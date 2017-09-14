Додано: Чет 23 жов, 2025 17:53

Успіх написав: Цікаво виходить - Бандерлог/Бобюа/Кендел та інші воюють за те, щоб потім(вже?) заселили нашу землю ЧУЖІ люди?

- це насправді мегаскладне питання.Якщо відкинути популізм, типу "за Перемогу", "за Україну" і т.д., то логічна відповідь це "ми воюємо за кращі умови миру", або іншими словами "покращення переговорних позицій". Це дійсно так. Знищити РФ ми реально не можемо, бо ми не можемо отримати абсолютну перемогу над РФ, тому навіть у най-най-кращому варіанті війна закінчиться мирним договором з РФ або домовленостями з РФ.Тому "ми воюємо за кращі умови миру" - це вірно, я не бачу інших варінтів.А тепер давайте порівняємо наші "переговорні позиції" з наприклад 2-річної давності.Тоді наші переговорні позиції були - "кордони 91" + НАТО + гарантії безпеки.Сьогодні наші переговорні позиції - РПВ по лінії фронту, вже без НАТО, і вже за гарнантії безпеки щось не дуже говорять.Тобто очевидно що наші переговорні позиції сильно-сильно ослабли за останні 2 роки. Хоча на фронті не сильно щось змінилось!Але тут половина форумчан(і влада) виступають за продовження війни. ДЛЯ ЧОГО?? Щоб наші переговорні позиції ще більше ослабли і ми нарешті погодились на будь-які умови миру. Напевно для цього.