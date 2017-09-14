RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:04

  fox767676 написав:У 19 ст почали з'являтися колонії західноєвропейців - німців, швйцарців
Навіщо вони їхали у відсталу РІ? Бо ъм створили спец.умови

Бідні німці жили дуже бідно(але значно краще ніж так ж бідося в РІ) і фактично ніяких шансів жити краще не мали.
Переїхавши в РІ вони отримували ЗЕМЛЮ і створювали якби свою автономію, і рівень життя в цих автономіях був вищий ніж в РІ.
Такий варіант зараз нереальний! Ніхто ЗЕМЛІ їм не дасть.

Спеціальні програми створювати можна - а які? Давати їм допомогу? Ну це буде несправедливість вищої міри - напевно допомогу краще давати українцям спочатку.
Варіантів я не бачу жодного(окрім фантазій, звичайно :D ).
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:05

  whois2010 написав:
  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Чого їм до нас їхати?

Я взагалі не розумію розмов про завезення людей з інших країн. Влада повинна зробити усе, щоб українці не хотіли уїжджати з країни, а ті, хто виїхав, хотіли чи не боялися сюди повернутися.

На мою думку, процес вже не зворотній. Дії влади по забороні виїзду вже розставили всі крапки. Варіанти розвитку подій на майбутнє зрозумілі. Крім того, з довоєнних часів низька (від'ємна) народжуванність.
Хтось має годувати 10 млн пенсів і мільйони силовиків з держслужбовцями.
Що влада могла б запропонувати електорату? З реального, а не казок про мілліард дерев

з пенсами БТС Славко казав що робити
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:06

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Проблема чи вони приїдуть до нас. Ні, до нас не приїдуть, бо є набагато кращі варіанти(інші країни).

дешева нерухомість і депопуляція
Наприкладо Польщі їх не пустять, а тих хто приїде чекає іпотека\оренда до пенсії.
А Україна змушена буде створити спец.програми для них
......

Так недвига пропорционально ЗП дешевле ;)
Пр этом в собственность она не факт, что и нужна гастарбайтеру...
Ой, интересно будет посмотреть - как власти будут эти программы проталкивать через лям (примерно) бывших.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:07

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:У 19 ст почали з'являтися колонії західноєвропейців - німців, швйцарців
Навіщо вони їхали у відсталу РІ? Бо ъм створили спец.умови

Бідні німці жили дуже бідно(але значно краще ніж так ж бідося в РІ) і фактично ніяких шансів жити краще не мали.
Переїхавши в РІ вони отримували ЗЕМЛЮ і створювали якби свою автономію, і рівень життя в цих автономіях був вищий ніж в РІ.
Такий варіант зараз нереальний! Ніхто ЗЕМЛІ їм не дасть.

Спеціальні програми створювати можна - а які? Давати їм допомогу? Ну це буде несправедливість вищої міри - напевно допомогу краще давати українцям спочатку.
Варіантів я не бачу жодного(окрім фантазій, звичайно :D ).

будуть відновлювати ТОТ за контрибуції та репатріації
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:09

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Выше - в рублях.

В доларах.

Ну нет же: в РФ долларизация экономики на порядок ниже. Т.е. да - можно без особых проблем конвертировать - даже сейчас. Но особо этим никто не занимается - купить десяточку с пенсии. И когда бакс по 100 был - никто ЗП в три раза не поднимал.

Ви про що? Про своє?
Ми ж за мігрантів говоримо. Мігранти все переводять в долари(чи юані чи євро). Чи вони будуть на Родіну рублі слати?
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Переїхавши в РІ вони отримували ЗЕМЛЮ і створювали якби свою автономію, і рівень життя в цих автономіях був вищий ніж в РІ.
Такий варіант зараз нереальний! Ніхто ЗЕМЛІ їм не дасть.

куплять за копійки по їх міркам
Справедливість та Україна це категорії малосумісні всю її історію
Я згоден що за інерційним сценарієм Україна вкрай малоприваблива
Але теоритично можливі зміни по всьому світу - в Європі стануть модними консервативні ідеї "землі та крові", а ніде стільки землі як в Україні на шару вони не знайдуть. Мобілізація та нюанси внутрішньоукраїнської дискусії про сорти їх бентежити не будуть перші 10 років.
Може загостритися ситуація в Африці\Азії, при тому що США закриється у власній бульбашці що вже відбувається, та ї у Європі може розпочатися націоналістичний ренесанс.
А повернення українців дійсно може бути складніше - у багатьох комплекс Вікторії Спарц :D та відраза за загублене життя власне та батьків
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:24

  fler написав:
  ЛАД написав:Тут некоторые рассказывали что энергии у нас хоть пятой точкой ешь.

Деякі на цій гілці писали, що ми її ще експортуємо.
Правда, експортуємо.
...... Месяц ..... Экспорт..... Импорт..... Баланс
...... июнь ........ 237 ....... .....203,8 ....... 33,2
...... июль ........ 282,2 ......... 257,7 ........24,5
...... август ...... 450..... ....... 264 .... ..... 186
Все цифры в тыс. МВт*ч отсюда - https://epravda.com.ua/rus/biznes/v-iyune-ukraina-uvelichila-eksport-elektroenergii-v-2-5-raza-808687/, https://epravda.com.ua/rus/energetika/kakoy-obem-eksporta-elektroenergii-iz-ukrainy-v-iyule-809917/ и https://epravda.com.ua/rus/energetika/u-serpni-ukrajina-eksportuvala-rekordniy-obsyag-elektroenergiji-811084/.
За сентябрь чистый экспорт будет выше, но, думаю, с октября опять станет отрицательным
При этом в первой ссылке:
В июне 2025 г. Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем - до более 237 тыс. МВт-ч.
Т.е. в мае экспорт был всего около 95 тыс. МВт*ч - наверняка значительно меньше импорта.
Так что даже летом цифры экспорта несколько смешные. По выработке ээ данных нет, но у нас только три работающие АЭС - Южноукраинская, Ровенская и Хмельницкая "вместе насчитывают девять энергоблоков с общей мощностью около 7835 МВт" (https://retro.ua/ru/skilky-diyuchyh-aes-v-ukrayini-u-2025-roczi-povnyj-oglyad/). Т.е. их суточная выработка равна чистому месячному экспорту в августе. Так это только АЭС.

В Мико вчора було +16, сьогодні +18 і ще кілька днів триватиме бабине літо. Якого милого тут опалювати?
Я рад за Мико, но Мико не вся Украина. В Харькове уже давно не так.

За Харків не знаю, але у новинах було, що опалення вмикнуть по всій країні ДО 1 листопада. 7 днів можна якось потерпіти, тим більше, що потепління не лише в Мико.
Понятно, что можно. Мы уже терпим больше 7 дней. Помню в 90-х какую-то зиму у меня было +12 градусов.

Мда, ідея - фікс)). У нас багато проєктів у галузі енергетики з парнерами з інших країн, які грошей нам не шкодують. Отже, шось мені підказує, шо цей сезон ми теж пропетляємо.
Пропетляємо. Якось.
А куда ж деваться.

P.s. Сейчас у нас +9, ночью было +2. Да на завтра-послезавтра по прогнозу потеплее - днём +13, ночьб +7. Но уже послезавтра ночью опять температура падает.

P.p.s. Можете ещё для избавления от розовых очков почитать Без света и газа? Что ждет Украину в отопительном сезоне. Это DW и не пугайтесь, там не так мрачно, как может показаться по названию. Правда, говорится: "Недавно Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Россия разрушила около 60 процентов мощностей добычи газа в Украине". Это сообщение видел, но не захотел вас расстраивать и не выкладывал сюда.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:29

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Ну нет же: в РФ долларизация экономики на порядок ниже. Т.е. да - можно без особых проблем конвертировать - даже сейчас. Но особо этим никто не занимается - купить десяточку с пенсии. И когда бакс по 100 был - никто ЗП в три раза не поднимал.

Ви про що? Про своє?
Ми ж за мігрантів говоримо. Мігранти все переводять в долари(чи юані чи євро). Чи вони будуть на Родіну рублі слати?

Я во второй раз повторю: если бакс в два раза вырастет - никто за ним в тот же день ЗП не пересчитает. Даже мигрантам. А что мигранты с полученными _рублями_ делают - это уже их, сугубо мигрантское, дело...
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За інерційним сценарієм тільки вахтовики проглядаються
умовні бангладешці у с\г холдингах
турки на "відбудові"
індійці діджитал-номади
При тому що самий розумний з громадських лідерів сьогодення - Андрій Білецький починав як гонітєль в'єтнамських гастарбайтерів.
Що воно буде.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:56

  fox767676 написав:За інерційним сценарієм тільки вахтовики проглядаються
умовні бангладешці у с\г холдингах
турки на "відбудові"
індійці діджитал-номади
При тому що самий розумний з громадських лідерів сьогодення - Андрій Білецький починав як гонітєль в'єтнамських гастарбайтерів.
Що воно буде.

Про Білецького ви щось загнули. Який з нього сьогодні громадській діяч? Мені здається, влада готує з нього варіант Б на випадок краху зілінського на можливих виборах. Військові при владі - такий собі варіант (х*вий)
