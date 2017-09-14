ВАШИНГТОН (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отменил запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным, сославшись на отсутствие прогресса в дипломатических усилиях и ощущение, что время для этого неподходящее. «Мы отменили встречу с президентом Путиным — мне просто показалось, что это неправильно», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. «Мне показалось, что мы не добьёмся желаемого результата. Поэтому я отменил встречу, но мы сделаем это в будущем»
МОСКВА/КИЕВ/ВАШИНГТОН, 22 октября (Рейтер) - В среду Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России и обвинили Россию в отсутствии приверженности прекращению войны на Украине, поскольку Москва проводила крупные учения с применением ядерного оружия.
Администрация Трампа объявила о санкциях против крупнейших производителей нефти в России, применив первый крупный пакет финансовых санкций к экономике президента Владимира Путина в рамках новых усилий по прекращению войны на Украине.
Министерство финансов США внесло в черный список государственные нефтяные гиганты ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» из-за «отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на Украине», говорится в заявлении, опубликованном в среду. .......Цены на нефть резко выросли на вялых торгах после закрытия торгов на фоне новостей о новых санкциях: международный эталонный сорт нефти Brent вырос на 5%. .......«Единственное, что я могу сказать, это то, что каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у меня бывают хорошие беседы, но потом они просто ни к чему не приводят», — сказал Трамп. Он добавил, что встреча с российским лидером состоится в будущем. ........Учитывая, что сам Трамп стремится удерживать низкие цены на бензин, это серьёзная авантюра и сигнал о том, что его терпение в отношении Путина, возможно, наконец иссякает. На встрече в Овальном кабинете он заявил, что, по его мнению, цена на бензин поднимется до 2 долларов за галлон. ........«Если Белый дом думает, что это приведет к радикальным изменениям в поведении Кремля или политике Путина, они обманывают себя, и я не думаю, что они действительно в это верят», — сказал Грэм.
«Санкции действуют медленно, и Кремлю очень хорошо удается обходить подобные санкции», — сказал он.
После введения санкций Трамп заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о закупках российской нефти на встрече в Южной Корее на следующей неделе. Во вторник президент США сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в телефонном разговоре, что страна сократит закупки баррелей у Москвы.