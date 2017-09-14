|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 22 жов, 2025 11:28
alex_dvornichenko написав: UA написав:
Особливо у французькому іноземному легіоні не хочуть.
Господар Вельзевула написав:
Успіх
Украинцы,в отличии от кацапов, люди рассудительные.
Они и за деньги воевать не хотят.
Командуючий українець та найбільший відсоток саме українців там.
Легион капец как часто и тяжело воюет... гоняет туземцев время от времени. У них фактически полицейские миссии.
Выделенное болдом - называется "сарказм"
2
Додано: Сер 22 жов, 2025 11:48
барабашов написав:
Какой конкретно воин-мобилизатор-депутат(судя по его запалу наверняка прошёл Афган, а то Чечню, правда далеко не с украинским паспортом)?
пан Федієнко, відомий як співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин
Додано: Сер 22 жов, 2025 11:52
Letusrock написав:
Один з депутатів у ФБ вивалив цілий список пропозицій щодо покращення ситуації з мобілізацією. То прям всі озвучені пункти з серії "для збільшення урожаю на плантаціях рабів потрібно більше бити і менше кормити". ЖОДНОГО пункту
який би передбачав відповідальність чи покарання тцк, поліції, влади, мясних командирів, та ЖОДНОГО пункту
який би покращував становище для особового складу.
А до чого тут депутат? Це все путін винувати, це москалі почали війну і вбивають людей. Ми просто обороняємось. Ми за правду, за Україну. Яке може бути покращення становища ОС? Поки Україна у небезпеці потрібно стиснути зуби і терпіти!
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:46
andrijk777 написав: Letusrock написав:
Один з депутатів у ФБ вивалив цілий список пропозицій щодо покращення ситуації з мобілізацією. То прям всі озвучені пункти з серії "для збільшення урожаю на плантаціях рабів потрібно більше бити і менше кормити". ЖОДНОГО пункту
який би передбачав відповідальність чи покарання тцк, поліції, влади, мясних командирів, та ЖОДНОГО пункту
який би покращував становище для особового складу.
А до чого тут депутат? Це все путін винувати, це москалі почали війну і вбивають людей. Ми просто обороняємось. Ми за правду, за Україну. Яке може бути покращення становища ОС? Поки Україна у небезпеці потрібно стиснути зуби і терпіти!
Взломали обліківку?
1
3
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:59
flyman написав:
Взломали обліківку?
ти іноді тупиш
йди до Ірпінського В. качати EQ
