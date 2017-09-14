RSS
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 19:10

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Да, вот такого - особенно если еще и "и в батьківській хаті" - никогда не понимал...
Опять же - учитывая что 39му предшествовало.
Вы многого не понимаете.
У людей сильно другая психология была. Даже на уровне подсознания.

Да, я помню: "не спрашивай, что Партия может сделать для тебя - спрашивай, что ты можешь сделать для Партии!"...
Вы перефразировали Кеннеди, но я имел ввиду не это.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сили оборони встановили прапор у селі Кучерів Яр на Покровському напрямку – відео
Населений пункт був захоплений ворогом у серпні під час прориву до Добропілля

Сили оборони встановили український прапор у населеному пункті Кучерів Яр Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Прапор у селі встановили бійці 132 окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ. Їм вдалося також "суттєво поповнити" обмінний фонд – кілька десятків російських солдатів були взяті в полон.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не знал что в Чернигове всё заипись и с нетом, и со светом, а значит и с отоплением и гарячей водой.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:это не Благовещенский. Похоже на церковь выше на Полтавском шляхе. Не помню, как называется.


походу ви або не знаєте Харків, або ви не з Харкова
кафедральний собор не впізнали (адреса Благовіщенський майдан, 1, Харків, Харківська область, 61000), це десь на 150м на північ від Полтавського шляху.
  барабашов написав:Не знал что в Чернигове всё заипись и с нетом, и со светом, а значит и с отоплением и гарячей водой.

А что ты еще не знаешь ?
  fox767676 написав:
  flyman написав:От ти видно глибоко індивідуаліст.


Ні, він просто придністровський будулай з 5 паспортами, що планує повернутися ближче до пенсії


Назустріч флер біжить чи стм, трусячи тітьками?
  pesikot написав:
  барабашов написав:Не знал что в Чернигове всё заипись и с нетом, и со светом, а значит и с отоплением и гарячей водой.

А что ты еще не знаешь ?


В Україні нова розробка по видобуванню метану.
Важить установка всього 118кг. Назвали «турецький барабан».
У верхню частину установки закидають жолуді, нижню-задню підʼєднують до газотранспортної системи України. Видає до 2-3 кубів метану на добу. Якщо лякати - то може 5.
  prodigy написав:
  ЛАД написав:это не Благовещенский. Похоже на церковь выше на Полтавском шляхе. Не помню, как называется.


походу ви або не знаєте Харків, або ви не з Харкова
кафедральний собор не впізнали (адреса Благовіщенський майдан, 1, Харків, Харківська область, 61000), це десь на 150м на північ від Полтавського шляху.

Спасибо за объяснение.
Как это я забыл, где находится Благовещенский собор. :oops:
Рад за ваше хорошее знание Харькова.
Может, вы и правы.
Но мне кажется, что это Свято-Озерянская церковь, адрес - улица Полтавский Шлях, 124, Харьков.
Можете посмотреть о ней здесь - https://travels.in.ua/ru-RU/object/1716/svyato-ozyeryanskaya-tsyerkov - там есть 4 фотографии, полистайте.
Если очень интересно, можете пройти на сайт храма https://www.ozerjanskij.kharkov.ua/#2025-10-22, та фото больше.
И, возможно, у вас память страдает, я когда-то предлагал вам помощь в Харькове, когда вашему отцу делали операцию.
ЛАД https://t.me/nevzorovtv/29911
людина яка виклала відео влучання фільмувала біля БВ собору, передивиться відео з тг (яке Невзоров виклав у себе)

а те, що ви виклали - це зовсім не те, Благовєщенський -біло червоний кирпич

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 6%D0%B2%29
Дійсно, навіщо банити хобота за флуд? Він же все по темі пиш

  Hotab написав:
  pesikot написав:
  барабашов написав:Не знал что в Чернигове всё заипись и с нетом, и со светом, а значит и с отоплением и гарячей водой.

А что ты еще не знаешь ?


В Україні нова розробка по видобуванню метану.
Важить установка всього 118кг. Назвали «турецький барабан».
У верхню частину установки закидають жолуді, нижню-задню підʼєднують до газотранспортної системи України. Видає до 2-3 кубів метану на добу. Якщо лякати - то може 5.
