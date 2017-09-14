В принципе в этот раз соглашусь с Xenon Развел путя , нашего Дони Федорыча в четверг по-полной Встречу скорей всего перенесут Си удержится На саммие АТТЄС посмеется над униженным и оскорбленным Трампом и всем Западом в его лице. бд с обстрелами минимум до февраля
ЛАД написав: .......... 4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой момент х... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже. Но когда-то договариваться придётся. И ему, и нам. "Про що"? О мире. На каких условиях, вопрос. .....
Граємо далі. Я - х.... Ви - мій ефективний менеджер по великих заводах. Мені потрібно повернути героїв сво, то вони в Україні вбивали цивільних заради забави фпв, а дома одразу "старушек через дорогу переводить будут". Яка у мене кількість армії? вона мені в такий кількості потрібна? Єлабуга у мене розрослася за запозичені кошти і там теж є 5 змін працівників. На який великий завод, і не один, ім'я будь-ласка мені оформити всіх цих людей?
Честно говоря, мне надоело заниматься объяснением прописных истин. Но вы сильно переживаете,что я вам не ответил. Я просто наивно надеялся, что вы сами поймёте. Или вы всё-таки блондинка, которая считает, что вероятность встретить на улице динозавра 1/2: "Или встречу, или не встречу"? Перечисленные вами проблемы вполне реальны. И вернувшиеся с войны не будут "одразу "старушек через дорогу переводить". Так они, в большинстве, и до этого не переводили. Армия у него выросла не так, чтобы очень уж сильно. Это не СССР после 2 МВ, когда армию сократили с 12 млн. до менее 3 млн. меньше, чем за 3 года. Будет ли сокращение оборонпрома, не уверен. РФ, в отличие от нас, и до войны клепала оружие хорошими темпами. Вы не подумали, что все эти проблемы будут и у нас? В не меньшей, а то и большей степени? В частности, сокращение армии у нас будет с больше 1 млн. до примерно 200 тыс. - значительно сильнее, чем в РФ. Вот насчёт оборонки не знаю - понятия не имею, сколько людей у нас сегодня заняты в оборонке. Может быть, вы из этого сделаете вывод, что мы не хотим и не можем закончить войну? И точно такие же проблемы были во всех воюющих странах после окончания войны. Тем не менее, все войны рано или поздно заканчивались. Или вы знаете хотя бы одну войну, которая длилась бесконечно? Я таких не знаю и буду весьма признателен вам, если вы сообщите о такой бесконечной войне.
fox767676 написав:В принципе в этот раз соглашусь с Xenon Развел путя , нашего Дони Федорыча в четверг по-полной Встречу скорей всего перенесут ......
Вполне возможно. Но Xenon несколько исказил цитату из CNN. В оригинале звучит значительно менее категорично:
Надежды президента Дональда Трампа на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным могут рухнуть после того, как источники, знакомые с ситуацией, сообщили CNN, что ожидаемая на этой неделе предварительная встреча между ключевыми помощниками мировых лидеров по иностранным делам отложена, по крайней мере, на данный момент.
В четверг Трамп заявил после телефонного разговора с Путиным, что они «договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников».
«Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены», — написал он в Truth Social.
Однако, как сообщил CNN представитель Белого дома, ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена. Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения российского вторжения в Украину .
Также пока неясно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конечном итоге окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште, Венгрия. ............ Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что после телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса. По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе.
ЛАД Что он исказил? TUR привел источник. Снова "первопричины войны". Кремлевские все так же хотят переломать хребет Украине. При каких условиях это возможно страшно даже подумать Возможно у кремля были опасения насчет позиций Си внутри КПК, в купе с томагавками это заставило путина немного поиграть в конструктив. Теперь Си подтвердил позиции. про Томагавки все забыли. Чтобы добиться хоть минимального дистанцирования москвы от Пекина, Вашингтону придется оказать беспрецедентное давление на Киев Возможно что США и Трамп просто самоустранятся от этого бедлама У них есть аж 2 Америки - Северная и Южная, там простора для творчества хоть отбавляй