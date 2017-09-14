d44 написав:Чергова енергодупа на Чернігівщині та Сумщіні. Знов десятками в одне місце. Залишим в спокію МВГ (стріляють з чого є та як вміють) та 1000 перехоплюваів на добу то інша розмова... Нове виправданя - шахеди стали рідіо керованими "операторами в реальному часі" тому влучань більше. Чергове питання - що димові шашки та димогенератори для протидії " баченню в реальному часі" заборонили екологічні активісти, чи так дешево що нема сенсу "освоювати"?
ти не понімаєш, в нас саме потужне айті із мегаспеціалістами яких як в дурня фантиків, ще 2-3 тижні і як вжухххх:
BIGor написав:Та не треба ніякі лям мігрантів, своїх надлишок.
BeneFuckTor написав:В звязку з планомірним вибиванням локомитивів. Чи є якась інформація про дії для їх захисту, чи проведено хочаб наради якісь, я вже не кажу про банальний мангал?
Демонтують пам'ятники-паровози і паяють гнилі котли. Ви не там задаєте питання. Всім відомо, що зе-влада не має стратегії і не дивиться хоча б на пів року наперед. Все вирішується ситуативно, зранку. А як не залишиться локомотивів, перевантажать все на фури. - Хоча постійте, там же водіїв мобілізували. - Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...
барабашов написав:Наоборот Когда не останется локомотивов то и машинистов, и техников, и прочую сопутствующую обслугу можно со специальностью "-100" могилизировать. Трамп(твою муттер) - где гвинтокрылы!!!