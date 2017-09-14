|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:01
_hunter написав:
Я во второй раз повторю: если бакс в два раза вырастет - никто за ним в тот же день ЗП не пересчитает. Даже мигрантам. А что мигранты с полученными _рублями_ делают - это уже их, сугубо мигрантское, дело...
А "если" в Україні бакс в 2 рази виросте то що їм зарплату перерахують?
Україна в цьому плані навіть гірша від РФ.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6851
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:10
andrijk777 написав: _hunter написав:
Я во второй раз повторю: если бакс в два раза вырастет - никто за ним в тот же день ЗП не пересчитает. Даже мигрантам. А что мигранты с полученными _рублями_ делают - это уже их, сугубо мигрантское, дело...
А "если" в Україні бакс в 2 рази виросте то що їм зарплату перерахують?
Україна в цьому плані навіть гірша від РФ.
А вот тут все немного интереснее: если они будут на заводе какого-то Боша работать - да, пересчитают (если контракт - в у.е.).
Ну и не забываем - мы же про будущее (возможно и далёкое) говорим - в котором Пэрэмога наступила...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10803
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:11
fox767676 написав:
За інерційним сценарієм тільки вахтовики проглядаються
умовні бангладешці у с\г холдингах
турки на "відбудові"
індійці діджитал-номади
При тому що самий розумний з громадських лідерів сьогодення - Андрій Білецький починав як гонітєль в'єтнамських гастарбайтерів.
Що воно буде.
Да, иронично выходит (или "за что боролись - на то и напоролись"). В смысле "насилия языком"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10803
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:15
andrijk777 написав: _hunter написав:
Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.
Так в РФ в 2 рази вищі зарплати. Чого їм до нас їхати?
Та вже все зрозуміло, тільки треба дочекатися яка буде перемога після закінчення війни - проросійська чи проєвропейська. Української щось не передбачеється вже. В першому з часом буде як на окупованих теріторіях зараз- один нарот, союзна держава - розбавлять непотрібом російським. А в другому нам же за так гроші європейці давати не будуть, запропонують побудувати купу виробництв - брудних, шумних, смердючих. Усього того, що в Європі небажано. Може і в Євросоюз візьмуть, разом з забов'язаннями приймати мігрантів. Наших білих жінок і дітей там залишать, а чорнодупих з їх п'ятьма дітьми к нам. Чи хтось вважає що після закінчення війни нам дадуть 300 російських мільярдів і скажуть ні в чому собі не відмовляйте
Мігранти для роботи на тому, що залишилося в Україні "на зараз" не потрібні.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 780
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:23
d44 написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.
Так в РФ в 2 рази вищі зарплати. Чого їм до нас їхати?
Та вже все зрозуміло, тільки треба дочекатися яка буде перемога після закінчення війни - проросійська чи проєвропейська. Української щось не передбачеється вже. В першому з часом буде як на окупованих теріторіях зараз- один нарот, союзна держава - розбавлять непотрібом російським.
Також без води, без бензину, без комунальних послуг, але з кадирівцями
d44 написав:
А в другому нам же за так гроші європейці давати не будуть, запропонують побудувати купу виробництв - брудних, шумних, смердючих. Усього того, що в Європі небажано. Може і в Євросоюз візьмуть, разом з забов'язаннями приймати мігрантів. Наших білих жінок і дітей там залишать, а чорнодупих з їх п'ятьма дітьми к нам.
Якась агітка часів Партії Регіонів )
Зізнавайся, ще бережешь біля серця фотку Януковича ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12355
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:32
whois2010 написав: fox767676 написав:
За інерційним сценарієм тільки вахтовики проглядаються
умовні бангладешці у с\г холдингах
турки на "відбудові"
індійці діджитал-номади
При тому що самий розумний з громадських лідерів сьогодення - Андрій Білецький починав як гонітєль в'єтнамських гастарбайтерів.
Що воно буде.
Про Білецького ви щось загнули. Який з нього сьогодні громадській діяч? Мені здається, влада готує з нього варіант Б на випадок краху зілінського на можливих виборах. Військові при владі - такий собі варіант (х*вий)
Діти Кучми не допустять Бе навіть близько до влади.
Тернопільській кейс пройшов повз?
Роблять всі і скрізь, а за яйки взяли тільки з трійки.
Щей распиарили з інтимними подробнощами.
Просто так таке не буває. Є мета, та вона буде досягнута.
З Бе зроблять монстра.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9828
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|140330
|
|
|1493
|329477
|
|
|6076
|1014875
|
|