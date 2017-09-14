|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:19
Banderlog написав: pesikot написав:
Про церкву, після твого реготу про загиблих цивільних - заткни пельку
Будівлі церков руйнують росіяни, а ти мовчишь ...
а шо в церкві десь написано що вбивати людей в формі це нормально а песікіта не смішно?
а де в церкві написано, що можна благословляти агресію? часи хрестових походів давно минули...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10158
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:20
pesikot написав:
Можно констатувати, що Banderlog
залив свою сливу по самі крокви ... бо бути такім дебілом - неможливо ... хоча ...
знаєш якби ти вважав мене розумним це був б тривожний дзвіночок... про мирний процес ти говорити не хочеш)
Ладно, давай про енергетику. Як там у вас в чернігівській області з альтернативною генерацією? Розвиваєте?
Як заживлене водопостачання? Чи вже від сонячної енергетики?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3749
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:20
Shaman написав:
почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно
Можна приклад хоча б однієї війни яка велась по цих конвенціях?
Можеш одне місце підтерти цією конвенцією.
Ти ще міжнародне право забув. Поїдь відпочинь в Крим згідно Міжнародного права.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6840
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:20
pesikot написав:
Можно констатувати, що Banderlog залив свою сливу по самі крокви
... бо бути таким дебілом - неможливо ... хоча ...
Вторая или первая учётка Хотаба?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4000
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:25
Banderlog написав: pesikot написав:
Про церкву, після твого реготу про загиблих цивільних - заткни пельку
Будівлі церков руйнують росіяни, а ти мовчишь ...
а шо в церкві десь написано що вбивати людей в формі це нормально а песікіта не смішно?
Путін вбиває всіх ... ти мовчишь про нього ... жодного слова, що він вбиває ...
Гундяй все це підтримує ... свящєнная война ... ти знову мовчишь ... жодного слова ...
Регочешь, коли вбивають цивільних ... і знову мовчишь про того, хто вбиває ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12350
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:26
andrijk777 написав: Shaman написав:
почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно
Можна приклад хоча б однієї війни яка велась по цих конвенціях?
Можеш одне місце підтерти цією конвенцією.
Ти ще міжнародне право забув. Поїдь відпочинь в Крим згідно Міжнародного права.
як тобі сказати - США може їх до букви й не виконує, але намагається. а Вагнер своєю кувалдою показує, що робить навпаки. серби в Сараєво теж не дуже притримувалися. ХАМАС чи таліби.
тому можна чітко розділити, хто ці конвенції демонстративно відкидає, а хто намагається притримуватися. й навіть той же Ізраіль знищує пункти ХАМАС, але якщо це цивільна будівля, спочатку падає болванка...
Раша серед тих, хто демонстративно відкинув...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10158
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:28
Banderlog написав: pesikot написав:
Можно констатувати, що Banderlog
залив свою сливу по самі крокви ... бо бути такім дебілом - неможливо ... хоча ...
знаєш якби ти вважав мене розумним це був б тривожний дзвіночок... про мирний процес ти говорити не хочеш)
Про мирний процесс ... я тобі навів приклад, как Путін "хоче" мирний процесс
Ти перевів все на мене, реготав з загиблих
Banderlog написав:
Ладно, давай про енергетику. Як там у вас в чернігівській області з альтернативною генерацією? Розвиваєте?
Як заживлене водопостачання? Чи вже від сонячної енергетики?
Щазз, все тобі розповім .... хлєбало відкривай ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12350
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:28
Shaman написав:
Китай це продовжує, бо якщо це раптово зупинити - то буде дві проблеми. перша - а чи варті щось його ЗВР? друга й більш важлива - й для чого буде працювати промисловість Китаю? її тоді треба зупиняти - з відповідними наслідками...
Не вірно ні перше ні друге.
Не треба знецінювати юань в 5 разів. Достатньо його укріпити на 20%.
1. ЗВР - вони не зміняться у доларах. В чому проблема?
2. Буде працювати так само як і працювала. Експорт трохи впаде, зате внутрішнє споживання зросте. А в чому проблема?
Shaman написав:
я це називаю, що дисбаланс світової торгівлі вже дуже великий - але як вирішити цю проблему - не знаю. й не бачу навіть обговорень, а як це можна вирішити...
Дуже просто - потрібне бажання і все. Зараз ні в кого такого бажання немає. Вище я написав чому.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 21 жов, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6840
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:30
Vadim_ написав: pesikot написав:
Можно констатувати, що Banderlog залив свою сливу по самі крокви
... бо бути таким дебілом - неможливо ... хоча ...
Вторая или первая учётка Хотаба?
Ще один себе впізнав ...
Запам"ятай - я єдиний і неповторний ) на цьому форумі у мене єдина обліковка )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12350
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:33
pesikot
Запам"ятай
Ні. Зранку памʼять стерильна, наче протерли ганчіркою змоченою в «красну шапочку».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16833
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2521 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog
, pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|139086
|
|
|1493
|327367
|
|
|6076
|1013215
|
|