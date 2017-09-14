Це фантазії, які прямо суперечать фактам.
Хасав'юртівські угоди, Мінські угоди - це зупинення війни через переговори.
Та й грузинська війна закінчилась виведенням рос. військ з території Грузії, напевно були якісь переговори.
Додано: Вів 21 жов, 2025 20:22
Додано: Вів 21 жов, 2025 20:33
Додано: Вів 21 жов, 2025 20:50
Так вроде видео было нечеткое про попадание во Владимирской области, в котором автором предполагалось, что многочисленные взрывы это авиабомбы, начавшие детонировать после прилета украинской ракеты в склад. В консервативных новостях пока тишина. Может видео туфта полная. Но хочется верить в лучшее.
Тем более Трамп исполнил все свои политические манипуляции для своих избирателей типа "звал его договариваться о мире, а он не хочет". И Зеленский обещал вглубь росии бить только по военным объектам, которых там тьма тьмущая. Стреляй - не промахнешься.
Додано: Вів 21 жов, 2025 20:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 21 жов, 2025 21:08
ЛАД
По реальному життю переможець назначає, хто геноцидив ванюш в трусіках на танку, а хто захищався скидаючи ФАБ3000 з Ту-22 по житловим кварталам Маріка.
Додано: Вів 21 жов, 2025 21:41
З якою метою?
Знижувати вік мобілізації до 18 років треба було на початку 2023 .
Запізно пити Боржомі...
Якби все робили не рагульно, може б зараз пили Нарзан прямо з джерела...
Додано: Вів 21 жов, 2025 21:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Ульяновской области в четыре раза — с 2,1 млн до 500 тыс. рублей — снизили размер единовременной региональной выплаты за заключение контракта на войну с Украиной. Об этом пишет "Коммерсант Волга" со ссылкой на сайт службы по контракту.
На данный момент общий размер единовременной выплаты (с учетом федеральных 400 тыс. рублей) в Ульяновской области составляет 900 тыс. рублей. "Коммерсант Волга" отмечает, что пресс-служба областного правительства о снижении размера выплат не сообщала.
Источник издания "в региональной исполнительной власти" рассказал, что решение о снижении размера единовременной региональной выплаты до 500 тысяч рублей "было принято в правительстве региона еще в августе этого года".
Ранее аналогичные решения приняли в Татарстане, Чувашии и Марий Эл.
"По словам собеседника, при обсуждении этого вопроса в облправительстве звучало, что причины такого решения как в общей тяжелой ситуации с расходной частью бюджета, так и в том, что, как показала практика, сейчас "нет прямой зависимости между желанием гражданина заключить контракт и величиной единовременной выплаты", "сейчас ее величина не имеет решающего значения",
Нема грошей? Чи багато бажаючих?
Додано: Вів 21 жов, 2025 21:45
Додано: Вів 21 жов, 2025 21:48
Попереду - найцікавіше! Не перемикайтесь!©)))
+100500👍👍👍
А то диванні сцикуни занадто хитровичпокані!
Хочуть, щоб лише військові жертвували своїм життям і здоров'ям, а самі - "чік-чірік - ми в хатці"!
Таки з Нового року треба, щоб собі кожна бригада "зачищала" в тилу хитрозроблених і забирала їх собі на виховання/вишколення!
