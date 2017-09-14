RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 00:12

ПАРИЖ/БРЮССЕЛЬ, 21 октября (Рейтер) - Четыре европейских дипломата сообщили, что европейские страны работают с Украиной над новым предложением о прекращении огня в войне России вдоль нынешних линий фронта. В него в основном включены уже обсуждаемые идеи, а также делается упор на сохранение центральной роли США.
Высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что предложение включает ссылку на совет по миру, который возглавит президент США Дональд Трамп и который будет контролировать реализацию предложенного плана.

«Это попытка советников по национальной безопасности удержать Соединенные Штаты на своей стороне», — заявил дипломат.
Во вторник европейские лидеры призвали Вашингтон сохранять твердость в требовании немедленного прекращения огня на Украине, при этом нынешние линии фронта должны послужить основой для любых будущих переговоров.
......Три других дипломата также подтвердили, что предложения готовятся, а один из них заявил, что идея создания совета заключается в том, чтобы смоделировать его на основе плана США из 20 пунктов для Газы.
.......«Мы тоже предпринимали подобные усилия в мае и августе. Россия не проявляет никаких признаков изменения своей позиции», — заявил другой европейский дипломат.
На вопрос, является ли это новым шагом в сторону старых пунктов, дипломат ответил: «В каком-то смысле да, с некоторыми новыми элементами», но не вдался в подробности.
https://www.reuters.com/world/europe/europe-ukraine-prepare-12-point-proposal-end-russias-war-bloomberg-news-reports-2025-10-21/
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 00:13

ЛАД, дякую за два останні посилання. Наразі Ви заслужили бути Україною. Як домовлятися пропонуєте виходячи з Вами же виділеного?
ПС: менеджер по великих заводах ви таки не ефективний )
stm
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 00:35

Тем временем в медиа продолжают активно обсуждать тему включения отопления. В том же телемарафоне председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил: это может произойти уже в течение десяти дней. Из-за похолодания украинцы активно используют кондиционеры и обогреватели, и в сравнении с началом месяца потребление электричества выросло более чем на 20%. Включение отопления, рассчитывают в Укрэнерго, положительно повлияет на баланс в сети.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/21/harkov-atakovali-aviabombami-obeshhayut-vklyuchit-otoplenie-itogi-21-oktyabrya/
ЛАД
