На двох європейських НПЗ, що повʼязані з компаніями рф стались пожежі... ▪️В Угорщині спалахнув головний НПЗ країни MOL, що отримує нафту трубопроводом "Дружба". ▪️Сьогодні в Румунії стався вибух на заводі Petrotel-Lukoil, який належить російській компанії «Лукойл». ТГ Донбас Оперативний
Що б це могло означати? Схилення до миру?
Так, це румун склоняють до миру. Через малюківських диверсантів Україна втратить і підтримку Європи
ЛАД написав:Ещё раз: "Д,тд?" Последний раз объсняю для альтернативно одарённых. Если бы вы сослались только на статью (https://nv.ua/ukr/world/countries/napad-na-sim-yu-ukrajinciv-u-shveycariji-policiya-zatrimala-napadnika-50553495.html), не было бы никаких вопросов. В статье всё совершенно однозначно и не вызывает никаких вопросов: "напав [b]на україномовну сім'ю" и "почув, як вона спілкується українською". Не вызывает ничего, кроме возмущения напавшим. Но вам показалось мало и вы дали ещё ссылку на Бабченко (https://t.me/s/babchenko77/13068). Возможно, вы уже разучились понимать текст на русском языке, но Бабченко пишет: "доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски". Противоречия не видите? Чи вам треба перекласти на українську мову, щоб ви зрозуміли? Вопрос выеденного яйца не стоит, но вы ... на ровном месте развернули дискуссию о профсоюзах на ... несколько дней. Заняться нечем? Работы не хватает? Или у вас теперь другая работа? Более ответственная?
й де протиріччя? .........
Могу только повторить: "Д,тд?" По-моему, в цитируемом вами посте всё объяснено предельно понятно.
нічого не зрозуміло, але пояснювати ви не хочете - бо протирічь немає. але якщо вам так комфортніше, то... головне в допису було не це... а вам не сподобався опис Бабченка, як він влучно описав російськомовного довбня - але так не можна з вашої точки зору, це ж представник великої (колись) культури
українські диверсанти працюють якісно - а це просто рукожопі руські
За попередньою інформацією, четверо загиблих цивільних (дві жінки та два чоловіки) та четверо поранених. Серед поранених є 10-річна дівчинка.
Нагадаємо, що росіяни 21 жовтня масовано атакували Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Станом на 15:44 місцева влада зафіксувала близько 20 ударів "шахедів".
"Путін хоче миру" (с) Banderlog
так це війна. А на війні вбивають людей. Все як ти любиш.
коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
Shaman написав:коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
не зрозумів. По твоєму вбивати мобілізованих це нормально, бо війна. А таких як песікіт і ти це вже терор?