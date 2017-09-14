Додано: Вів 21 жов, 2025 20:09

Hotab написав: .........

2 ЛАД: не читав весь Флуд, не знаю кого там за що банили.

Але офіцеру міжнародне гуманітарне право треба б знати)))

І так, стріляти (бомбити) в вас чи pesikot це дійсно «другоє», чим в людину зі зброєю))) .........2 ЛАД: не читав весь Флуд, не знаю кого там за що банили.Але офіцеру міжнародне гуманітарне право треба б знати)))І так, стріляти (бомбити) в вас чи pesikot це дійсно «другоє», чим в людину зі зброєю)))

Немного добавлю.Вы не помните тут (по-моему, ещё в далёком уже 2022) споры по поводу видео с убитыми и добитыми ранеными на дороге?Что-то здесь не многие во время того спора вспоминали о Женевских конвенциях.И меня тогда тоже обвиняли в недостаточном патриотизме и защите агрессоров.А бомбардировки городов... Это, конечно, негуманно. Но война не имеет ничего общего с гуманностью.Я уж даже не говорю, о возможности ошибочных разведданных и ошибочных обстрелов. И неточной стрельбе. Сейчас как раз послушал на марафоне об обстреле Новгород-Северского. Говорят о "Торнадо". Какая уж там точность.Я не особо верю росСМИ и крайне редко смотрю их сообщения. Но вполне допускаю, что при наших обстрелах Белгородщины и росс. НПЗ есть погибшие и раненые гражданские (сильно удивлюсь, если это не так).