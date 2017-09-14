|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:19
Чергова енергодупа на Чернігівщині та Сумщіні. Знов десятками в одне місце. Залишим в спокію МВГ (стріляють з чого є та як вміють) та 1000 перехоплюваів на добу то інша розмова... Нове виправданя - шахеди стали рідіо керованими "операторами в реальному часі" тому влучань більше. Чергове питання - що димові шашки та димогенератори для протидії " баченню в реальному часі" заборонили екологічні активісти, чи так дешево що нема сенсу "освоювати"?
d44
