Vadim_ написав:парашу никто не способен остановить переговорами , тільки жорсткі умови капітуляції ,і санкції,санкції
Це фантазії, які прямо суперечать фактам. Хасав'юртівські угоди, Мінські угоди - це зупинення війни через переговори. Та й грузинська війна закінчилась виведенням рос. військ з території Грузії, напевно були якісь переговори.
buratinyo написав:А что там за неясные и нечеткие сообщения о комбинированном ответном обстреле объектов в Московской области? Правда или фейк?
Пишуть, шо то мстя за Чернігів і взагалі за енергетику..
Так вроде видео было нечеткое про попадание во Владимирской области, в котором автором предполагалось, что многочисленные взрывы это авиабомбы, начавшие детонировать после прилета украинской ракеты в склад. В консервативных новостях пока тишина. Может видео туфта полная. Но хочется верить в лучшее.
Тем более Трамп исполнил все свои политические манипуляции для своих избирателей типа "звал его договариваться о мире, а он не хочет". И Зеленский обещал вглубь росии бить только по военным объектам, которых там тьма тьмущая. Стреляй - не промахнешься.
В Ульяновской области в четыре раза — с 2,1 млн до 500 тыс. рублей — снизили размер единовременной региональной выплаты за заключение контракта на войну с Украиной. Об этом пишет "Коммерсант Волга" со ссылкой на сайт службы по контракту.
На данный момент общий размер единовременной выплаты (с учетом федеральных 400 тыс. рублей) в Ульяновской области составляет 900 тыс. рублей. "Коммерсант Волга" отмечает, что пресс-служба областного правительства о снижении размера выплат не сообщала.
Источник издания "в региональной исполнительной власти" рассказал, что решение о снижении размера единовременной региональной выплаты до 500 тысяч рублей "было принято в правительстве региона еще в августе этого года".
Ранее аналогичные решения приняли в Татарстане, Чувашии и Марий Эл.
"По словам собеседника, при обсуждении этого вопроса в облправительстве звучало, что причины такого решения как в общей тяжелой ситуации с расходной частью бюджета, так и в том, что, как показала практика, сейчас "нет прямой зависимости между желанием гражданина заключить контракт и величиной единовременной выплаты", "сейчас ее величина не имеет решающего значения",
В России правительственная комиссия одобрила законопроект о национализации домов и квартир на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые имеют "признаки бесхозяйного имущества". "Бесхозяйное" жилье предлагают передавать российским гражданам, возвращать прежним владельцам или выделять как служебные для работников госорганов
ЛАД написав:Ещё раз: "Д,тд?" Последний раз объсняю для альтернативно одарённых. Если бы вы сослались только на статью (https://nv.ua/ukr/world/countries/napad-na-sim-yu-ukrajinciv-u-shveycariji-policiya-zatrimala-napadnika-50553495.html), не было бы никаких вопросов. В статье всё совершенно однозначно и не вызывает никаких вопросов: "напав [b]на україномовну сім'ю" и "почув, як вона спілкується українською". Не вызывает ничего, кроме возмущения напавшим. Но вам показалось мало и вы дали ещё ссылку на Бабченко (https://t.me/s/babchenko77/13068). Возможно, вы уже разучились понимать текст на русском языке, но Бабченко пишет: "доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски". Противоречия не видите? Чи вам треба перекласти на українську мову, щоб ви зрозуміли? Вопрос выеденного яйца не стоит, но вы ... на ровном месте развернули дискуссию о профсоюзах на ... несколько дней. Заняться нечем? Работы не хватает? Или у вас теперь другая работа? Более ответственная?
й де протиріччя? .........
Могу только повторить: "Д,тд?" По-моему, в цитируемом вами посте всё объяснено предельно понятно.