Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:04
fox767676
Проекція, від тебе, в чистому вигляді ) Трамп все порішав ? за 24 години чи за скільки там ? До Пасхи чи 2 квартал ? Как там пленум ЦК КПСС ? Ошибся, пленум КПК Чё там порешали ? Си на заслуженный отдых или как ? )
pesikot
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:08
buratinyo написав: ЛАД написав: fler
Ещё об отоплении.
Также он
(мэр Терехов) ответил на вопрос ведущей, может ли отопительный сезон в городе начаться позже из-за массированных российских атак на объекты инфраструктуры. «Знаете, я очень не хочу комментировать сегодня начало отопительного сезона, потому что это информационное пространство, которое отслеживает очень тщательно наш враг. Потому мы работаем. Что касается начала отопительного сезона, то действительно будем советоваться и будем включать тогда, когда на это будут определенные обстоятельства и возможности», – прокомментировал городской голова. https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/23/nachnetsya-li-otopitelnyj-v-harkove-pozzhe-iz-za-obstrelov-otvet-terehova/#google_vignette
В Харькове +10 градусов сейчас. Потеплело тоже немного.
Проехал сегодня по Харькову. Все подразбито. Вряд ли остались районы без разрушений. Если бы не коммунальщики, то было бы совсем страшное зрелище как из фильмов про апокалипсисы
Харьков большой.
У вас +10, у меня +8. На завтра обещают днём до +13. Не суть.
Ну вы так не пишите. Разрушения, конечно, есть во всех районах. Но не так, чтобы всё. А то люди, которые подальше от фронта, подумают, что Харьков вообще в руинах.
ЛАД
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:12
andrijk777 написав:
Те що 7 мільйонів українців звалило - їм пофіг, завезуть бангладешців.
Є дані, що саме така цифра звалила ?
Чи рахуємо, хто перетнув кордон туди ...
Хто перетнув кордон сюди ... не бачимо, не помічаємо, не рахуємо ...
pesikot
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:31
Успіх написав:
Цікаво виходить - Бандерлог/Бобюа/Кендел та інші воюють за те, щоб потім(вже?) заселили нашу землю ЧУЖІ люди?
Як так?©
Бачу що не москалі.
flyman
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:31
pesikot написав: andrijk777 написав:
Те що 7 мільйонів українців звалило - їм пофіг, завезуть бангладешців.
Є дані, що саме така цифра звалила ?
Чи рахуємо, хто перетнув кордон туди ...
Хто перетнув кордон сюди ... не бачимо, не помічаємо, не рахуємо ...
В Европе зарегистрировано около 6,3 млн украинских беженцев (2025 год) andrijk777 написав:
За що ми воюємо? - це насправді мегаскладне питання.
Та просто - за життя наших дітей та жінок...у Європі. Щоб буряти не зайшли у Варшаву, Берлін, Прагу. Можна вже таку тезу з марафону закидати
d44
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:48
d44 написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
Те що 7 мільйонів українців звалило - їм пофіг, завезуть бангладешців.
Є дані, що саме така цифра звалила ?
Чи рахуємо, хто перетнув кордон туди ...
Хто перетнув кордон сюди ... не бачимо, не помічаємо, не рахуємо ...
В Европе зарегистрировано около 6,3 млн украинских беженцев (2025 год) andrijk777 написав:
За що ми воюємо? - це насправді мегаскладне питання.
Та просто - за життя наших дітей та жінок...у Європі. Щоб буряти не зайшли у Варшаву, Берлін, Прагу. Можна вже таку тезу з марафону закидати
+ сколько-то уехали в Штаты.
+ больше 1 млн в РФ.
ЛАД
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:49
Ще раз, факти де ?
Окрім, тексту ...
pesikot
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:51
andrijk777 написав:
Тобто очевидно що наші переговорні позиції сильно-сильно ослабли за останні 2 роки. Хоча на фронті не сильно щось змінилось!
на фронте мало что - слава ЗСУ
а вот экономика разрушена и Украина превращается в токсичный актив
fox767676
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:52
ЛАД написав:
+ сколько-то уехали в Штаты.
+ больше 1 млн в РФ.
ЛАД, ты замечаешь в Харькове меньше людей ?
Если ты, конечно, выходишь на улицу ... а не сидишь в интернетах
pesikot
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:55
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Тобто очевидно що наші переговорні позиції сильно-сильно ослабли за останні 2 роки. Хоча на фронті не сильно щось змінилось!
на фронте мало что - слава ЗСУ
а вот экономика разрушена и Украина превращается в токсичный актив
То что там на пленуме КПК ?
Актив ты наш токсичный )
pesikot
