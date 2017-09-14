|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 23 жов, 2025 19:02
напишите дисклэймер - "на форуме ботоферма подоляка неприкасаема"
Повідомлень: 4622
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 19:03
fox767676 написав:
напишите дисклэймер - "на форуме ботоферма подоляка неприкасаема"
Снова брехня от тебя
PS. Взрослый мужчина за свой базар - должен нести ответственность )
Что тебе незнакомо
Повідомлень: 12368
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 19:10
pesikot
Брехня от тебя чучело токсичное
Ты пользуешься патрнатом официального мейнстрима
При свободной информационной политике тебя бы как минимум забанили
Повідомлень: 4622
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 19:13
pesikot написав:
То что там на пленуме КПК ?
жертва ветеринаров, благодари что слова хоть такие услышал
Повідомлень: 4622
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 19:17
fox767676 написав:pesikot
Брехня от тебя чучело токсичное
Ты пользуешься патрнатом официального мейнстримаПри свободной информационной политике тебя бы как минимум забанили
В одном предложении, сам себе противоречишь ...
Если свободная информационная политика, то откуда бан ?
Если бан, то откуда свободная информационная политика ?
Ты забавный, в своей тупости )
Повідомлень: 12368
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 19:19
pesikot написав:
Если свободная информационная политика, то откуда бан ?
бан за систематическое хамство
ты хамишь всем с отличной от официоза точкой зрения
я первый тебя и холяву начал ставить на место
а то были неприкасаемые овцы
Повідомлень: 4622
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 19:21
fox767676 написав:
pesikot написав:
То что там на пленуме КПК ?
жертва ветеринаров, благодари что слова хоть такие услышал
Таблетки свои, не забудь принять )
Ты натрындел, что к Пасхе 2025 будет РПВ, к концу второго квартала 2025 - мирное соглашение
Ты натрындел, что на пленуме КПК что-то произойдёт
Mature man признал бы свои ошибки, но ты не такой )
Ты не Mature man )
Повідомлень: 12368
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 19:23
У вас посони класний пінг-понг, читаю з посмішкою.
А про санкції сьогоднішні вже писали?
Кажуть прям жорсткий удар по вуглеводневій річці в бюджет кацапів
2 Хунтер (і не тільки) : коли в срачі ти оскаржуєш лише одну сторону, а друга «все ок», ти просто показуєш свою ницість, а результат все той самий: модератор читає і оцінює все разом, а не лише там де ти натицяв. І «плюхи» роздає відповідно до своєї оцінки, а не твоїх скарг. Не позорся. Сенсу нема.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 23 жов, 2025 19:29, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлень: 16853
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
fox767676 написав: pesikot написав:
Если свободная информационная политика, то откуда бан ?
бан за систематическое хамство
ты хамишь всем с отличной от официоза точкой зрения
я первый тебя и холяву начал ставить на место
а то были неприкасаемые овцы
Хлебало свое закрой, ставитель на место )
Хамишь ты мне, а я задаю тебе конкретные вопросы, на которые не можешь ответить.
Потому что, ты русня номерная считаешь, что хамство - это мокать тебя в твоё же вранье )
За свой базар надо отвечать - если ты к своим 50-ти этого не понял.
Повідомлень: 12368
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 19:27
Hotab написав:
У вас посони класний пінг-понг, читаю з посмішкою.А про санкції сьогоднішні вже писали?
Кажуть прям жорсткий удар по вуглеводневій річці в бюджет кацапів
Я зранку писав, тому і граюсь )
Повідомлень: 12368
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
