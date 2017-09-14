Немного зелёной энергетике, на которую тут некоторые сильно рассчитывают.
- Согласно отчету Института Тони Блэра, Великобритании следует заменить цель декарбонизации электроснабжения к 2030 году на более постепенную стратегию, направленную на снижение затрат. - В отчете говорится, что правительству следует сосредоточиться на снижении высоких счетов за электроэнергию, чтобы сохранить широкую общественную поддержку мер по борьбе с изменением климата, и поддерживается цель достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. - Институт Тони Блэра рекомендует правительству стремиться к повышению эффективности и соотношению цены и качества и предлагает такие меры, как установление ценового предела на аукционах по морской ветроэнергетике и приостановка действия некоторых налогов на выбросы углерода в отношении газа до 2030 года.
Чтобы сохранить широкую общественную поддержку мер по борьбе с изменением климата, правительству следует более целенаправленно сосредоточиться на снижении высоких счетов за электроэнергию... ... Институт поддерживает цель достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, но заявляет, что приоритетом к 2030 году должно стать снижение выбросов электроэнергии.
«Мы переживаем кризис стоимости жизни и климатический кризис — нельзя просто выбрать один и делать вид, что другого не существует», — заявил исполнительный директор по политике Института Тони Блэра Райан Уэйн. ............По мнению Института Тони Блэра, правительству следует сосредоточиться на повышении эффективности и соотношении цены и качества, а не быстром переходе к декарбонизации.
Например, согласно докладу, электроэнергия в Великобритании по-прежнему в четыре раза дороже газа. Поэтому, по рекомендации института, аукционы по продаже морской ветроэнергетики должны быть ограничены ценовым лимитом, эквивалентным предельной стоимости эффективной газовой генерации. Институт настоятельно призвал правительство приостановить действие некоторых налогов на выбросы углерода в отношении газа до 2030 года.
В документе также рекомендовано приостановить реализацию планов по улавливанию и хранению углерода до тех пор, пока стоимость этой технологии не снизится, а также предлагается постепенно отказаться от дорогостоящих субсидий для электростанций, сжигающих биомассу.
whois2010 написав:- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...
От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?
Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде. І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.
...... Верхній поріг з/п теж зараз не можна обговорювати, це буде не 500 доларів. При дефиціті працівників з/п будуть рости. Товари і послуги ще додатково здорожчають. ......
услуги - может и вырастут. Но если из той же Молдовы "товары" будет завозить дешевле - смысл брать местные дороже? 🤔
fox767676 написав:_hunter В Узбекистані все Ок Нерухомість за 10 років зросла вдвічі Так якщо з рф щось трапиться, то татари з башкірами поїдуть у Туреччину/Середню Азію
И остаётся при этом росте - где-то в два раза дешевле местной В Турции, кстати, тоже сейчас с экономикой не так, чтобы "добрый вечер" - Эрдоган там чудит примерно как тот Милей, но наоборот Но спорить не буду - может и вообще никто не поедет на Потужну Видбудову...
_hunter написав:услуги - может и вырастут. Но если из той же Молдовы "товары" будет завозить дешевле - смысл брать местные дороже? 🤔
А що з Молдови таке дешеве можуть завезти? Вартість енергоносіїв у них така сама плюс-мінус. Глобалізація, ціни намагаються вирівнятися. Рітейлер при рості витрат на ФОТ, буде збільшувати націнку.
Та все, что и так возят - "б. бытовуха", авто, сантехника. - оно же все импортное. Не уверен, что у ритейлеров ФОТ прямо существенный процент в цене дает. Но совсем накрайняк - будет условный холодильник не 10, а 11 лет "ходить"...
И ещё 2 слова об энергетике. Теперь о нашей. Тут некоторые рассказывали что энергии у нас хоть пятой точкой ешь. Наше руководство, видимо, оценивает ситуацию иначе. Об этом достаточно ясно свидетельствует начало отопительного сезона. Раньше он начинался 15 октября. В прошлом году октябрь был тёплый, что позволило начать сезон с 1 ноября, сэкономив энергию. В этом году октябрь значительно холоднее, давно пора бы топить. Как-то уже "забыли" о 3 сутках подряд со среднесуточной ниже 8 градусов (они уже давно прошли) и явно тянут до 1 ноября. Кому-то непонятно, что это доказывает наличие огромных резервов энергии?
Поклонникам солнечных панелей предлагаю идею - ставьте мощные эл-станции в Сахаре и аккумуляторами перевозите электроэнергию сюда. Можете патентовать идею. Я на авторство претендовать не буду.