|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:06
Banderlog написав: pesikot написав:
Я хочу миру ...
як ти бачиш досягненення миру? Ти ж постійно критикуєш переговорний процес. І миротворчість іноземних лідерів.
Ти підтримуєш заборону зеленським переговорів з росіянами та гоніння на церкву.
церков багато. а претензії лише до РПЦ, яка благословляє вбивство українців...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10158
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:08
Shaman написав:
почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно
я їх не читав і тим більш не підисував.
От нащо вони мені потрібні?
Що тобі дивно? От спитай Успіха чи читав він про конвенкції.
то кажеш там написано що стріляти в таких як ти і песікіт аморально... а чого не написали шо в мене нізя?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3749
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:08
Можно констатувати, що Banderlog залив свою сливу по самі крокви ... бо бути таким дебілом - неможливо ... хоча ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 21 жов, 2025 18:17, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12350
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:09
Banderlog написав: Xenon написав:
И даже если произойдет какоето чудо с временным прекращением огня, все это продлится пару месяцев, максимум год
Шо поганого в році перемиря?
якщо перемир'я буде лише на рік, то потім втрати українців будуть на порядок більші. оскільки скажений сусід нікуди не дінеться, то перемир'я має забезпечити велику вірогідність непоновлення бойових дій. 100% не буде ніколи, коли в тебе агресивний сусід. не пощастило нам, небагато таких неадекватів в світі залишилось - не треба нам таких мишебратів...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10158
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:11
pesikot написав:
Про церкву, після твого реготу про загиблих цивільних - заткни пельку
Будівлі церков руйнують росіяни, а ти мовчишь ...
а шо в церкві десь написано що вбивати людей в формі це нормально а песікіта не смішно?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3749
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:13
Vadim_ написав:
30 летняя война в Европе , да это не бесконечная но это мало или много?
"30 летняя война в Европе" - це не одна війна а серія конфліктів. Різних "країн" з різними. Це не така війна як у нас.
Війна між двома суперниками тривають в середньому 3-4 роки.
Фактично наша війна вже перетнула тривалість "середньої війни".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6840
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:14
Shaman написав:
якщо перемир'я буде лише на рік, то потім втрати українців будуть на порядок більші. оскільки скажений сусід нікуд
як втрати після року миру можуть бути більші ніж після року війни?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3749
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:14
Banderlog написав: Xenon написав:
И даже если произойдет какоето чудо с временным прекращением огня, все это продлится пару месяцев, максимум год
Шо поганого в році перемиря?
Погане, що його не буде ... але ти цього не розумієшь
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12350
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:15
Banderlog написав: Shaman написав:
почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно
я їх не читав і тим більш не підисував.
От нащо вони мені потрібні?
Що тобі дивно? От спитай Успіха чи читав він про конвенкції.
то кажеш там написано що стріляти в таких як ти і песікіт аморально... а чого не написали шо в мене нізя?
ми вже домовились - твоя особиста ідея - "сдохни ты сегодня, а я завтра" - вона розповсюджена. й не лише на Раші.
але розвинені люди після наслідків 2 СВ спробували домовитися про правила гри. так руські через 80 років намагаються це все відмінити й повернути - хто сильніший той й правий, а слабших можна безкарно нищити. й ти за це обома руками.
але твоя помилка, що ти вважаєш, що завжди будеш сильнішим - нічого, історія показує - "произошла чудовищная ошибка"... й ще забуваєш, що хочеш, щоб до тебе за правилами, а ти - як вийде. так не буває - ти не притримуєшся правил, до тебе їх теж не застосовують...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10158
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:16
fler написав:
На двох європейських НПЗ, що повʼязані з компаніями рф стались пожежі...
▪️В Угорщині спалахнув головний НПЗ країни MOL, що отримує нафту трубопроводом "Дружба"
.
▪️Сьогодні в Румунії стався вибух на заводі Petrotel-Lukoil, який належить російській компанії «Лукойл».
ТГ Донбас Оперативний
Що б це могло означати? Схилення до миру?
А ця труба часом не по теренах України пролягає ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4000
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog
, pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|139085
|
|
|1493
|327367
|
|
|6076
|1013214
|
|