Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чергова енергодупа на Чернігівщині та Сумщіні. Знов десятками в одне місце. Залишим в спокію МВГ (стріляють з чого є та як вміють) та 1000 перехоплюваів на добу то інша розмова... Нове виправданя - шахеди стали рідіо керованими "операторами в реальному часі" тому влучань більше. Чергове питання - що димові шашки та димогенератори для протидії " баченню в реальному часі" заборонили екологічні активісти, чи так дешево що нема сенсу "освоювати"?
d44
 
Повідомлень: 779
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
