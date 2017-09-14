RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 19:29

несчастного ботана Дюри-Бачи сколько раз кусал
безответного тихоню
и ни разу не пытался загладить, в конструктив перевести
это же дно полное
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 19:39

  ЛАД написав:
+ сколько-то уехали в Штаты.
+ больше 1 млн в РФ.

Немного дополню о наших беженцах в Германии.
За год число украинских беженцев, которые работают и делают отчисления в кассы социального страхования, выросло примерно на 80 тысяч и достигло 272 тысяч человек. А общее число трудоустроенных украинцев (включая тех, кто получает менее 556 евро в месяц и не делает отчислений) превысило 332 тысячи. Такими данными на понедельник, 4 августа, располагает Федеральное агентство по труду.

К марту правом на получение гражданского пособия (Bürgergeld), которое выплачивается в ФРГ ищущим работу и малоимущим, обладала 701 тысяча украинцев. Из них 502 тысячи - трудоспособные граждане, то есть в возрасте от 15 до 66 лет, когда в Германии можно выходить на пенсию.
https://www.dw.com/ru/v-germanii-utroilos-cislo-ukrainskih-bezencev-zanatyh-na-rynke-truda/a-74370952
К концу 2024 работающих беженцев было 242 тыс., т.е., меньше чем за год, количество работающих увеличилось на 90 тыс.
Цифра 502 тыс. трудоспособных большая, но стоит обратить внимание на возраст - 15-66. Наши дети там учатся в школах. Это до 18 или 19 лет. Т.е. надо бы отбросить детей от 15 до 18-19 лет. Т.е. уже работают в Германии 66% трудоспособных, а без учёта 15-18 эта цифра была бы ещё выше.
Ещё год-два и трудоустроятся почти все. Да и язык выучат. Большие сомнения, что многие захотят вернуться.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 19:43

Миллионы ... сотни тысяч ... "а какая разница ?"
Потом, эти же люди говорят, что образование в СССР было самим лучшим ...
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 19:48

ЛАД


Большие сомнения, что многие захотят вернуться.


Серед моїх знайомих в Німеччині
Хлопець 20 років- не планує повертатись, працює .
Жінка , десь 40 років. Працює (працювала) , народила, чоловік в Україні. Хоче повернутись. Але лякають обстріли і блекаути.
Ну дочка 21 зрозуміло що не планує.
«Знайомий» Хантер, треба спитати у нього 😅
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 19:50

  fox767676 написав:несчастного ботана Дюри-Бачи сколько раз кусал
безответного тихоню
и ни разу не пытался загладить, в конструктив перевести
это же дно полное

кстати где вот это?
"стук железных копыт"...это Трамп великий пришел))))
железнокопытному пуйло регулярно по губам водит вялым а железнокопытный терпила сглатывает и продолжает волынку про "пуйло хороший хочет мира, щаз очередной саммит замутим у вити угорського и все порешаем")))
смешон ты своей пыхатостью)))
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:«Знайомий» Хантер, треба спитати у нього

пока от шольца на 500 в месяц можно накатить баварского та _пусть _пакистанцы_ едут с индюками)))
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 19:56

  Hotab написав:а результат все той самий: модератор читає і оцінює все разом

Ну т.е. нет _вообще никакого_ смысла нажимать в два раза больше кнопок? :wink:
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 19:57

  Hotab написав:ЛАД


Большие сомнения, что многие захотят вернуться.


......
«Знайомий» Хантер, треба спитати у нього

Давайте к этому вопросу лет через пять вернемся? :roll:
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:03

  _hunter написав:
  Hotab написав:а результат все той самий: модератор читає і оцінює все разом

Ну т.е. нет _вообще никакого_ смысла нажимать в два раза больше кнопок? :wink:

Якщо питання саме про втомлений пальчик, то достатньо натиснути один раз взагалі. Прочитано буде все, роздано всім кому треба. А ти не покажеш свою гнилу сутність


Давайте к этому вопросу лет через пять вернемся? :roll:


Спливе термін по якомусь злочину, вчиненому під час виізду??
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:18

  Hotab написав:
Давайте к этому вопросу лет через пять вернемся? :roll:

Спливе термін по якомусь злочину, вчиненому під час виізду??

Чозабред? :shock:
-- у народа, который заученную фразу "планирую вернуться" нагора выдает - где-то на третий год вопрос "а когда именно и куда именно "планирую" вернуться?" возникает. Где-то к тому же времени этот термин "вернуться" трансформируется в "переехать". И народ, внезапно, начинает отвечать "немного" иначе :wink: -- я там недели две назад соц-опрос приводил. И вот там ответы "конечно же вернусь - ЕСЛИ - и там длинный список фантастических вариантов ЕС/НАТО/ВИДБУДОВА". И не менее интересный вывод - без тех фантастических вариантов готовы возвращаться единицы процентов :oops:
