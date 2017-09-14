RSS
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:22

  Vadim_ написав:парашу никто не способен остановить переговорами , тільки жорсткі умови капітуляції ,і санкції,санкції

Це фантазії, які прямо суперечать фактам.
Хасав'юртівські угоди, Мінські угоди - це зупинення війни через переговори.
Та й грузинська війна закінчилась виведенням рос. військ з території Грузії, напевно були якісь переговори.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:33

  Shaman написав:але що ЛАД не хоче визнавати - він не один такий. таких на Раші напевне вже не менше половини...


ЛАД мабуть щиро вірить, що на нього так пальцем не покажуть і його дитину не будуть лякати каліцтвами. бо в нього радной язик такий самий як російських нациків
trololo
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:50

  fler написав:
  buratinyo написав:А что там за неясные и нечеткие сообщения о комбинированном ответном обстреле объектов в Московской области? Правда или фейк?

Пишуть, шо то мстя за Чернігів і взагалі за енергетику..


Так вроде видео было нечеткое про попадание во Владимирской области, в котором автором предполагалось, что многочисленные взрывы это авиабомбы, начавшие детонировать после прилета украинской ракеты в склад. В консервативных новостях пока тишина. Может видео туфта полная. Но хочется верить в лучшее.

Тем более Трамп исполнил все свои политические манипуляции для своих избирателей типа "звал его договариваться о мире, а он не хочет". И Зеленский обещал вглубь росии бить только по военным объектам, которых там тьма тьмущая. Стреляй - не промахнешься.
buratinyo
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:но всё равно распад Росс. империи может тянуться долго.
Він вже йде на протязі 108 років....
З втрати Фінляндії в 1917....
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 21:08

ЛАД


Согласно Женевских конвенций - да.
А по реальной жизни...


По реальному життю переможець назначає, хто геноцидив ванюш в трусіках на танку, а хто захищався скидаючи ФАБ3000 з Ту-22 по житловим кварталам Маріка.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 21:41

  _hunter написав:
  UA написав:ПС в Європі наплив 18-22. Дуже багато.
В принципі це великий позитив. Робочі руки та не араби.
Випускайте 23-25
Не жалобиться.

Это уже вряд ли: пошли разговоры о снижении до 23х...

З якою метою?
Знижувати вік мобілізації до 18 років треба було на початку 2023 .
Запізно пити Боржомі...
Якби все робили не рагульно, може б зараз пили Нарзан прямо з джерела...
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну



В Ульяновской области в четыре раза — с 2,1 млн до 500 тыс. рублей — снизили размер единовременной региональной выплаты за заключение контракта на войну с Украиной. Об этом пишет "Коммерсант Волга" со ссылкой на сайт службы по контракту.

На данный момент общий размер единовременной выплаты (с учетом федеральных 400 тыс. рублей) в Ульяновской области составляет 900 тыс. рублей. "Коммерсант Волга" отмечает, что пресс-служба областного правительства о снижении размера выплат не сообщала.

Источник издания "в региональной исполнительной власти" рассказал, что решение о снижении размера единовременной региональной выплаты до 500 тысяч рублей "было принято в правительстве региона еще в августе этого года".

Ранее аналогичные решения приняли в Татарстане, Чувашии и Марий Эл.



"По словам собеседника, при обсуждении этого вопроса в облправительстве звучало, что причины такого решения как в общей тяжелой ситуации с расходной частью бюджета, так и в том, что, как показала практика, сейчас "нет прямой зависимости между желанием гражданина заключить контракт и величиной единовременной выплаты", "сейчас ее величина не имеет решающего значения",


Нема грошей? Чи багато бажаючих?
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 21:45

  Сибарит написав:UA
Вы несколько переоцениваете свою компетентность.
Пребывание в тро и в учебке одновременно вполне возможно.

А як же традиції работоргівлі?
Учебка, покупець?
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Настоящее время:

В России правительственная комиссия одобрила законопроект о национализации домов и квартир на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые имеют "признаки бесхозяйного имущества". "Бесхозяйное" жилье предлагают передавать российским гражданам, возвращать прежним владельцам или выделять как служебные для работников госорганов

Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:00

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Ещё раз: "Д,тд?"
Последний раз объсняю для альтернативно одарённых.
Если бы вы сослались только на статью (https://nv.ua/ukr/world/countries/napad-na-sim-yu-ukrajinciv-u-shveycariji-policiya-zatrimala-napadnika-50553495.html), не было бы никаких вопросов.
В статье всё совершенно однозначно и не вызывает никаких вопросов: "напав [b]на україномовну сім'ю" и "почув, як вона спілкується українською". Не вызывает ничего, кроме возмущения напавшим.
Но вам показалось мало и вы дали ещё ссылку на Бабченко (https://t.me/s/babchenko77/13068). Возможно, вы уже разучились понимать текст на русском языке, но Бабченко пишет: "доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски". Противоречия не видите? Чи вам треба перекласти на українську мову, щоб ви зрозуміли?
Вопрос выеденного яйца не стоит, но вы ... на ровном месте развернули дискуссию о профсоюзах на ... несколько дней.
Заняться нечем? Работы не хватает? Или у вас теперь другая работа? Более ответственная?

й де протиріччя? .........

Могу только повторить: "Д,тд?"
По-моему, в цитируемом вами посте всё объяснено предельно понятно.



Зображення
