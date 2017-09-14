|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:04
Xenon написав: fox767676 написав:
для чого ?
щоб ксероксу на дивані кордони 1991 подарувати?
США та РФ не становлять загрози один одному
не є конкурентами, окрім геополітичного впливу на маргінальні регіони типу України
Як проводять кордони у таких регіонах - див. політичну мапу Пн Африки.
щоб репутаційні втрати США нівелювати? Та їм очевидно ще з 2014 не дуже болить
а може і з 1975
причому тут США?
Так о том и речь -- при чем там Штаты:
Xenon написав:
до америкосов всё никак не может дойти ......
_hunter
Повідомлень: 10779
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:04
fox767676 написав: Xenon написав:
мова про воюючі сторони - Україна - раша.
ця війна може закінчитися тільки розгромом і капітуляцією однієї із сторін
то навіщо тоді ця напускна невизначеність ?
зрозуміло і так хто кого розгромить і чим це все закінчиться у разі провалу дипломатії
Так, все дійсно зрозуміло. Щось мій ефективний менеджер великих промислових підприємств окрім шахедів мовчить, фізичні формули мабуть малює...
stm
Повідомлень: 6013
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:20
fox767676 написав: flyman написав:
Які ще "думающіє", кому вони тут нада, хто їх що питатиме.
тобі в один бусик з залізобетоном каструля
А я буду глумиться вдоволь на идеалами волючего майдана
Бог дает силы немерянно на это
щось таке плетеш як небіжка перед земля бути їй бетоном
flyman
Повідомлень: 41235
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2863 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:21
Xenon написав: fox767676 написав:
для чого ?
щоб ксероксу на дивані кордони 1991 подарувати?
США та РФ не становлять загрози один одному
не є конкурентами, окрім геополітичного впливу на маргінальні регіони типу України
Як проводять кордони у таких регіонах - див. політичну мапу Пн Африки.
щоб репутаційні втрати США нівелювати? Та їм очевидно ще з 2014 не дуже болить
а може і з 1975
причому тут США?
мова про воюючі сторони - Україна - раша.
ця війна може закінчитися тільки розгромом і капітуляцією однієї із сторін
воукерщина тепер модна
flyman
Повідомлень: 41235
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2863 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:22
fox767676 написав: Xenon написав:
мова про воюючі сторони - Україна - раша.
ця війна може закінчитися тільки розгромом і капітуляцією однієї із сторін
то навіщо тоді ця напускна невизначеність ?
зрозуміло і так хто кого розгромить і чим це все закінчиться у разі провалу дипломатії
закінчиться розгромом та капітуляціею менш ресурсної, інфраструктурно та інституційно розвиненої країни
ви цього прагнете злорадіючи кожного разу невдачам госдепу та білого дому?
Цікаво, перший Рим перед тим як розпастися кого там назахоплював? РІ пік пройшла, і щодалі скукожується все більше, чи у тебе інший глобус?
flyman
Повідомлень: 41235
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2863 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:27
flyman написав:
Цікаво, перший Рим перед тим як розпастися кого там назахоплював? РІ пік пройшла, і щодалі скукожується все більше, чи у тебе інший глобус?
дурнику зліпив єралашик
100 раз пояснювалось
не перший, не другий, не третій, не четвертий Рим
А Нова Орда
Якщо Сі відіб'є атаки на Пленумі, то трампоненависникам звикати до землі
fox767676
Повідомлень: 4579
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 198 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:29
навіть з красунею стм не дають побалакати
я так не можу
бувайте
fox767676
Повідомлень: 4579
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 198 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:37
_hunter написав:
Так о том и речь -- при чем там Штаты:
Xenon написав:
до америкосов всё никак не может дойти ......
так этож США в лице Дональдака пытаются выступить миротворцами и вести переговоры с рашей; склоняя на это Украину
Украина с самого начала просила - дайте оружие в количестве и вломите санкций по самые помидоры (на нефть, газ и тп)
Xenon
Повідомлень: 5538
З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
