Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:31

  ЛАД написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:
4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой момент
х... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже.
Но когда-то договариваться придётся.
И ему, и нам.
"Про що"? О мире.
На каких условиях, вопрос.
Граємо далі. Я - х.... Ви - мій ефективний менеджер по великих заводах. Мені потрібно повернути героїв сво, то вони в Україні вбивали цивільних заради забави фпв, а дома одразу "старушек через дорогу переводить будут". Яка у мене кількість армії? вона мені в такий кількості потрібна? Єлабуга у мене розрослася за запозичені кошти і там теж є 5 змін працівників. На який великий завод, і не один, ім'я будь-ласка мені оформити всіх цих людей?
Честно говоря, мне надоело заниматься объяснением прописных истин.
Но вы сильно переживаете,что я вам не ответил. Я просто наивно надеялся, что вы сами поймёте. Или вы всё-таки блондинка, которая считает, что вероятность встретить на улице динозавра 1/2: "Или встречу, или не встречу"?
Перечисленные вами проблемы вполне реальны.
И вернувшиеся с войны не будут "одразу "старушек через дорогу переводить". Так они, в большинстве, и до этого не переводили. Армия у него выросла не так, чтобы очень уж сильно. Это не СССР после 2 МВ, когда армию сократили с 12 млн. до менее 3 млн. меньше, чем за 3 года.
Будет ли сокращение оборонпрома, не уверен. РФ, в отличие от нас, и до войны клепала оружие хорошими темпами.
Вы не подумали, что все эти проблемы будут и у нас?
В не меньшей, а то и большей степени? В частности, сокращение армии у нас будет с больше 1 млн. до примерно 200 тыс. - значительно сильнее, чем в РФ.
Вот насчёт оборонки не знаю - понятия не имею, сколько людей у нас сегодня заняты в оборонке.
Может быть, вы из этого сделаете вывод, что мы не хотим и не можем закончить войну?
И точно такие же проблемы были во всех воюющих странах после окончания войны. Тем не менее, все войны рано или поздно заканчивались.
Или вы знаете хотя бы одну войну, которая длилась бесконечно?
Я таких не знаю и буду весьма признателен вам, если вы сообщите о такой бесконечной войне.

30 летняя война в Европе , да это не бесконечная но это мало или много?
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:35

  Banderlog написав:
  Shaman написав:коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
не зрозумів.
По твоєму вбивати мобілізованих це нормально, бо війна. А таких як песікіт і ти це вже терор? :lol:

Ти здивуєшься, але вбивати цивільних - це террор

І в цьому немає нічого смішного ...

Хоча ... свою мразотність ти щойно показав.

PS. То як там з Путіним ? Путін хоче миру шляхом вбивства цивільних ?
Чи знову язик в сраку засунешь про Путіна ?
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 21 жов, 2025 17:43
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:48

  pesikot написав:Ти здивуєшься, але вбивати цивільних - це террор

І в цьому немає нічого смішного ...

?

Вбивати таких як я нормально? А таких як ти войовничих патріотів на пропуканих диванах це вже не смішно? :lol: в тебе дивне почуття гумору)
То хочеш миру? Так чи ні?
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:52

  Shaman написав:й так, Китай так зараз дурить Захід - при такому шаленому профіциту валюти в країні все одно тримає курс юаня стабільним.

Саме так. Тільки слово "дурить" невірне. Він це робить виключно заради свої цілей.
Формально Китай нікого не дурить. Американці можуть знецінити долар і покращити баланс. Можуть? Можуть.
Не роблять? Не роблять.
Це проблеми американців а не Китаю. Тим більше це США побудувало таку світову фінансову систему. :D
  Shaman написав:й якщо ви вдаєтесь до таких порівнянь, не забувайте, що є така оцінка торгового профіциту Китаю - що він обмінює товари на фантики. й тоді, хто кого дурить? ;)

Це питання дуже складне. Але я його вивчав.
США купляє все за фантики і дурить весь світ, АЛЕ! тут є така фішка - цим вони гроблять свою економіку. Щось типу "голландської хвороби".
Але це не може тривати вічно. Поки що США так добре і вони це продовжують.
Але чому це продовжує Китай - невідомо точно. Першопричиною напевно є авторитарне правління. Керівництво Китаю усе влаштовує(що їх дурять) і вони прекрасно розуміють що це палка з 2 кінцями.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:55

  Banderlog написав:
  Shaman написав:коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
не зрозумів.
По твоєму вбивати мобілізованих це нормально, бо війна. А таких як песікіт і ти це вже терор? :lol:

почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:57

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти здивуєшься, але вбивати цивільних - це террор

І в цьому немає нічого смішного ...

?

Вбивати таких як я нормально? А таких як ти войовничих патріотів на пропуканих диванах це вже не смішно? :lol: в тебе дивне почуття гумору)
То хочеш миру? Так чи ні?


Я хочу миру ... Путін не хоче ...

Але ти запитуешь мене, чому ти про Путіна не пишешь ? Га ?

Що тобі заважає написати про Путіна ?

Чому ти смієшься зі смертей загиблих, військових та цивільних, якіх саме Путін і вбиває
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:57

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
не зрозумів.
По твоєму вбивати мобілізованих це нормально, бо війна. А таких як песікіт і ти це вже терор? :lol:

почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно


У мене вже сумніви, що він в ЗСУ ...
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:01

  pesikot написав:
Я хочу миру ...
як ти бачиш досягненення миру? Ти ж постійно критикуєш переговорний процес. І миротворчість іноземних лідерів.
Ти підтримуєш заборону зеленським переговорів з росіянами та гоніння на церкву.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:03

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:й так, Китай так зараз дурить Захід - при такому шаленому профіциту валюти в країні все одно тримає курс юаня стабільним.

Саме так. Тільки слово "дурить" невірне. Він це робить виключно заради свої цілей.
Формально Китай нікого не дурить. Американці можуть знецінити долар і покращити баланс. Можуть? Можуть.
Не роблять? Не роблять.
Це проблеми американців а не Китаю. Тим більше це США побудувало таку світову фінансову систему. :D

Формально ні. Але тримає курс юаню не ринковими методами.

а з США веселіше - інші країни б девальвували свою валюту автоматично. але оскільки США емісійний центр світових грошей, то може собі дозволити не девальвувати долар, а просто друкувати... такі реалії
  Shaman написав:й якщо ви вдаєтесь до таких порівнянь, не забувайте, що є така оцінка торгового профіциту Китаю - що він обмінює товари на фантики. й тоді, хто кого дурить? ;)

Це питання дуже складне. Але я його вивчав.
США купляє все за фантики і дурить весь світ, АЛЕ! тут є така фішка - цим вони гроблять свою економіку. Щось типу "голландської хвороби".
Але це не може тривати вічно. Поки що США так добре і вони це продовжують.
Але чому це продовжує Китай - невідомо точно. Першопричиною напевно є авторитарне правління. Керівництво Китаю усе влаштовує(що їх дурять) і вони прекрасно розуміють що це палка з 2 кінцями.

Китай це продовжує, бо якщо це раптово зупинити - то буде дві проблеми. перша - а чи варті щось його ЗВР? друга й більш важлива - й для чого буде працювати промисловість Китаю? її тоді треба зупиняти - з відповідними наслідками...

я це називаю, що дисбаланс світової торгівлі вже дуже великий - але як вирішити цю проблему - не знаю. й не бачу навіть обговорень, а як це можна вирішити...
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:06

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Я хочу миру ...
як ти бачиш досягненення миру? Ти ж постійно критикуєш переговорний процес. І миротворчість іноземних лідерів.
Ти підтримуєш заборону зеленським переговорів з росіянами та гоніння на церкву.


Тільки після, коли ти визнаешь, що Путін не хоче миру ...

Про церкву, після твого реготу про загиблих цивільних - заткни пельку
Будівлі церков руйнують росіяни, а ти мовчишь ...
