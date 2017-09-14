За год число украинских беженцев, которые работают и делают отчисления в кассы социального страхования, выросло примерно на 80 тысяч и достигло 272 тысяч человек. А общее число трудоустроенных украинцев (включая тех, кто получает менее 556 евро в месяц и не делает отчислений) превысило 332 тысячи. Такими данными на понедельник, 4 августа, располагает Федеральное агентство по труду.
К марту правом на получение гражданского пособия (Bürgergeld), которое выплачивается в ФРГ ищущим работу и малоимущим, обладала 701 тысяча украинцев. Из них 502 тысячи - трудоспособные граждане, то есть в возрасте от 15 до 66 лет, когда в Германии можно выходить на пенсию.
https://www.dw.com/ru/v-germanii-utroilos-cislo-ukrainskih-bezencev-zanatyh-na-rynke-truda/a-74370952 К концу 2024 работающих беженцев было 242 тыс., т.е., меньше чем за год, количество работающих увеличилось на 90 тыс. Цифра 502 тыс. трудоспособных большая, но стоит обратить внимание на возраст - 15-66. Наши дети там учатся в школах. Это до 18 или 19 лет. Т.е. надо бы отбросить детей от 15 до 18-19 лет. Т.е. уже работают в Германии 66% трудоспособных, а без учёта 15-18 эта цифра была бы ещё выше. Ещё год-два и трудоустроятся почти все. Да и язык выучат. Большие сомнения, что многие захотят вернуться.
Миллионы ... сотни тысяч ... "а какая разница ?" Потом, эти же люди говорят, что образование в СССР было самим лучшим ...
Серед моїх знайомих в Німеччині Хлопець 20 років- не планує повертатись, працює . Жінка , десь 40 років. Працює (працювала) , народила, чоловік в Україні. Хоче повернутись. Але лякають обстріли і блекаути. Ну дочка 21 зрозуміло що не планує. «Знайомий» Хантер, треба спитати у нього 😅
Спливе термін по якомусь злочину, вчиненому під час виізду??
Чозабред? -- у народа, который заученную фразу "планирую вернуться" нагора выдает - где-то на третий год вопрос "а когда именно и куда именно "планирую" вернуться?" возникает. Где-то к тому же времени этот термин "вернуться" трансформируется в "переехать". И народ, внезапно, начинает отвечать "немного" иначе -- я там недели две назад соц-опрос приводил. И вот там ответы "конечно же вернусь - ЕСЛИ - и там длинный список фантастических вариантов ЕС/НАТО/ВИДБУДОВА". И не менее интересный вывод - без тех фантастических вариантов готовы возвращаться единицы процентов