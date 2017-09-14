|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 21 жов, 2025 17:31
ЛАД написав: stm написав: ЛАД написав:
..........
4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой момент
х... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже.
Но когда-то договариваться придётся.
И ему, и нам.
"Про що"? О мире.
На каких условиях, вопрос.
.....
Граємо далі. Я - х.... Ви - мій ефективний менеджер по великих заводах. Мені потрібно повернути героїв сво, то вони в Україні вбивали цивільних заради забави фпв, а дома одразу "старушек через дорогу переводить будут". Яка у мене кількість армії? вона мені в такий кількості потрібна? Єлабуга у мене розрослася за запозичені кошти і там теж є 5 змін працівників. На який великий завод, і не один, ім'я будь-ласка мені оформити всіх цих людей?
Честно говоря, мне надоело заниматься объяснением прописных истин.
Но вы сильно переживаете,что я вам не ответил. Я просто наивно надеялся, что вы сами поймёте. Или вы всё-таки блондинка, которая считает, что вероятность встретить на улице динозавра 1/2: "Или встречу, или не встречу"?
Перечисленные вами проблемы вполне реальны.
И вернувшиеся с войны не будут "одразу "старушек через дорогу переводить". Так они, в большинстве, и до этого не переводили. Армия у него выросла не так, чтобы очень уж сильно. Это не СССР после 2 МВ, когда армию сократили с 12 млн. до менее 3 млн. меньше, чем за 3 года.
Будет ли сокращение оборонпрома, не уверен. РФ, в отличие от нас, и до войны клепала оружие хорошими темпами.
Вы не подумали, что все эти проблемы будут и у нас?
В не меньшей, а то и большей степени? В частности, сокращение армии у нас будет с больше 1 млн. до примерно 200 тыс. - значительно сильнее, чем в РФ.
Вот насчёт оборонки не знаю - понятия не имею, сколько людей у нас сегодня заняты в оборонке.
Может быть, вы из этого сделаете вывод, что мы не хотим и не можем закончить войну?
И точно такие же проблемы были во всех воюющих странах после окончания войны. Тем не менее, все войны рано или поздно заканчивались.Или вы знаете хотя бы одну войну, которая длилась бесконечно?
Я таких не знаю и буду весьма признателен вам, если вы сообщите о такой бесконечной войне.
30 летняя война в Европе , да это не бесконечная но это мало или много?
Додано: Вів 21 жов, 2025 17:35
Banderlog написав: Shaman написав:
коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
не зрозумів.
По твоєму вбивати мобілізованих це нормально, бо війна. А таких як песікіт і ти це вже терор?
Ти здивуєшься, але вбивати цивільних - це террор
І в цьому немає нічого смішного ...
Хоча ... свою мразотність ти щойно показав.
PS. То як там з Путіним ? Путін хоче миру шляхом вбивства цивільних ?
Чи знову язик в сраку засунешь про Путіна ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 21 жов, 2025 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 17:48
pesikot написав:
Ти здивуєшься, але вбивати цивільних - це террор
І в цьому немає нічого смішного ...
?
Вбивати таких як я нормально? А таких як ти войовничих патріотів на пропуканих диванах це вже не смішно?
в тебе дивне почуття гумору)
То хочеш миру? Так чи ні?
Додано: Вів 21 жов, 2025 17:52
Shaman написав:
й так, Китай так зараз дурить Захід - при такому шаленому профіциту валюти в країні все одно тримає курс юаня стабільним.
Саме так. Тільки слово "дурить" невірне. Він це робить виключно заради свої цілей.
Формально Китай нікого не дурить. Американці можуть знецінити долар і покращити баланс. Можуть? Можуть.
Не роблять? Не роблять.
Це проблеми американців а не Китаю. Тим більше це США побудувало таку світову фінансову систему.
Shaman написав:
й якщо ви вдаєтесь до таких порівнянь, не забувайте, що є така оцінка торгового профіциту Китаю - що він обмінює товари на фантики. й тоді, хто кого дурить?
Це питання дуже складне. Але я його вивчав.
США купляє все за фантики і дурить весь світ, АЛЕ! тут є така фішка - цим вони гроблять свою економіку. Щось типу "голландської хвороби".
Але це не може тривати вічно. Поки що США так добре і вони це продовжують.
Але чому це продовжує Китай - невідомо точно. Першопричиною напевно є авторитарне правління. Керівництво Китаю усе влаштовує(що їх дурять) і вони прекрасно розуміють що це палка з 2 кінцями.
Додано: Вів 21 жов, 2025 17:55
Banderlog написав: Shaman написав:
коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
не зрозумів.
По твоєму вбивати мобілізованих це нормально, бо війна. А таких як песікіт і ти це вже терор?
почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 21 жов, 2025 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 17:57
Banderlog написав:
pesikot написав:
Ти здивуєшься, але вбивати цивільних - це террор
І в цьому немає нічого смішного ...
?
Вбивати таких як я нормально? А таких як ти войовничих патріотів на пропуканих диванах це вже не смішно?
в тебе дивне почуття гумору)
То хочеш миру? Так чи ні?
Я хочу миру ... Путін не хоче ...
Але ти запитуешь мене, чому ти про Путіна не пишешь ? Га ?
Що тобі заважає написати про Путіна ?
Чому ти смієшься зі смертей загиблих, військових та цивільних, якіх саме Путін і вбиває
Додано: Вів 21 жов, 2025 17:57
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
не зрозумів.
По твоєму вбивати мобілізованих це нормально, бо війна. А таких як песікіт і ти це вже терор?
почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно
У мене вже сумніви, що він в ЗСУ ...
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:01
pesikot написав:
Я хочу миру ...
як ти бачиш досягненення миру? Ти ж постійно критикуєш переговорний процес. І миротворчість іноземних лідерів.
Ти підтримуєш заборону зеленським переговорів з росіянами та гоніння на церкву.
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:03
andrijk777 написав: Shaman написав:
й так, Китай так зараз дурить Захід - при такому шаленому профіциту валюти в країні все одно тримає курс юаня стабільним.
Саме так. Тільки слово "дурить" невірне. Він це робить виключно заради свої цілей.
Формально Китай нікого не дурить. Американці можуть знецінити долар і покращити баланс. Можуть? Можуть.
Не роблять? Не роблять.
Це проблеми американців а не Китаю. Тим більше це США побудувало таку світову фінансову систему.
Формально ні. Але тримає курс юаню не ринковими методами.
а з США веселіше - інші країни б девальвували свою валюту автоматично. але оскільки США емісійний центр світових грошей, то може собі дозволити не девальвувати долар, а просто друкувати... такі реалії
Shaman написав:
й якщо ви вдаєтесь до таких порівнянь, не забувайте, що є така оцінка торгового профіциту Китаю - що він обмінює товари на фантики. й тоді, хто кого дурить?
Це питання дуже складне. Але я його вивчав.
США купляє все за фантики і дурить весь світ, АЛЕ! тут є така фішка - цим вони гроблять свою економіку. Щось типу "голландської хвороби".
Але це не може тривати вічно. Поки що США так добре і вони це продовжують.
Але чому це продовжує Китай - невідомо точно. Першопричиною напевно є авторитарне правління. Керівництво Китаю усе влаштовує(що їх дурять) і вони прекрасно розуміють що це палка з 2 кінцями.
Китай це продовжує, бо якщо це раптово зупинити - то буде дві проблеми. перша - а чи варті щось його ЗВР? друга й більш важлива - й для чого буде працювати промисловість Китаю? її тоді треба зупиняти - з відповідними наслідками...
я це називаю, що дисбаланс світової торгівлі вже дуже великий - але як вирішити цю проблему - не знаю. й не бачу навіть обговорень, а як це можна вирішити...
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:06
Banderlog написав: pesikot написав:
Я хочу миру ...
як ти бачиш досягненення миру? Ти ж постійно критикуєш переговорний процес. І миротворчість іноземних лідерів.
Ти підтримуєш заборону зеленським переговорів з росіянами та гоніння на церкву.
Тільки після, коли ти визнаешь, що Путін не хоче миру ...
Про церкву, після твого реготу про загиблих цивільних - заткни пельку
Будівлі церков руйнують росіяни, а ти мовчишь ...
