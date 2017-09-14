RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:01

  _hunter написав:Я во второй раз повторю: если бакс в два раза вырастет - никто за ним в тот же день ЗП не пересчитает. Даже мигрантам. А что мигранты с полученными _рублями_ делают - это уже их, сугубо мигрантское, дело...

А "если" в Україні бакс в 2 рази виросте то що їм зарплату перерахують? :D
Україна в цьому плані навіть гірша від РФ.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:10

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Я во второй раз повторю: если бакс в два раза вырастет - никто за ним в тот же день ЗП не пересчитает. Даже мигрантам. А что мигранты с полученными _рублями_ делают - это уже их, сугубо мигрантское, дело...

А "если" в Україні бакс в 2 рази виросте то що їм зарплату перерахують? :D
Україна в цьому плані навіть гірша від РФ.

А вот тут все немного интереснее: если они будут на заводе какого-то Боша работать - да, пересчитают (если контракт - в у.е.).
Ну и не забываем - мы же про будущее (возможно и далёкое) говорим - в котором Пэрэмога наступила...
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:11

  fox767676 написав:За інерційним сценарієм тільки вахтовики проглядаються
умовні бангладешці у с\г холдингах
турки на "відбудові"
індійці діджитал-номади
При тому що самий розумний з громадських лідерів сьогодення - Андрій Білецький починав як гонітєль в'єтнамських гастарбайтерів.
Що воно буде.

Да, иронично выходит (или "за что боролись - на то и напоролись"). В смысле "насилия языком"...
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:15

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.

Так в РФ в 2 рази вищі зарплати. Чого їм до нас їхати?

Та вже все зрозуміло, тільки треба дочекатися яка буде перемога після закінчення війни - проросійська чи проєвропейська. Української щось не передбачеється вже. В першому з часом буде як на окупованих теріторіях зараз- один нарот, союзна держава - розбавлять непотрібом російським. А в другому нам же за так гроші європейці давати не будуть, запропонують побудувати купу виробництв - брудних, шумних, смердючих. Усього того, що в Європі небажано. Може і в Євросоюз візьмуть, разом з забов'язаннями приймати мігрантів. Наших білих жінок і дітей там залишать, а чорнодупих з їх п'ятьма дітьми к нам. Чи хтось вважає що після закінчення війни нам дадуть 300 російських мільярдів і скажуть ні в чому собі не відмовляйте :D
Мігранти для роботи на тому, що залишилося в Україні "на зараз" не потрібні.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:23

  d44 написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.

Так в РФ в 2 рази вищі зарплати. Чого їм до нас їхати?

Та вже все зрозуміло, тільки треба дочекатися яка буде перемога після закінчення війни - проросійська чи проєвропейська. Української щось не передбачеється вже. В першому з часом буде як на окупованих теріторіях зараз- один нарот, союзна держава - розбавлять непотрібом російським.

Також без води, без бензину, без комунальних послуг, але з кадирівцями
  d44 написав: А в другому нам же за так гроші європейці давати не будуть, запропонують побудувати купу виробництв - брудних, шумних, смердючих. Усього того, що в Європі небажано. Може і в Євросоюз візьмуть, разом з забов'язаннями приймати мігрантів. Наших білих жінок і дітей там залишать, а чорнодупих з їх п'ятьма дітьми к нам.

Якась агітка часів Партії Регіонів )

Зізнавайся, ще бережешь біля серця фотку Януковича ?
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:32

  whois2010 написав:
  fox767676 написав:За інерційним сценарієм тільки вахтовики проглядаються
умовні бангладешці у с\г холдингах
турки на "відбудові"
індійці діджитал-номади
При тому що самий розумний з громадських лідерів сьогодення - Андрій Білецький починав як гонітєль в'єтнамських гастарбайтерів.
Що воно буде.

Про Білецького ви щось загнули. Який з нього сьогодні громадській діяч? Мені здається, влада готує з нього варіант Б на випадок краху зілінського на можливих виборах. Військові при владі - такий собі варіант (х*вий)

Діти Кучми не допустять Бе навіть близько до влади.
Тернопільській кейс пройшов повз?
Роблять всі і скрізь, а за яйки взяли тільки з трійки.
Щей распиарили з інтимними подробнощами.
Просто так таке не буває. Є мета, та вона буде досягнута.
З Бе зроблять монстра.
