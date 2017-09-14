ЛАД написав:

stm написав: ЛАД написав: І так, домовлятися треба. І поки не домовилися треба мобілізовувати і воювати. Але домовлятися треба активніше, а не тягнути війну, прикриваючись розмовами про мир.

ЛАД, а ви на місці х... розпочавши сво за дамбас, сфігачівши 35% всіх запасів зброї, випустивши на волю велику кількість в'язнів і зробивши так що великі заводи то тільки шахеди, маючи проблеми зі всім адекватним світом, то вони взайми вже не дають. Про що би домовлялися зі мною? Дамбас ще не ваш, п...здець вже ваш і повертати цю свору неадекватів вам до себе

1. "великі заводи" и сегодня в РФ не "тільки шахеди".2. В'язні, которых он выпустил, уже либо лежат в сырой украинской земле, либо уже демобилизовались и получили прощение грехов (до новых преступлений). Так что "повертати цю свору неадекватів вам до себе" вже не треба.3. "Дамбас ще не" его. Но вместо "недостающего" кусочка Донбасса у него хороший кусок Зпарожской и Херсонской областей.4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой моментх... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже.Но когда-то договариваться придётся.И ему, и нам."Про що"? О мире.На каких условиях, вопрос.Вот мне только интересно, почему вы отвечать за условия Путина поручаете мне, а с Украиной идентифицируете себя? Вы уверены, что вы адекватно представляете народ Украины и его интересы?