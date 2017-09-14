ВАШИНГТОН/ФРАНКФУРТ, 21 октября (Рейтер) - Россия подтвердила свои прежние условия достижения мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике, отправленном в США на выходных и известном как «неофициальный документ», сообщили два американских чиновника и человек, знакомый с ситуацией.

По словам одного из официальных лиц США, в коммюнике вновь подтверждается требование России взять под контроль весь украинский регион Донбасс. Эта позиция фактически опровергает мнение Трампа о том, что линии фронта должны оставаться на прежнем месте.



Белый дом и российское посольство в Вашингтоне пока не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

Новость о неофициальном документе (дипломатический термин, обозначающий неформальный документ, призванный донести позицию одной стороны до другой) появилась на фоне растущих сомнений в возможности проведения саммита Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште. Представитель Белого дома сообщил агентству Reuters во вторник, что такая встреча «в ближайшем будущем» не планируется.

......По словам одного из чиновников, Россия также подтвердила свою предыдущую позицию в неофициальном документе о том, что никакие войска НАТО не будут размещены на Украине в рамках какого-либо мирного соглашения.