Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:16
whois2010 написав: _hunter написав:
услуги - может и вырастут. Но если из той же Молдовы "товары" будет завозить дешевле - смысл брать местные дороже? 🤔
А що з Молдови таке дешеве можуть завезти? Вартість енергоносіїв у них така сама плюс-мінус. Глобалізація, ціни намагаються вирівнятися. Рітейлер при рості витрат на ФОТ, буде збільшувати націнку.
Та все, что и так возят - "б. бытовуха", авто, сантехника. - оно же все импортное.
Не уверен, что у ритейлеров ФОТ прямо существенный процент в цене дает. Но совсем накрайняк - будет условный холодильник не 10, а 11 лет "ходить"...
2
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:20
_hunter написав:
И остаётся при этом росте - где-то в два раза дешевле местной
Це більше каже про перспективи місцевої...
В Турции, кстати, тоже сейчас с экономикой не так, чтобы "добрый вечер" -
ох уж ці монетаристи - під обстрілами, без світла , але інфляційне таргетування працює 👍
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:21
И ещё 2 слова об энергетике.
Теперь о нашей.
Тут некоторые рассказывали что энергии у нас хоть пятой точкой ешь.
Наше руководство, видимо, оценивает ситуацию иначе.
Об этом достаточно ясно свидетельствует начало отопительного сезона. Раньше он начинался 15 октября. В прошлом году октябрь был тёплый, что позволило начать сезон с 1 ноября, сэкономив энергию. В этом году октябрь значительно холоднее, давно пора бы топить. Как-то уже "забыли" о 3 сутках подряд со среднесуточной ниже 8 градусов (они уже давно прошли) и явно тянут до 1 ноября.
Кому-то непонятно, что это доказывает наличие огромных резервов энергии?
Поклонникам солнечных панелей предлагаю идею - ставьте мощные эл-станции в Сахаре и аккумуляторами перевозите электроэнергию сюда. Можете патентовать идею. Я на авторство претендовать не буду.
2
2
6
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:25
ЛАД написав:
Тут некоторые рассказывали что энергии у нас хоть пятой точкой ешь.
Кому-то непонятно, что это доказывает наличие огромных резервов энергии?
Поклонникам солнечных панелей предлагаю идею - ставьте мощные эл-станции в Сахаре и аккумуляторами перевозите электроэнергию сюда. Можете патентовать идею. Я на авторство претендовать не буду.
Та наче ніхто не сперечається, що з електро і газо у нас пздц. Хіба крім однієї упоротої пані, яка віщує про приховані джерела енергії. Пес і кот мабуть оцінили їх вже.
1
2
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:29
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.
Пакистан на порядок більш розвинута країна, регіональний гравець з ЯЗ і власними майже МБР
Війну з РФ вони б виграли без принижень бусифікації
Бангладешський текстиль скоро буде домінувати в крамницях аграрної супердержави
Якщо ці люди і поїдуть в Україну, то будуть вимагати привілейованого становища, євррогіднюків та мовних інспекторів будуть ганяти саними тряпками.
Україну не врятують прості рецепти, доведеться думати і працювати по-справжньому, а саме страшне - засудити власні історичні помилки, ті що зараз офіційно трактуються як здобутки
Вы оптимист.
Как я лет 15-20-30 назад.
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:43
ЛАД написав:
Тут некоторые рассказывали что энергии у нас хоть пятой точкой ешь.
Деякі на цій гілці писали, що ми її ще експортуємо.
ЛАД написав:
Об этом достаточно ясно свидетельствует начало отопительного сезона. . В этом году октябрь значительно холоднее, давно пора бы топить.
В Мико вчора було +16, сьогодні +18 і ще кілька днів триватиме бабине літо. Якого милого тут опалювати?
ЛАД написав:
Как-то уже "забыли" о 3 сутках подряд со среднесуточной ниже 8 градусов (они уже давно прошли) и явно тянут до 1 ноября.
Кому-то непонятно, что это доказывает наличие огромных резервов энергии?
У Києві лікарні, дитсадки вже точно опалюють, може й школи. За Харків не знаю, але у новинах було, що опалення вмикнуть по всій країні ДО 1 листопада. 7 днів можна якось потерпіти, тим більше, що потепління не лише в Мико.
ЛАД написав:
Поклонникам солнечных панелей предлагаю идею - ставьте мощные эл-станции в Сахаре и аккумуляторами перевозите электроэнергию сюда. Можете патентовать идею. Я на авторство претендовать не буду.
Мда, ідея - фікс)). У нас багато проєктів у галузі енергетики з парнерами з інших країн, які грошей нам не шкодують. Отже, шось мені підказує, шо цей сезон ми теж пропетляємо.
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:45
Успіх написав:
"А як же Африка і руде слоненя?"©(з мультика "Петрик П'яточкін")
Ось Африка може
тим більше там 700 млн християн
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:50
whois2010 написав: andrijk777 написав: whois2010 написав:
- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...
От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?
Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.
І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.
Важко прогнозувати кількість, але щось буде. Вчора дивився про танзанійських масаів. Живуть на 2 долари на день всією родиною.
Фермери виють - не залишилося геть нікого. То чому не брати людей на сезон на роботу? Барак, ліжко, їдло і 600-800 доларів оплати організувати можливо і сьогодні.
Те саме на будівництві.
Про мову взагалі смішно. Камбоджийці в зсу розуміються якось з нашими без англійської.
Верхній поріг з/п теж зараз не можна обговорювати, це буде не 500 доларів. При дефиціті працівників з/п будуть рости. Товари і послуги ще додатково здорожчають.
І про температуру в Пакистані (з сайту посольства України в Пакістані)
Середня зимова температура: від -8° до -12° C (від +17.6° F до +3° F). В південних областях зимова температура коливається близько 0° C (+32° F).
Язык и погода, действительно, не проблема. Правда, о мовных инспекторах, как уже писали, придётся слегка забыть. Но это всё мелочи.
А вот зарплаты...
Если они будут сильно расти, то в наших условиях это приведёт к повторению 90-х - инфляция + девальвация.
Вариант избежать этого - серьёзный приток иностранных инвестиций. Только не такой, как в 2005-6 годах. Не в банковскую сферу, а в производство. С тем, чтобы быстро наращивать выпуск товаров. Желательно ещё с большим экспортным потенциалом.
В принципе это, конечно, возможно. Но вот будет ли?
Я в 2005 спорил с одним знвкомым, который тогда доказывал, что таких инвестиций не будет, а я надеялся на них и оценивал их вероятность достаточно высоко. Я оказался не прав. Сегодня я слабо верю в такие инвестиции - в мире у всех достаточно проблем и все заботятся о развитии внутреннего производства. Хорошо будет, если в этот раз я ошибаюсь в противоположную сторону.
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:50
andrijk777 написав: whois2010 написав:
- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...
От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?
Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.
І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.
Непальці поїдуть, для них і клімат нормас, і $500 в місяць це лакшері
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:52
fox767676 написав:
Ось Африка може
Ну тут вже мав би Хотаб нас просвітити, як там з рівнем життя і бажанням стати "афро-українцем"))
