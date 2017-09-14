Shaman написав:почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно
Можна приклад хоча б однієї війни яка велась по цих конвенціях? Можеш одне місце підтерти цією конвенцією.
Ти ще міжнародне право забув. Поїдь відпочинь в Крим згідно Міжнародного права.
як тобі сказати - США може їх до букви й не виконує, але намагається. а Вагнер своєю кувалдою показує, що робить навпаки. серби в Сараєво теж не дуже притримувалися. ХАМАС чи таліби.
тому можна чітко розділити, хто ці конвенції демонстративно відкидає, а хто намагається притримуватися. й навіть той же Ізраіль знищує пункти ХАМАС, але якщо це цивільна будівля, спочатку падає болванка...
Shaman написав:Китай це продовжує, бо якщо це раптово зупинити - то буде дві проблеми. перша - а чи варті щось його ЗВР? друга й більш важлива - й для чого буде працювати промисловість Китаю? її тоді треба зупиняти - з відповідними наслідками...
Не вірно ні перше ні друге. Не треба знецінювати юань в 5 разів. Достатньо його укріпити на 20%. 1. ЗВР - вони не зміняться у доларах. В чому проблема? 2. Буде працювати так само як і працювала. Експорт трохи впаде, зате внутрішнє споживання зросте. А в чому проблема?
Shaman написав:я це називаю, що дисбаланс світової торгівлі вже дуже великий - але як вирішити цю проблему - не знаю. й не бачу навіть обговорень, а як це можна вирішити...
Дуже просто - потрібне бажання і все. Зараз ні в кого такого бажання немає. Вище я написав чому.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 21 жов, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
але твоя помилка, що ти вважаєш, що завжди будеш сильнішим - нічого, історія показує - "произошла чудовищная ошибка"... й ще забуваєш, що хочеш, щоб до тебе за правилами, а ти - як вийде. так не буває - ти не притримуєшся правил, до тебе їх теж не застосовують...
про шо ти чудак? Які правила до мене застосовують яких я буду позбавлений через незнання законів конвенкції? ) І хто саме ці правила до мене застосовує? Кажуть їх придумали розвинені люди після першої світової що аж ніяк не помішало Ракетним обстрілам англії, ковровим бомбардуванням німецьких, та японських міст. Та і ядерну бомбу кажуть кинули на мирні міста некомбатантам на голови раді сміху
Shaman написав:коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
не зрозумів. По твоєму вбивати мобілізованих це нормально, бо війна. А таких як песікіт і ти це вже терор?
Читать "Женевські конвенції" занятие увлекательное. А вот строго выполнять их во время войны очень часто не торопятся.