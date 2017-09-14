RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15517155181551915520
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:35

  Schmit написав:
  Xenon написав:взагалі-то х.. сам і казав (як і його глашаті - песков, лавров і т.п). - Заявляючи що їм потрібна вся Донецька область, а також і Херсонська і Запорізька)

Так, але це було заявлено вже після того, як Зе відмовився.
Тобто не підходять тобі такі м'які умови, ну то тримай старі.


Продовжуй виправдовувати Путіна, якій не погоджувався ні на що.
Це все твої хворобливі фантазії.

Наразі знов відкинуті всі пропозиції, ротом Пєскова
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12332
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:38

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав: Це лав сторі.
Резко влюбился в армию. :)
Я б сказав, що це армія його тепер "любе"
Он же согласился, значит, идкальный вариант - любовь взаимная. :)


Якобы побили в ТЦК - фу-фу-фу, плохо-плохо

Не побили в ТЦК - тоже плохо, зраду не на чем разгонять
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12332
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:39

  ЛАД написав:Мінські угоди нікого не обдурили. Всі сторони погодилися на них вимушено, тому що не мали інших варіантів на той час. Але вони давали час на пошук мирних рішень.

Ні.
У путіна був варіант повноцінної війни.
У путіна був варіант продовжувати ту ж саму гібридну війну.
Вже 2 альтернативних непоганих варіанти, кращих ніж мирна угода.
Я думаю путін до сьогодні кусає лікті що не почав повноцінну війну тоді.
А ось Порошенко обрав єдиний хороший варіант для України.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6834
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 18:55

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Мінські угоди нікого не обдурили. Всі сторони погодилися на них вимушено, тому що не мали інших варіантів на той час. Але вони давали час на пошук мирних рішень.

Ні.
У путіна був варіант повноцінної війни.
У путіна був варіант продовжувати ту ж саму гібридну війну.
Вже 2 альтернативних непоганих варіанти, кращих ніж мирна угода.
Я думаю путін до сьогодні кусає лікті що не почав повноцінну війну тоді.

Тобто, у тебе є повне розуміння, що війну хоче саме Путін

Але винуваті у тебе я, Shaman або Hotab )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12332
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 19:02

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Мінські угоди нікого не обдурили. Всі сторони погодилися на них вимушено, тому що не мали інших варіантів на той час. Але вони давали час на пошук мирних рішень.

Ні.
У путіна був варіант повноцінної війни.
Это ваше мнение.
Путин так не считал. В подробности вдаваться не буду.

У путіна був варіант продовжувати ту ж саму гібридну війну.
Так он её и продолжал. Вы не заметили?

Вже 2 альтернативних непоганих варіанти, кращих ніж мирна угода.
Я думаю путін до сьогодні кусає лікті що не почав повноцінну війну тоді.
Опять же, это ваше личное мнение. На мой взгляд, ошибочное.

А ось Порошенко обрав єдиний хороший варіант для України.
О решении Порошенко и его дальнейшей политике я уже написал.
Не буду повторяться.
Заметьте, подписание минских соглащений я не осуждаю.
Напротив, считаю это правильным.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36921
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 19:19

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
pesikot написав:......
Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК
Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок.
Ніхто його не бив, вже в ТРО
Ну, теж не хепі сторі
Це лав сторі.
Резко влюбился в армию. :)

б'є значить любить
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41229
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 19:28

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:-----------------------------
pesikot
......
Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК
Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок.
Ніхто його не бив, вже в ТРО
------------------------------
Ну, теж не хепі сторі
Це лав сторі.
Резко влюбился в армию. :)

б'є значить любить
Не б'є, значить не любить?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36921
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15517155181551915520
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 138190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 325999
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1012008
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.