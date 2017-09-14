Додано: Чет 23 жов, 2025 21:28

fox767676 написав: andrijk777 написав: Тобто очевидно що наші переговорні позиції сильно-сильно ослабли за останні 2 роки. Хоча на фронті не сильно щось змінилось! Тобто очевидно що наші переговорні позиції сильно-сильно ослабли за останні 2 роки. Хоча на фронті не сильно щось змінилось!



на фронте мало что - слава ЗСУ

а вот экономика разрушена и Украина превращается в токсичный актив на фронте мало что - слава ЗСУа вот экономика разрушена и

Когда бандит-коллектор, работающий, ну, скажем так, не в правовом поле, начинает понимать о каленой твердости и несгибаемости должника, взявшего в руки оружие для защиты всего СВОЕГО, то он в большинстве случаев принимает решение об уничтожении активов должника вместе с должником. Мотивация этого формируется за счет следующей мысли: "Отдай кредитору все, что должен. Все равно оно тебе уже не сгодится - пользоваться не сможешь, ибо неконфискованные активы будут уничтожены. Так велят коллекторские законы".Чтобы быть эффективным бандит-коллектор должен иметь имидж страшного неадекватного психа чтобы все окружающие его, и в том числе должники, боялись и не мешали "работать".Не находите, что это описание на 100% подходит к кремлевской группировке во главе с путиным? Это описание также хорошо объясняет поведение Трампа в отношении путина. Трамп разумно опасается неосторожно преступить четко неопределенные красные линии неадекватного человека с признаками психического расстройства, чтобы избежать угрозы ядерного залпа и последующей за этим ядерной зимы на Земле. Поэтому и победить Украине (остановить оккупацию и освободить захваченные территории) не дает ресурсы с целью не допустить эскалации и превышения разумного риска нанесения ядерных ударов. Но в то же время и дать проиграть Украине нельзя - желающих повторить кремлевский трюк после этого долго искать не придется. Войны развяжутся по всему миру. И Трамп пытается усидеть на двух стульях - немного помочь Украине, но не дать нам возможности победить! Балансировать очень трудно, поэтому он часто выглядит глупым, особенно когда его слова расходятся с делом. В этом он становится похожим на путина, что вероятно есть определенная тактика поведения с целью успокоить буйного агрессора.Конечно, такое положение дел является убийственным для Украины. Как противостоять этому? Разве только - самоотверженное все для войны, все для победы! Наверняка в истории полно примеров того, как именно самоотверженность приводила к победам нетитулованных бойцов.