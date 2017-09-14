RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15548155491555015551
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:22

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:Та і взагалі, менше народу, вищий ВВП на душу населення. От Монако, наприклад.
Офіційна інформація від мінфіну
рік_____млн грн________млн доларів
2024_____7658659_______190740

А тепер питання
А яка в нас кількість населення сьогодні це ВВП створює?
42 млн
чи як дехто тут розповідає-32 млн ?
Бо тоді сильно відрізняється ВВП на душу населення
190740 млн доларів/42 млн = 4541
190740 млн доларів/32 млн = 5960
А тепер питання.
А якщо населення зменшиться до, припустимо, 22 млн., ВВП залишиться таким самим чи навіть зросте?
Чудово
Значить населення стало в 1,5 рази краще жити....
Що Вас не влаштовує?
Комуністичне переконання що якщо стало 22 млн то інших 10 млн ОБОВЯЗКОВО треба знищити?
В мене просте питання (теоретичне і не треба потім писати що я закликав знищити 10 млн бідних і нещасних)
Якщо 22 млн створюють так само як і 32 млн.. - то за які гріхи цих 22 млн погіршують своє життя заради 10 млн нероб?
Ви про це думали?

Бо у вас якась дивна політика..
Якщо БАГАТІ недодають бідним - то це погано
А якщо 10 млн нероб обкрадають 22 млн - то це чудово.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27238
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2996 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:43

  budivelnik написав:А тепер питання
А яка в нас кількість населення сьогодні це ВВП створює?
42 млн

Не бачив ще жодної оцінки населення України в 42 млн, навіть з окупованими територіями.
Хтось застряг в 2021 році.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6853
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:44

Очередное убийство тцк

Помер хлопець після «мобілізації»: повідомляє київська журналістка

За одну ніч після затримання працівниками ТЦК він опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Хлопець був у комі і, на жаль, помер.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5605
З нами з: 17.12.22
Подякував: 200 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:12

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:[Офіційна інформація від мінфіну
рік_____млн грн________млн доларів
2024_____7658659_______190740

А тепер питання
А яка в нас кількість населення сьогодні це ВВП створює?
42 млн
чи як дехто тут розповідає-32 млн ?
Бо тоді сильно відрізняється ВВП на душу населення
190740 млн доларів/42 млн = 4541
190740 млн доларів/32 млн = 5960

А тепер питання.
А якщо населення зменшиться до, припустимо, 22 млн., ВВП залишиться таким самим чи навіть зросте?
І ще одне питання.
Якщо раптом станеться диво і жінки стануть більше народжувати, дітей стане більше, то ВВП на душу, певно, зменшиться. То для росту ВВП на душу треба намагатися, щоб жінки менше народжували?



Формально будівельник правий. Проте наш ВВП незрозуміло як рахувати хоча б з точністю 30%, настільки велика частина в тіні, та може ще більша непідвладна обрахунку.
Цілі сектори:
- ремонт/ будівництво
- перевозки (включно з таксі)
- косметологія (оті всі ногтікі/рєснічкі на дому)
- долярчики-сантехніки з кабанчика
- домашнє вирощування плодо-овочів і тваринок
- орендний бізнес житлової нерухомості
- контори по доставці авто , гаражні мініСТО де їх піднімають з колін
Тобто, якщо 10-15% покидає державу, то хз де вони працювали, в світлій частині економіки, чи в тіньовій.
Можливо офіційна частина (світла) ВВП майже і не постраждала , а тіньова зменшилась.
Hotab
 
Повідомлень: 16857
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 15548155491555015551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 140725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 330155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1015575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1422)
24.10.2025 12:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.