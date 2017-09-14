Додано: Чет 23 жов, 2025 19:39

За год число украинских беженцев, которые работают и делают отчисления в кассы социального страхования, выросло примерно на 80 тысяч и достигло 272 тысяч человек. А общее число трудоустроенных украинцев (включая тех, кто получает менее 556 евро в месяц и не делает отчислений) превысило 332 тысячи. Такими данными на понедельник, 4 августа, располагает Федеральное агентство по труду.



К марту правом на получение гражданского пособия (Bürgergeld), которое выплачивается в ФРГ ищущим работу и малоимущим, обладала 701 тысяча украинцев. Из них 502 тысячи - трудоспособные граждане, то есть в возрасте от 15 до 66 лет, когда в Германии можно выходить на пенсию.

Немного дополню о наших беженцах в Германии.К концу 2024 работающих беженцев было 242 тыс., т.е., меньше чем за год, количество работающих увеличилось на 90 тыс.Цифра 502 тыс. трудоспособных большая, но стоит обратить внимание на возраст - 15-66. Наши дети там учатся в школах. Это до 18 или 19 лет. Т.е. надо бы отбросить детей от 15 до 18-19 лет. Т.е. уже работают в Германии 66% трудоспособных, а без учёта 15-18 эта цифра была бы ещё выше.Ещё год-два и трудоустроятся почти все. Да и язык выучат. Большие сомнения, что многие захотят вернуться.