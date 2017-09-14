RSS
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:03

На АТЕС скорей всего тоже ничего не будет
Вперед, на встречу ̶к̶а̶т̶а̶с̶т̶р̶о̶ф̶е̶ перемоге
ну хоть работать в белом домк потихоньку учаться чтобы порожняк больше не гнать
стреча Трампа и Путина «в ближайшем будущем» не планируется, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома.

«Встреча президента Трампа с президентом Путиным в ближайшем будущем не планируется. Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется», – цитирует он в Х заявление администрации Трампа.
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Reuters: Відмова Росії від припинення вогню ставить під загрозу саміт у Будапешті
Відмова Москви від негайного припинення вогню в Україні, ймовірно, поставила під загрозу саміт між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Інформація про загрозу скасування саміту з’явилась після того, як підготовчу зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова було відкладено.


То хто ж не хоче миру ... "опять эта неопределеность" ...

ну нічого ... хом"ячки знайдуть пояснення ...
знов буде винувата Україна ... як та невістка, хустка якої висіть в хаті ...
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 21 жов, 2025 19:07, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:05

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно
я їх не читав і тим більш не підисував.
От нащо вони мені потрібні?
Що тобі дивно? От спитай Успіха чи читав він про конвенкції. :lol: то кажеш там написано що стріляти в таких як ти і песікіт аморально... а чого не написали шо в мене нізя? :lol:

ми вже домовились - твоя особиста ідея - "сдохни ты сегодня, а я завтра" - вона розповсюджена. й не лише на Раші.

але розвинені люди після наслідків 2 СВ спробували домовитися про правила гри. так руські через 80 років намагаються це все відмінити й повернути - хто сильніший той й правий, а слабших можна безкарно нищити. й ти за це обома руками.

але твоя помилка, що ти вважаєш, що завжди будеш сильнішим - нічого, історія показує - "произошла чудовищная ошибка"... й ще забуваєш, що хочеш, щоб до тебе за правилами, а ти - як вийде. так не буває - ти не притримуєшся правил, до тебе їх теж не застосовують...

Так пока что этой идеи придерживаетесь вы с песикотом.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: я їх не читав і тим більш не підисував.
От нащо вони мені потрібні?
Що тобі дивно? От спитай Успіха чи читав він про конвенкції. :lol: то кажеш там написано що стріляти в таких як ти і песікіт аморально... а чого не написали шо в мене нізя? :lol:

ми вже домовились - твоя особиста ідея - "сдохни ты сегодня, а я завтра" - вона розповсюджена. й не лише на Раші.

але розвинені люди після наслідків 2 СВ спробували домовитися про правила гри. так руські через 80 років намагаються це все відмінити й повернути - хто сильніший той й правий, а слабших можна безкарно нищити. й ти за це обома руками.

але твоя помилка, що ти вважаєш, що завжди будеш сильнішим - нічого, історія показує - "произошла чудовищная ошибка"... й ще забуваєш, що хочеш, щоб до тебе за правилами, а ти - як вийде. так не буває - ти не притримуєшся правил, до тебе їх теж не застосовують...

Так пока что этой идеи придерживаетесь вы с песикотом.


ЛАД, ты врешь, как дышишь ...
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:29

парашу никто не способен остановить переговорами , тільки жорсткі умови капітуляції ,і санкції,санкції
вовке по.уй на всех , пока нефть покупают
поки у неї уся таблиця Менделеєва і багато країн залюбки купують, їм по.уй на ООН і прочеее...фуфло с НАТО, на Канаду не нападут а отщипывать саветское будут пытаться
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:32

flyman

мало бути 250 тис.?


У тебе на катаракті пляма у формі «2»
«Згідно капітуляції» мало б бути 50
Але важливіше не цифра, а структура. Якщо що , бойових роботів там нема.

2 ЛАД: не читав весь Флуд, не знаю кого там за що банили.
Але офіцеру міжнародне гуманітарне право треба б знати)))
І так, стріляти (бомбити) в вас чи pesikot це дійсно «другоє», чим в людину зі зброєю)))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 жов, 2025 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:33

  pesikot написав:Reuters: Відмова Росії від припинення вогню ставить під загрозу саміт у Будапешті
Відмова Москви від негайного припинення вогню в Україні, ймовірно, поставила під загрозу саміт між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Інформація про загрозу скасування саміту з’явилась після того, як підготовчу зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова було відкладено.


То хто ж не хоче миру ... "опять эта неопределеность" ...

ну нічого ... хом"ячки знайдуть пояснення ...
знов буде винувата Україна ... як та невістка, хустка якої висіть в хаті ...

Спідниця...
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:38

  Vadim_ написав:парашу никто не способен остановить переговорами , тільки жорсткі умови капітуляції ,і санкції,санкції
вовке по.уй на всех , пока нефть покупают
поки у неї уся таблиця Менделеєва і багато країн залюбки купують, їм по.уй на ООН і прочеее...фуфло с НАТО, на Канаду не нападут а отщипывать саветское будут пытаться

Когда начнешь щемить РФ ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Снова "первопричины войны".

А що в тому поганого, що Бандерлогу дадуть змогу спокійно молитися батюшці, а ЛАДа не гвалтуватимуть мовою? І ти сам за повернення Майдану взад.
flyman
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:41

  Hotab написав:.........
2 ЛАД: не читав весь Флуд, не знаю кого там за що банили.
Але офіцеру міжнародне гуманітарне право треба б знати)))
І так, стріляти (бомбити) в вас чи pesikot це дійсно «другоє», чим в людину зі зброєю)))

Согласно Женевских конвенций - да.
А по реальной жизни...
ЛАД
