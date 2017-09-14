Бетон, якщо вашого дружбана спакували 3 бригади, вас можливо спакують 6. Ми ж розуміємо, що Зеленський нікого не пожаліє. Заробляння грошей на ідіотах КРНЖ того вартує?
|
|
|
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:13
Бетон, якщо вашого дружбана спакували 3 бригади, вас можливо спакують 6. Ми ж розуміємо, що Зеленський нікого не пожаліє. Заробляння грошей на ідіотах КРНЖ того вартує?
Додано: Пон 20 жов, 2025 22:34
Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води
Додано: Пон 20 жов, 2025 22:38
Звалити можна..
Питання- а що хочуть досягнути ті хто вирішив звалити?
Якщо отримати 500 доларів/місяць соціалки щоб жити як живуть бомжі країни в якій отримав соціалку - то це одне
А якщо досягнути успіху - обігнати хоча б 50% громадян країни в яку переїхав - то це складніше ніж обігнати в Україні 70%... - то це зовсім інше.
Треба розуміти різницю між двома дієсловами
думає... і ......робить....
Народна Мудрість каже
Дурень - думкою багатіє....
Виходить що розумний повинен багатіти ДІЄЮ...
Додано: Вів 21 жов, 2025 01:44
1. Це російське ІПСО (ще пару місяців тому ти казав що бусифікації не існує)
А я тобі вірю.
2. Зразу в ТРО?
Учебка де в сценарії?
ти коли шось фантазуєш, спочатку мені присилай на перевірку.
Трохи передбачень (в мене чомусь гарно вдаться)
Жовтень 2027
Відкрили центр покарань колишніх, поліцаїв та ТЦКашників.
А там працевлаштувались провідний анальний інквізитор Хотаб та помічники Песікот, Щаман.
ПС в Європі наплив 18-22. Дуже багато.
В принципі це великий позитив. Робочі руки та не араби.
Випускайте 23-25
Не жалобиться.
Востаннє редагувалось UA в Вів 21 жов, 2025 01:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 01:45
1. "великі заводи" и сегодня в РФ не "тільки шахеди".
2. В'язні, которых он выпустил, уже либо лежат в сырой украинской земле, либо уже демобилизовались и получили прощение грехов (до новых преступлений). Так что "повертати цю свору неадекватів вам до себе" вже не треба.
3. "Дамбас ще не" его. Но вместо "недостающего" кусочка Донбасса у него хороший кусок Зпарожской и Херсонской областей.
4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой момент
х... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже.
Но когда-то договариваться придётся.
И ему, и нам.
"Про що"? О мире.
На каких условиях, вопрос.
Вот мне только интересно, почему вы отвечать за условия Путина поручаете мне, а с Украиной идентифицируете себя? Вы уверены, что вы адекватно представляете народ Украины и его интересы?
|