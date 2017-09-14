Населений пункт був захоплений ворогом у серпні під час прориву до Добропілля
Сили оборони встановили український прапор у населеному пункті Кучерів Яр Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Прапор у селі встановили бійці 132 окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ. Їм вдалося також "суттєво поповнити" обмінний фонд – кілька десятків російських солдатів були взяті в полон.
ЛАД написав:это не Благовещенский. Похоже на церковь выше на Полтавском шляхе. Не помню, как называется.
походу ви або не знаєте Харків, або ви не з Харкова кафедральний собор не впізнали (адреса Благовіщенський майдан, 1, Харків, Харківська область, 61000), це десь на 150м на північ від Полтавського шляху.
барабашов написав:Не знал что в Чернигове всё заипись и с нетом, и со светом, а значит и с отоплением и гарячей водой.
А что ты еще не знаешь ?
В Україні нова розробка по видобуванню метану. Важить установка всього 118кг. Назвали «турецький барабан». У верхню частину установки закидають жолуді, нижню-задню підʼєднують до газотранспортної системи України. Видає до 2-3 кубів метану на добу. Якщо лякати - то може 5.
Спасибо за объяснение. Как это я забыл, где находится Благовещенский собор. Рад за ваше хорошее знание Харькова. Может, вы и правы. Но мне кажется, что это Свято-Озерянская церковь, адрес - улица Полтавский Шлях, 124, Харьков. Можете посмотреть о ней здесь - https://travels.in.ua/ru-RU/object/1716/svyato-ozyeryanskaya-tsyerkov - там есть 4 фотографии, полистайте. Если очень интересно, можете пройти на сайт храма https://www.ozerjanskij.kharkov.ua/#2025-10-22, та фото больше. И, возможно, у вас память страдает, я когда-то предлагал вам помощь в Харькове, когда вашему отцу делали операцию.
