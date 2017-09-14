RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:12

  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:30 летняя война в Европе , да это не бесконечная но это мало или много?

"30 летняя война в Европе" - це не одна війна а серія конфліктів. Різних "країн" з різними. Це не така війна як у нас.

Війна між двома суперниками тривають в середньому 3-4 роки.
Фактично наша війна вже перетнула тривалість "середньої війни".

то була "екзистенціальна війна", так що 3-4 роки "в штангу"
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:15

  buratinyo написав:А что там за неясные и нечеткие сообщения о комбинированном ответном обстреле объектов в Московской области? Правда или фейк?

Пишуть, шо то мстя за Чернігів і взагалі за енергетику..
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:15

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
Цікаво, перший Рим перед тим як розпастися кого там назахоплював? РІ пік пройшла, і щодалі скукожується все більше, чи у тебе інший глобус?

С выделенным согласен.
Но распад Римской империи происъодил не один год и даже не одно десятилетие, а, скорее, несколько столетий. Сегодня история сильно ускорилась, но всё равно распад Росс. империи может тянуться долго. Хотя, конечно, возможны и "чёрные лебеди" и это может произойти резко и быстро, как с СССР. Но "чёрные лебеди" непредсказуемы.

то ж можна на березі ріки часу спостерігати, а не "прискорювати течію"

Было бы неплохо.
Но то ли не повезло, то ли ума не хватило.
Тут рассказывают, что сидящие на берегу грузины и белорусы нам сильно завидуют. И мечтают быть такими же незламными.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:16

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Xenon написав: И даже если произойдет какоето чудо с временным прекращением огня, все это продлится пару месяцев, максимум год

Шо поганого в році перемиря?


Погане, що його не буде ... але ти цього не розумієшь

при Порошенку не було, але
