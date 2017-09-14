RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:18

З Індії та Бангладешу планують нам заміну



Цікаво виходить - Бандерлог/Бобюа/Кендел та інші воюють за те, щоб потім(вже?) заселили нашу землю ЧУЖІ люди?

Як так?©
Успіх
Повідомлень: 8766
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:20

  Успіх написав:[youtube]YqvesGLsHwE[/youtube.
Цікаво виходить - Бандерлог/Бобюа/Кендел та інші воюють за те, щоб потім(вже?) заселили нашу землю ЧУЖІ люди?

Як так?©
Надо было вам рожать не двоих, а десятерых, не надо было бы чужих.
ЛАД
Повідомлень: 36986
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:30

fler
Ещё об отоплении.
Также он (мэр Терехов) ответил на вопрос ведущей, может ли отопительный сезон в городе начаться позже из-за массированных российских атак на объекты инфраструктуры.

«Знаете, я очень не хочу комментировать сегодня начало отопительного сезона, потому что это информационное пространство, которое отслеживает очень тщательно наш враг. Потому мы работаем. Что касается начала отопительного сезона, то действительно будем советоваться и будем включать тогда, когда на это будут определенные обстоятельства и возможности», – прокомментировал городской голова.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/23/nachnetsya-li-otopitelnyj-v-harkove-pozzhe-iz-za-obstrelov-otvet-terehova/#google_vignette
ЛАД
Повідомлень: 36986
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:32

Ладно, наставляйте кишені - насиплю вам трохи позитиву!

Успіх
Повідомлень: 8766
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:37

  ЛАД написав:fler
Ещё об отоплении.
Также он (мэр Терехов) ответил на вопрос ведущей, может ли отопительный сезон в городе начаться позже из-за массированных российских атак на объекты инфраструктуры.

«Знаете, я очень не хочу комментировать сегодня начало отопительного сезона, потому что это информационное пространство, которое отслеживает очень тщательно наш враг. Потому мы работаем. Что касается начала отопительного сезона, то действительно будем советоваться и будем включать тогда, когда на это будут определенные обстоятельства и возможности», – прокомментировал городской голова.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/23/nachnetsya-li-otopitelnyj-v-harkove-pozzhe-iz-za-obstrelov-otvet-terehova/#google_vignette

В Харькове +10 градусов сейчас. Потеплело тоже немного.

Проехал сегодня по Харькову. Все подразбито. Вряд ли остались районы без разрушений. Если бы не коммунальщики, то было бы совсем страшное зрелище как из фильмов про апокалипсисы :(
buratinyo
Повідомлень: 1886
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:46

  ЛАД написав:fler
Ещё об отоплении.
Также он (мэр Терехов) ответил на вопрос ведущей, может ли отопительный сезон в городе начаться позже из-за массированных российских атак на объекты инфраструктуры.

«Знаете, я очень не хочу комментировать сегодня начало отопительного сезона, потому что это информационное пространство, которое отслеживает очень тщательно наш враг. Потому мы работаем. Что касается начала отопительного сезона, то действительно будем советоваться и будем включать тогда, когда на это будут определенные обстоятельства и возможности», – прокомментировал городской голова.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/23/nachnetsya-li-otopitelnyj-v-harkove-pozzhe-iz-za-obstrelov-otvet-terehova/#google_vignette


ЛАД, ты конечно парторг, но не идиот же ... я так надеюсь, хотя ...

А что должен был ответить Терехов в публичном информационном пространстве ?
pesikot
Повідомлень: 12359
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Тернопільській кейс пройшов повз?


Вы какие-то там нежные стали в кроватии
оевропеились
на фоне того что грядет тернопольский кейс вспоминать смешно будет
кто-то сейчас вспомнит бурление говен по поводу врадиеки или титушки ?
fox767676
Повідомлень: 4617
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:53

  Успіх написав:Цікаво виходить - Бандерлог/Бобюа/Кендел та інші воюють за те, щоб потім(вже?) заселили нашу землю ЧУЖІ люди?

За що ми воюємо? - це насправді мегаскладне питання.
Якщо відкинути популізм, типу "за Перемогу", "за Україну" і т.д., то логічна відповідь це "ми воюємо за кращі умови миру", або іншими словами "покращення переговорних позицій". Це дійсно так. Знищити РФ ми реально не можемо, бо ми не можемо отримати абсолютну перемогу над РФ, тому навіть у най-най-кращому варіанті війна закінчиться мирним договором з РФ або домовленостями з РФ.
Тому "ми воюємо за кращі умови миру" - це вірно, я не бачу інших варінтів.

А тепер давайте порівняємо наші "переговорні позиції" з наприклад 2-річної давності.
Тоді наші переговорні позиції були - "кордони 91" + НАТО + гарантії безпеки.
Сьогодні наші переговорні позиції - РПВ по лінії фронту, вже без НАТО, і вже за гарнантії безпеки щось не дуже говорять.
Тобто очевидно що наші переговорні позиції сильно-сильно ослабли за останні 2 роки. Хоча на фронті не сильно щось змінилось!

Але тут половина форумчан(і влада) виступають за продовження війни. ДЛЯ ЧОГО?? Щоб наші переговорні позиції ще більше ослабли і ми нарешті погодились на будь-які умови миру. Напевно для цього.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 23 жов, 2025 17:56, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Повідомлень: 6853
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трішки оффтопу ...

Сили оборони уразили Рязанський НПЗ і склад боєприпасів під Бєлгородом
У Генштабі підтвердили, що підрозділи Сил оборони вдарили по стратегічному об’єкту росіян, залученому у забезпеченні окупаційних військ. Йдеться про нафтопереробний завод "Рязанський".
...
Рязанський НПЗ є одним із найбільших у центральній частині Росії та належить компанії "Роснєфть". Потужності підприємства передбачають перероблення понад 17 млн тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним окупаційних військ і логістичних ланцюгів забезпечення окупантів.
...
Крім того, цієї ж ночі українські дрони уразили склад боєприпасів в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За даними військових, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.


Reuters: Китайські нафтові компанії призупинили купівлю російської нафти після санкцій США
Китайські компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil утримаються від купівлі російської нафти, що перевозиться морським шляхом, принаймні в короткостроковій перспективі, через занепокоєння щодо санкцій, повідомили джерела.
pesikot
Повідомлень: 12359
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Але тут половина форумчан(і влада) виступають за продовження війни. ДЛЯ ЧОГО?? Щоб наші переговорні позиції ще більше ослабли і ми нарешті погодились на будь-які умови миру. Напевно для цього.

прийде шаман з підрахунками в екселі
та флер з пророцтвом циганки
скажуть що ерефія завалиться ось-ось
fox767676
Повідомлень: 4617
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
