Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 21 жов, 2025 08:23
stm написав: Бетон написав:
Если володимир олександрович ищет русских шпионов, ему следует поискать типа, который снимал в росии сваты и кучу паршивых комедий, выплясывал перед киркоровым, не пропускал голубые огоньки и выступал перед путиным
Бетон, якщо вашого дружбана спакували 3 бригади, вас можливо спакують 6. Ми ж розуміємо, що Зеленський нікого не пожаліє. Заробляння грошей на ідіотах КРНЖ того вартує?
В любом случае рано или поздно меня утилизируют.
Отношусь к этому филосовски. Все умрут, просто я намного раньше.
Зато как хорошо всем станет даже здесь
Бетон
2
2
Додано: Вів 21 жов, 2025 09:11
pesikot
whois2010, то хто тут помішаний на анальних вподобаннях ? )
2 жертви пєдогеноциду: УА і його пасивний друг Барабан
Hotab
Додано: Вів 21 жов, 2025 09:18
budivelnik написав:
Звалити можна..
Питання- а що хочуть досягнути ті хто вирішив звалити?
Якщо отримати 500 доларів/місяць соціалки щоб жити як живуть бомжі країни в якій отримав соціалку - то це одне
А якщо досягнути успіху - обігнати хоча б 50% громадян країни в яку переїхав - то це складніше ніж обігнати в Україні 70%... - то це зовсім інше.
А если цель - "обогнать" 90% бывших соотечественников - и на пенсии чилить на бывшей родине? 🤔
_hunter
2
Додано: Вів 21 жов, 2025 09:20
UA написав:
ПС в Європі наплив 18-22. Дуже багато.
В принципі це великий позитив. Робочі руки та не араби.
Випускайте 23-25
Не жалобиться.
Это уже вряд ли: пошли разговоры о снижении до 23х...
_hunter
2
