (18%) и европейские энергетические компании Shell (SHEL.L), (29,25%) и Eni (ENI.MI), (29,25%).



Российский Лукойл (LKOH.MM), (13,5%) и местная компания «КазМунайГаз» (KMGZ.KZ), (10%) также владеют долями.