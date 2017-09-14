Лавров назвал две коренные причины конфликта в Украине и заявил: «Одна из причин — это расширение НАТО и создание прямых военных угроз вблизи Pоссии. Другой причиной является явное нарушение прав человека русскоязычных в Украине.



«Все, что связано с Pоссией — СМИ, образование, культура, все это было запрещено законом в Украине.», — Лавров также отметил.



«Pоссия никогда не говорит публично о том, что обсуждается на переговорах. Мы действуем очень вежливо и, в отличие от некоторых других, никогда не говорим открыто о том, что обсуждается на переговорах. В противном случае переговоры не будут серьезными.», — Он добавил....

