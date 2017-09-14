RSS
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:02

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Внаслідок масованого удару "шахедами" по Новгороду-Сіверському є загиблі та поранені
За попередньою інформацією, четверо загиблих цивільних (дві жінки та два чоловіки) та четверо поранених. Серед поранених є 10-річна дівчинка.

Нагадаємо, що росіяни 21 жовтня масовано атакували Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Станом на 15:44 місцева влада зафіксувала близько 20 ударів "шахедів".


"Путін хоче миру" (с) Banderlog
так це війна. А на війні вбивають людей. Все як ти любиш.

Перевзувся ?
Так хоче Путін миру чи ні ?
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:04

А шо сталося?

На двох європейських НПЗ, що повʼязані з компаніями рф стались пожежі...
▪️В Угорщині спалахнув головний НПЗ країни MOL, що отримує нафту трубопроводом "Дружба".
▪️Сьогодні в Румунії стався вибух на заводі Petrotel-Lukoil, який належить російській компанії «Лукойл».
ТГ Донбас Оперативний

Що б це могло означати? Схилення до миру?
fler
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:12

  pesikot написав:

Перевзувся ?
Так хоче Путін миру чи ні ?
ти хочеш миру чи ні? Шо дивного в масованому обстрілі якщо війна?
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:15

  fler написав:▪️В Угорщині спалахнув головний НПЗ країни MOL, що отримує нафту трубопроводом "Дружба".
▪️Сьогодні в Румунії стався вибух на заводі Petrotel-Lukoil, який належить російській компанії «Лукойл».
ТГ Донбас Оперативний

Що б це могло означати? Схилення до миру?

Так, це румун склоняють до миру.
Через малюківських диверсантів Україна втратить і підтримку Європи
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:20

  fler написав:На двох європейських НПЗ, що повʼязані з компаніями рф стались пожежі...
▪️В Угорщині спалахнув головний НПЗ країни MOL, що отримує нафту трубопроводом "Дружба".
▪️Сьогодні в Румунії стався вибух на заводі Petrotel-Lukoil, який належить російській компанії «Лукойл».
ТГ Донбас Оперативний

Що б це могло означати?


Вони спалахнули ....
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:20

  whois2010 написав:
  fler написав:▪️В Угорщині спалахнув головний НПЗ країни MOL, що отримує нафту трубопроводом "Дружба".
▪️Сьогодні в Румунії стався вибух на заводі Petrotel-Lukoil, який належить російській компанії «Лукойл».
ТГ Донбас Оперативний

Що б це могло означати? Схилення до миру?

Так, це румун склоняють до миру.
Через малюківських диверсантів Україна втратить і підтримку Європи

Це вже відверта брехня
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:22

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Ещё раз: "Д,тд?"
Последний раз объсняю для альтернативно одарённых.
Если бы вы сослались только на статью (https://nv.ua/ukr/world/countries/napad-na-sim-yu-ukrajinciv-u-shveycariji-policiya-zatrimala-napadnika-50553495.html), не было бы никаких вопросов.
В статье всё совершенно однозначно и не вызывает никаких вопросов: "напав [b]на україномовну сім'ю" и "почув, як вона спілкується українською". Не вызывает ничего, кроме возмущения напавшим.
Но вам показалось мало и вы дали ещё ссылку на Бабченко (https://t.me/s/babchenko77/13068). Возможно, вы уже разучились понимать текст на русском языке, но Бабченко пишет: "доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски". Противоречия не видите? Чи вам треба перекласти на українську мову, щоб ви зрозуміли?
Вопрос выеденного яйца не стоит, но вы ... на ровном месте развернули дискуссию о профсоюзах на ... несколько дней.
Заняться нечем? Работы не хватает? Или у вас теперь другая работа? Более ответственная?

й де протиріччя? .........

Могу только повторить: "Д,тд?"
По-моему, в цитируемом вами посте всё объяснено предельно понятно.

нічого не зрозуміло, але пояснювати ви не хочете - бо протирічь немає. але якщо вам так комфортніше, то... головне в допису було не це... а вам не сподобався опис Бабченка, як він влучно описав російськомовного довбня - але так не можна з вашої точки зору, це ж представник великої (колись) культури :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:23

  whois2010 написав:
  fler написав:▪️В Угорщині спалахнув головний НПЗ країни MOL, що отримує нафту трубопроводом "Дружба".
▪️Сьогодні в Румунії стався вибух на заводі Petrotel-Lukoil, який належить російській компанії «Лукойл».
ТГ Донбас Оперативний

Що б це могло означати? Схилення до миру?

Так, це румун склоняють до миру.
Через малюківських диверсантів Україна втратить і підтримку Європи

українські диверсанти працюють якісно - а це просто рукожопі руські 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:25

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Внаслідок масованого удару "шахедами" по Новгороду-Сіверському є загиблі та поранені
За попередньою інформацією, четверо загиблих цивільних (дві жінки та два чоловіки) та четверо поранених. Серед поранених є 10-річна дівчинка.

Нагадаємо, що росіяни 21 жовтня масовано атакували Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Станом на 15:44 місцева влада зафіксувала близько 20 ударів "шахедів".


"Путін хоче миру" (с) Banderlog
так це війна. А на війні вбивають людей. Все як ти любиш.

коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:29

  Shaman написав:коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
не зрозумів.
По твоєму вбивати мобілізованих це нормально, бо війна. А таких як песікіт і ти це вже терор? :lol:
Banderlog
