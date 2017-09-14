RSS
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:20

  _hunter написав:
  Hotab написав:
Давайте к этому вопросу лет через пять вернемся? :roll:

Спливе термін по якомусь злочину, вчиненому під час виізду??

Чозабред? :shock:
-- у народа, который заученную фразу "планирую вернуться" нагора выдает - где-то на третий год вопрос "а когда именно и куда именно "планирую" вернуться?" возникает. Где-то к тому же времени этот термин "вернуться" трансформируется в "переехать". И народ, внезапно, начинает отвечать "немного" иначе :wink: -- я там недели две назад соц-опрос приводил. И вот там ответы "конечно же вернусь - ЕСЛИ - и там длинный список фантастических вариантов ЕС/НАТО/ВИДБУДОВА". И не менее интересный вывод - без тех фантастических вариантов готовы возвращаться единицы процентов :oops:

Оце влучання про "термін по якомусь злочину, вчиненому під час виізду" )
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:27

  pesikot написав:
Хлебало свое закрой, ставитель на место )

Хамишь ты мне, а я задаю тебе конкретные вопросы, на которые не можешь ответить.

Потому что, ты русня номерная считаешь, что хамство - это мокать тебя в твоё же вранье )
За свой базар надо отвечать - если ты к своим 50-ти этого не понял.

Дівчата не свариться.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:29

  UA написав:
  pesikot написав:
Хлебало свое закрой, ставитель на место )

Хамишь ты мне, а я задаю тебе конкретные вопросы, на которые не можешь ответить.

Потому что, ты русня номерная считаешь, что хамство - это мокать тебя в твоё же вранье )
За свой базар надо отвечать - если ты к своим 50-ти этого не понял.

Дівчата не свариться.

Прибери свого коханця звідси )
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:29

  UA написав:
  pesikot написав:
Хлебало свое закрой, ставитель на место )

Хамишь ты мне, а я задаю тебе конкретные вопросы, на которые не можешь ответить.

Потому что, ты русня номерная считаешь, что хамство - это мокать тебя в твоё же вранье )
За свой базар надо отвечать - если ты к своим 50-ти этого не понял.

Дівчата не свариться.


сам ты девчата :D
зачем жертве ветеринаров подпеваешь, Людей от псов помойных различать отучился?'
это же шариков из очистки, бюджетонахлебник
пока таким зубы не выбить Украина безнадежна
Зображення
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Забавні тваринки. майже ручні...

Шаман стерилизованный, прошел электросудорожную терапию
И пса бы подлечить, продезинфицировать, привить
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 23 жов, 2025 20:48, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:40

  fox767676 написав:
  UA написав:
  pesikot написав:
Хлебало свое закрой, ставитель на место )

Хамишь ты мне, а я задаю тебе конкретные вопросы, на которые не можешь ответить.

Потому что, ты русня номерная считаешь, что хамство - это мокать тебя в твоё же вранье )
За свой базар надо отвечать - если ты к своим 50-ти этого не понял.

Дівчата не свариться.


сам ты девчата :D
зачем жертве ветеринаров подпеваешь, Людей от псов помойных различать отучился?'
это же шариков из очистки, бюджетонахлебник
пока таким зубы не выбить Украина безнадежна
Зображення

Так я сюди і заходжу кота, шамана та Ко почитати.
Забавні тваринки. майже ручні...
Може на перевихованні виправиться?
Мишей почне ловити, а не на виплати жити?
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

своего хозяина подоляка пусть руснявым обзывает, говнюк помойный
у него Закарпатье к СССР присоединили в 1939, понаехало мордовское
И Т.Г. Шевченко "Юродивий" из школьной программы не писал, потому что для него такого укр.слова нет и оно ему обидно
хамское диванное бы***
хоть бы фильтры какие-то сделали, на форумах, в электоральном процессе
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 21:28

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Тобто очевидно що наші переговорні позиції сильно-сильно ослабли за останні 2 роки. Хоча на фронті не сильно щось змінилось!


на фронте мало что - слава ЗСУ
а вот экономика разрушена и Украина превращается в токсичный актив


Когда бандит-коллектор, работающий, ну, скажем так, не в правовом поле, начинает понимать о каленой твердости и несгибаемости должника, взявшего в руки оружие для защиты всего СВОЕГО, то он в большинстве случаев принимает решение об уничтожении активов должника вместе с должником. Мотивация этого формируется за счет следующей мысли: "Отдай кредитору все, что должен. Все равно оно тебе уже не сгодится - пользоваться не сможешь, ибо неконфискованные активы будут уничтожены. Так велят коллекторские законы".

Чтобы быть эффективным бандит-коллектор должен иметь имидж страшного неадекватного психа чтобы все окружающие его, и в том числе должники, боялись и не мешали "работать".

Не находите, что это описание на 100% подходит к кремлевской группировке во главе с путиным? Это описание также хорошо объясняет поведение Трампа в отношении путина. Трамп разумно опасается неосторожно преступить четко неопределенные красные линии неадекватного человека с признаками психического расстройства, чтобы избежать угрозы ядерного залпа и последующей за этим ядерной зимы на Земле. Поэтому и победить Украине (остановить оккупацию и освободить захваченные территории) не дает ресурсы с целью не допустить эскалации и превышения разумного риска нанесения ядерных ударов. Но в то же время и дать проиграть Украине нельзя - желающих повторить кремлевский трюк после этого долго искать не придется. Войны развяжутся по всему миру. И Трамп пытается усидеть на двух стульях - немного помочь Украине, но не дать нам возможности победить! Балансировать очень трудно, поэтому он часто выглядит глупым, особенно когда его слова расходятся с делом. В этом он становится похожим на путина, что вероятно есть определенная тактика поведения с целью успокоить буйного агрессора.

Конечно, такое положение дел является убийственным для Украины. Как противостоять этому? Разве только - самоотверженное все для войны, все для победы! Наверняка в истории полно примеров того, как именно самоотверженность приводила к победам нетитулованных бойцов.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Конечно, такое положение дел является убийственным для Украины. Как противостоять этому? Разве только - самоотверженное все для войны, все для победы!

ну это беспрецедентно
этот лозунг из СССР, который был огромной страной и имел в реальных союзниках (участвующих в боевых действиях) 2 крупнейшие державы мира.
И то, до середины 1943 он вел переговоры с Рейхом.
И там тоже были хамские требования - загеноцидить всех сов.евреев вместе с кагановичем.
Только когда американцы открыли фронт в Италии, переговоры прекратилитсь.
Украине надо было хвататься за любые дипломатические варианты сохраняющие суверенитет над большей частью територии. Что было за кулисами тайных переговоров в с с конца 2022 по середину 2024 - мы не знаем, но боюсь что даже если условия в итоге будут чуть лучше, издержки понесенные Украиной могут стать фатальными в перспективе
