На АТЕС скорей всего тоже ничего не будет Вперед, на встречу ̶к̶а̶т̶а̶с̶т̶р̶о̶ф̶е̶ перемоге ну хоть работать в белом домк потихоньку учаться чтобы порожняк больше не гнать
стреча Трампа и Путина «в ближайшем будущем» не планируется, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома.
«Встреча президента Трампа с президентом Путиным в ближайшем будущем не планируется. Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется», – цитирует он в Х заявление администрации Трампа.
То хто ж не хоче миру ... "опять эта неопределеность" ...
ну нічого ... хом"ячки знайдуть пояснення ... знов буде винувата Україна ... як та невістка, хустка якої висіть в хаті ...
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 21 жов, 2025 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно
я їх не читав і тим більш не підисував. От нащо вони мені потрібні? Що тобі дивно? От спитай Успіха чи читав він про конвенкції. то кажеш там написано що стріляти в таких як ти і песікіт аморально... а чого не написали шо в мене нізя?
Banderlog написав: я їх не читав і тим більш не підисував. От нащо вони мені потрібні? Що тобі дивно? От спитай Успіха чи читав він про конвенкції. то кажеш там написано що стріляти в таких як ти і песікіт аморально... а чого не написали шо в мене нізя?
парашу никто не способен остановить переговорами , тільки жорсткі умови капітуляції ,і санкції,санкції вовке по.уй на всех , пока нефть покупают поки у неї уся таблиця Менделеєва і багато країн залюбки купують, їм по.уй на ООН і прочеее...фуфло с НАТО, на Канаду не нападут а отщипывать саветское будут пытаться
У тебе на катаракті пляма у формі «2» «Згідно капітуляції» мало б бути 50 Але важливіше не цифра, а структура. Якщо що , бойових роботів там нема.
2 ЛАД: не читав весь Флуд, не знаю кого там за що банили. Але офіцеру міжнародне гуманітарне право треба б знати))) І так, стріляти (бомбити) в вас чи pesikot це дійсно «другоє», чим в людину зі зброєю)))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 жов, 2025 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_ написав:парашу никто не способен остановить переговорами , тільки жорсткі умови капітуляції ,і санкції,санкції вовке по.уй на всех , пока нефть покупают поки у неї уся таблиця Менделеєва і багато країн залюбки купують, їм по.уй на ООН і прочеее...фуфло с НАТО, на Канаду не нападут а отщипывать саветское будут пытаться
Hotab написав:......... 2 ЛАД: не читав весь Флуд, не знаю кого там за що банили. Але офіцеру міжнародне гуманітарне право треба б знати))) І так, стріляти (бомбити) в вас чи pesikot це дійсно «другоє», чим в людину зі зброєю)))
Согласно Женевских конвенций - да. А по реальной жизни...