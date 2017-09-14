Также он (мэр Терехов) ответил на вопрос ведущей, может ли отопительный сезон в городе начаться позже из-за массированных российских атак на объекты инфраструктуры.
«Знаете, я очень не хочу комментировать сегодня начало отопительного сезона, потому что это информационное пространство, которое отслеживает очень тщательно наш враг. Потому мы работаем. Что касается начала отопительного сезона, то действительно будем советоваться и будем включать тогда, когда на это будут определенные обстоятельства и возможности», – прокомментировал городской голова.
Также он (мэр Терехов) ответил на вопрос ведущей, может ли отопительный сезон в городе начаться позже из-за массированных российских атак на объекты инфраструктуры.
Успіх написав:Цікаво виходить - Бандерлог/Бобюа/Кендел та інші воюють за те, щоб потім(вже?) заселили нашу землю ЧУЖІ люди?
За що ми воюємо? - це насправді мегаскладне питання. Якщо відкинути популізм, типу "за Перемогу", "за Україну" і т.д., то логічна відповідь це "ми воюємо за кращі умови миру", або іншими словами "покращення переговорних позицій". Це дійсно так. Знищити РФ ми реально не можемо, бо ми не можемо отримати абсолютну перемогу над РФ, тому навіть у най-най-кращому варіанті війна закінчиться мирним договором з РФ або домовленостями з РФ. Тому "ми воюємо за кращі умови миру" - це вірно, я не бачу інших варінтів.
А тепер давайте порівняємо наші "переговорні позиції" з наприклад 2-річної давності. Тоді наші переговорні позиції були - "кордони 91" + НАТО + гарантії безпеки. Сьогодні наші переговорні позиції - РПВ по лінії фронту, вже без НАТО, і вже за гарнантії безпеки щось не дуже говорять. Тобто очевидно що наші переговорні позиції сильно-сильно ослабли за останні 2 роки. Хоча на фронті не сильно щось змінилось!
Але тут половина форумчан(і влада) виступають за продовження війни. ДЛЯ ЧОГО?? Щоб наші переговорні позиції ще більше ослабли і ми нарешті погодились на будь-які умови миру. Напевно для цього.
У Генштабі підтвердили, що підрозділи Сил оборони вдарили по стратегічному об’єкту росіян, залученому у забезпеченні окупаційних військ. Йдеться про нафтопереробний завод "Рязанський". ... Рязанський НПЗ є одним із найбільших у центральній частині Росії та належить компанії "Роснєфть". Потужності підприємства передбачають перероблення понад 17 млн тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним окупаційних військ і логістичних ланцюгів забезпечення окупантів. ... Крім того, цієї ж ночі українські дрони уразили склад боєприпасів в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За даними військових, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.
Китайські компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil утримаються від купівлі російської нафти, що перевозиться морським шляхом, принаймні в короткостроковій перспективі, через занепокоєння щодо санкцій, повідомили джерела.
andrijk777 написав:Але тут половина форумчан(і влада) виступають за продовження війни. ДЛЯ ЧОГО?? Щоб наші переговорні позиції ще більше ослабли і ми нарешті погодились на будь-які умови миру. Напевно для цього.
прийде шаман з підрахунками в екселі та флер з пророцтвом циганки скажуть що ерефія завалиться ось-ось