andrijk777 написав:Але тут половина форумчан(і влада) виступають за продовження війни. ДЛЯ ЧОГО?? Щоб наші переговорні позиції ще більше ослабли і ми нарешті погодились на будь-які умови миру. Напевно для цього.
Погодитись на будь-які умови хочуть такі, як ти. Тому і пишите про "покращення переговорних позицій", як папуги
Останні події показують, що саме Путін не хоче припиняти війну, він хоче продовження війни.
Але хом"ячкі цього не бачать і не хочуть бачити. У них світ рожевих поні. Світогляд в рожевих окулярах власних помилок )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 23 жов, 2025 18:04, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Але тут половина форумчан(і влада) виступають за продовження війни. ДЛЯ ЧОГО?? Щоб наші переговорні позиції ще більше ослабли і ми нарешті погодились на будь-які умови миру. Напевно для цього.
прийде шаман з підрахунками в екселі та флер з пророцтвом циганки скажуть що ерефія завалиться ось-ось
Проекція, від тебе, в чистому вигляді )
Трамп все порішав ? за 24 години чи за скільки там ? До Пасхи чи 2 квартал ?
Как там пленум ЦК КПСС ? Ошибся, пленум КПК Чё там порешали ? Си на заслуженный отдых или как ? )
andrijk777 написав:Але тут половина форумчан(і влада) виступають за продовження війни. ДЛЯ ЧОГО?? Щоб наші переговорні позиції ще більше ослабли і ми нарешті погодились на будь-які умови миру. Напевно для цього.
прийде шаман з підрахунками в екселі та флер з пророцтвом циганки скажуть що ерефія завалиться ось-ось
Напевно їм не підходить "Україна для українців", їм підходить "Україна для Зеленських", "Україна для бангладешців", "Україна для них" в кінці кінців. Те що 7 мільйонів українців звалило - їм пофіг, завезуть бангладешців.
Также он (мэр Терехов) ответил на вопрос ведущей, может ли отопительный сезон в городе начаться позже из-за массированных российских атак на объекты инфраструктуры.
«Знаете, я очень не хочу комментировать сегодня начало отопительного сезона, потому что это информационное пространство, которое отслеживает очень тщательно наш враг. Потому мы работаем. Что касается начала отопительного сезона, то действительно будем советоваться и будем включать тогда, когда на это будут определенные обстоятельства и возможности», – прокомментировал городской голова.
В Харькове +10 градусов сейчас. Потеплело тоже немного.
Проехал сегодня по Харькову. Все подразбито. Вряд ли остались районы без разрушений. Если бы не коммунальщики, то было бы совсем страшное зрелище как из фильмов про апокалипсисы
Харьков большой. У вас +10, у меня +8. На завтра обещают днём до +13. Не суть. Ну вы так не пишите. Разрушения, конечно, есть во всех районах. Но не так, чтобы всё. А то люди, которые подальше от фронта, подумают, что Харьков вообще в руинах.