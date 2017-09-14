RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1552315524155251552615527>
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В принципе в этот раз соглашусь с Xenon
Развел путя , нашего Дони Федорыча в четверг по-полной
Встречу скорей всего перенесут
Си удержится
На саммие АТТЄС посмеется над униженным и оскорбленным Трампом и всем Западом в его лице.
бд с обстрелами минимум до февраля
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:48

  stm написав:
  ЛАД написав:
..........
4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой момент
х... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже.
Но когда-то договариваться придётся.
И ему, и нам.
"Про що"? О мире.
На каких условиях, вопрос.
.....

Граємо далі. Я - х.... Ви - мій ефективний менеджер по великих заводах. Мені потрібно повернути героїв сво, то вони в Україні вбивали цивільних заради забави фпв, а дома одразу "старушек через дорогу переводить будут". Яка у мене кількість армії? вона мені в такий кількості потрібна? Єлабуга у мене розрослася за запозичені кошти і там теж є 5 змін працівників. На який великий завод, і не один, ім'я будь-ласка мені оформити всіх цих людей?
Честно говоря, мне надоело заниматься объяснением прописных истин.
Но вы сильно переживаете,что я вам не ответил. Я просто наивно надеялся, что вы сами поймёте. Или вы всё-таки блондинка, которая считает, что вероятность встретить на улице динозавра 1/2: "Или встречу, или не встречу"?
Перечисленные вами проблемы вполне реальны.
И вернувшиеся с войны не будут "одразу "старушек через дорогу переводить". Так они, в большинстве, и до этого не переводили. Армия у него выросла не так, чтобы очень уж сильно. Это не СССР после 2 МВ, когда армию сократили с 12 млн. до менее 3 млн. меньше, чем за 3 года.
Будет ли сокращение оборонпрома, не уверен. РФ, в отличие от нас, и до войны клепала оружие хорошими темпами.
Вы не подумали, что все эти проблемы будут и у нас?
В не меньшей, а то и большей степени? В частности, сокращение армии у нас будет с больше 1 млн. до примерно 200 тыс. - значительно сильнее, чем в РФ.
Вот насчёт оборонки не знаю - понятия не имею, сколько людей у нас сегодня заняты в оборонке.
Может быть, вы из этого сделаете вывод, что мы не хотим и не можем закончить войну?
И точно такие же проблемы были во всех воюющих странах после окончания войны. Тем не менее, все войны рано или поздно заканчивались.
Или вы знаете хотя бы одну войну, которая длилась бесконечно?
Я таких не знаю и буду весьма признателен вам, если вы сообщите о такой бесконечной войне.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 жов, 2025 13:50, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36935
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:48

  fler написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:Украина с самого начала просила - дайте оружие в количестве и вломите санкций по самые помидоры (на нефть, газ и тп)

Ну так в этом случае мы опять возвращаемся к вопросу: а Штатам это зачем?

hunter, Україна - це чия сфера впливу? У разі програшу України хто посилить свої лідерські позиції у світі? Яка країна буде №1, а яка №2?

  _hunter написав:Ладно бы зеля за то "дайте оружие в количестве" - реальными деньгами платил бы (или, хотя бы, ресурсами)...

А корисні копалини - це шо? Хіба не ресурси?

>>> це чия сфера впливу?
Это такой "чемодан без ручки", что даже лень прикидывать.

>>> хто посилить свої лідерські позиції у світі?
Кто - не сильно важно: в том смысле, что на ноль сколько не умножай...

>>> А корисні копалини - це шо?
Плата за уже состоявшиеся поставки. Причем там "засада": у второй стороны эта индустрия гораздо более зрелой выглядит. 😱
_hunter
 
Повідомлень: 10785
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:54

  Xenon написав:вот вам и ответ по поводу переговоров
Сегодняшнее заявление раши

Більшість України залишиться під владою нацистів, якщо укласти перемирʼя зараз, – лавров.
Был бы очень признателен, если бы вы давали ссылки.
Гугл такую цитату не находит.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36935
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Был бы очень признателен, если бы вы давали ссылки.
Гугл такую цитату не находит.

https://www.rbc.ua/rus/news/lavrov-zaya ... 42941.html
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 232
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:14

  fox767676 написав:В принципе в этот раз соглашусь с Xenon
Развел путя , нашего Дони Федорыча в четверг по-полной
Встречу скорей всего перенесут
......
Вполне возможно.
Но Xenon несколько исказил цитату из CNN.
В оригинале звучит значительно менее категорично:
Надежды президента Дональда Трампа на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным могут рухнуть после того, как источники, знакомые с ситуацией, сообщили CNN, что ожидаемая на этой неделе предварительная встреча между ключевыми помощниками мировых лидеров по иностранным делам отложена, по крайней мере, на данный момент.

В четверг Трамп заявил после телефонного разговора с Путиным, что они «договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников».

«Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены», — написал он в Truth Social.

Однако, как сообщил CNN представитель Белого дома, ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена. Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения российского вторжения в Украину .

Также пока неясно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конечном итоге окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште, Венгрия.
............
Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что после телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса. По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе.
https://edition.cnn.com/2025/10/20/politics/trump-putin-meeting-possible-delay-russia-ukraine
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36935
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:19

  TUR написав:
  ЛАД написав:Был бы очень признателен, если бы вы давали ссылки.
Гугл такую цитату не находит.

https://www.rbc.ua/rus/news/lavrov-zaya ... 42941.html

Спасибо!
Но там дальше:
Россия придерживается позиции по Украине, достигнутой на переговорах Путина и Трампа на Аляске.

▪️Телефонные контакты с Рубио будут продолжены.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36935
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:23

  ЛАД написав:
  TUR написав:
  ЛАД написав:Был бы очень признателен, если бы вы давали ссылки.
Гугл такую цитату не находит.

https://www.rbc.ua/rus/news/lavrov-zaya ... 42941.html

Спасибо!
Но там дальше:
Россия придерживается позиции по Украине, достигнутой на переговорах Путина и Трампа на Аляске.

▪️Телефонные контакты с Рубио будут продолжены.

А разве на Аляске о чем-то удалось договориться? все остались при своих амбициях
даже в заявлениях ниочем таком не звучало
(даже обед отменили и разъехались )
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 21 жов, 2025 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 5544
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но там дальше:

Послушайте прямую речь на видео - там более понятно и с немного другим акцентом.
https://zn.ua/POLITICS/rf-ne-pojdet-na- ... avrov.html
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 232
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 14:30

ЛАД
Что он исказил? TUR привел источник.
Снова "первопричины войны".
Кремлевские все так же хотят переломать хребет Украине.
При каких условиях это возможно страшно даже подумать
Возможно у кремля были опасения насчет позиций Си внутри КПК, в купе с томагавками это заставило путина немного поиграть в конструктив. Теперь Си подтвердил позиции. про Томагавки все забыли.
Чтобы добиться хоть минимального дистанцирования москвы от Пекина, Вашингтону придется оказать беспрецедентное давление на Киев
Возможно что США и Трамп просто самоустранятся от этого бедлама
У них есть аж 2 Америки - Северная и Южная, там простора для творчества хоть отбавляй
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1552315524155251552615527>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 138921
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 327193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1013052
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9994)
21.10.2025 15:39
Sense Bank (15131)
21.10.2025 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.