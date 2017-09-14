RSS
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:33

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно

Можна приклад хоча б однієї війни яка велась по цих конвенціях? :D :D
Можеш одне місце підтерти цією конвенцією.

Ти ще міжнародне право забув. Поїдь відпочинь в Крим згідно Міжнародного права. :D

як тобі сказати - США може їх до букви й не виконує, але намагається. а Вагнер своєю кувалдою показує, що робить навпаки. серби в Сараєво теж не дуже притримувалися. ХАМАС чи таліби.

:D Це сміх і нічого більше.
Ну почитай про В'єтнам як там США виконували ті конвенції. :D Так "намагались", так "намагались".
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:40

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Про церкву, після твого реготу про загиблих цивільних - заткни пельку
Будівлі церков руйнують росіяни, а ти мовчишь ...
а шо в церкві десь написано що вбивати людей в формі це нормально а песікіта не смішно?

а де в церкві написано, що можна благословляти агресію? часи хрестових походів давно минули...

Так і хрестові походи, то ж католіки ...

"Православні" РПЦ - вони ж не такі, вони ж інші, куди не плюнь - правєднік, не попав - святий )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:44

  Banderlog написав:
  Shaman написав:якщо перемир'я буде лише на рік, то потім втрати українців будуть на порядок більші. оскільки скажений сусід нікуд
як втрати після року миру можуть бути більші ніж після року війни?

Кацапи нароблять хз скільки боєприпасів і техніки (+КНДР с КНР допомагатимуть(а ми ні і Запад остановит поставки так как перемирие
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:45

  Shaman написав:

але твоя помилка, що ти вважаєш, що завжди будеш сильнішим - нічого, історія показує - "произошла чудовищная ошибка"... й ще забуваєш, що хочеш, щоб до тебе за правилами, а ти - як вийде. так не буває - ти не притримуєшся правил, до тебе їх теж не застосовують...
про шо ти чудак?
Які правила до мене застосовують яких я буду позбавлений через незнання законів конвенкції? )
І хто саме ці правила до мене застосовує?
Кажуть їх придумали розвинені люди після першої світової що аж ніяк не помішало
Ракетним обстрілам англії, ковровим бомбардуванням німецьких, та японських міст. Та і ядерну бомбу кажуть кинули на мирні міста некомбатантам на голови раді сміху :lol:
Banderlog
