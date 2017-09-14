budivelnik написав:[Офіційна інформація від мінфіну рік_____млн грн________млн доларів 2024_____7658659_______190740
А тепер питання А яка в нас кількість населення сьогодні це ВВП створює? 42 млн чи як дехто тут розповідає-32 млн ? Бо тоді сильно відрізняється ВВП на душу населення 190740 млн доларів/42 млн = 4541 190740 млн доларів/32 млн = 5960
А тепер питання. А якщо населення зменшиться до, припустимо, 22 млн., ВВП залишиться таким самим чи навіть зросте? І ще одне питання. Якщо раптом станеться диво і жінки стануть більше народжувати, дітей стане більше, то ВВП на душу, певно, зменшиться. То для росту ВВП на душу треба намагатися, щоб жінки менше народжували?
Формально будівельник правий. .....
Формально будівельник не правий. Но он не способен понять прочитанное даже на рідній мові и разговаривает с голосами в своей голове. Но почему не поняли вы, это уже я не понимаю. Я не писал, что у нас сегодня 22 млн. Я принял допущение будивельника, что у нас сегодня 32 млн. И спросил, что будет, если население по каким-то причинам (уедет в Европу, улетит на Марс) уменьшится ещё на 10 млн до 22 млн, ВВП останется таким же?
Вопрос с детьми вы тоже не поняли? Если бы нам удалось каким-то чудом поднять рождаемость и стало бы много детей, что произойдёт с ВВП на душу при том же состоянии экономики? Очевидно уменьшится. Дети ВВП не производят.
Сейчас у нас выехали миллионы. Но среди выехавших доля детей + пенсионеров + неработавших женщин(домохозяек) наверняка значительно выше, чем их доля в общей численности населения. Они все ВВП не производили. Поэтому ВВП при их выезде могло уменьшиться не существенно. Рассмотрим предельный случай. Из страны выехали все дети и пенсионеры. Производство вообще не изменится. Это, конечно, очень грубо. ВВП при этом всё же упадёт. За счёт снижения потребления и, соответственно, объёмов торговли. Но суть, думаю, понятна.
P.s. А вобще с нашим ВВП надо очень аккуратно. Посмотрим за 2024 год - https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2024/. Номинальный ВВП (в фактических ценах) - 7.658.659 млн. грн., реальный (в ценах 2023 года) - 6.821.088 млн грн. Разница - 837.571 млн или -10.9%. При это номинальный ВВП за 2023 - 6.537.825 млн. Т.е 2024 к 2023 рост на 4.3%. При этом Госстат даёт сильно отличающуюся цифру:
Реальний валовий внутрішній продукт у 2024 році порівняно з 2023 роком збільшився на 2,9%
Євросоюз затвердив 19-й пакет санкцій проти росії за письмовою процедурою. Це наймасштабніший пакет обмежень з початку року. Вбачаємо в ньому відповідь на ескалацію російських атак на українську енергетичну та цивільну інфраструктуру. ЄС прагне позбавити кремль ресурсів для продовження війни та закрити канали обходу вже чинних обмежень. Ми зосередилися на тому, що знаємо найкраще – санкціях проти фінансового сектору рф. Тут фокус – на прямих заборонах для російських та іноземних установ, які допомагали обходити попередні обмежувальні заходи. ➡️ Важливий політичний сигнал: ЄС закликав європейські компанії згортати бізнес у рф та не розпочинати там нових проєктів, адже в росії більше не діє принцип верховенства права. Національний банк України з початку повномасштабного вторгнення послідовно закликає міжнародні фінансові групи залишити російський ринок. Сподіваємося, що чітка позиція ЄС підштовхне європейські компанії до рішучих дій. Наша санкційна команда проаналізувала детальніше ключові елементи 19-го пакета щодо фінансової частини.
Отже, що нового:
🚫 повна заборона на будь-які трансакції з криптовалютою А7А5 – стейблкоїном, прив’язаним до рубля. Відповідно до пропозицій Національного банку Україна однією з перших застосувала санкції до компанії А7 та акцентувала увагу міжнародних партнерів на важливості цього кроку; 🚫 важлива новація щодо крипти: ураховуючи специфіку криптосфери та стрімкість її розвитку, санкції тепер можуть поширюватися і на “дзеркалаˮ / правонаступників компаній, до яких уже застосовані обмеження; повна заборона криптопослуг для громадян, резидентів та компаній рф. Загалом суттєве посилення санкційних обмежень стосовно криптотрансакцій та криптоплатформ – це дуже серйозне зміцнення санкційної архітектури; 🚫 заборона трансакцій із російськими фінансовими та платіжними системами додатково до СПФС поширена також на НСПК (оператор “МІР”) та Систему швидких платежів; 🚫 санкції (зокрема повна заборона трансакцій) проти ще п’ятьох російських фінансових установ, у тому числі банків (Istina, Zemsky, Absolut, MTS Bank і Alfa-Bank), банків третіх країн та криптопровайдера Payeer за порушення санкційних режимів. Під обмеження також потрапили чотири банки з білорусі та Казахстану за участь у схемах із російськими платіжними системами; 🚫заборона для європейських операторів укладати нові контракти з дев’ятьма “спеціальними економічними зонами” в рф та повна заборона співпраці з Алабугою і Technopolis Moscow.
❓Як це вплине на фінансовий сектор росії?
▪️Посилюється ізоляція російських банків від міжнародної фінансової системи. ▪️Звужується поле для фінансового посередництва через банки третіх країн (Центральна Азія, Кавказ, ОАЕ, Гонконг): ці держави дедалі більше потрапляють у поле моніторингу ЄС, що ускладнить “сіру логістику” переказів. ▪️Заборона на A7A5 є прецедентом: уперше ЄС застосовує санкції до стейблкоїна, створеного під державною егідою рф. Це сигнал і для криптоплатформ у третіх країнах. ▪️Ризики для курсу рубля зростають, адже зменшується приплив валюти через нафтотрейдерів і спецзони, а розрахунки за енергоносії стають дорожчими.
Вплив санкцій має накопичувальний ефект і призводить до структурних дисбалансів у економіці рф, що знижує спроможності до ведення війни проти України. Я вдячний країнам санкційної коаліції за послідовну позицію щодо посилення санкцій проти рф.
Дякуємо ЄС, який системно закриває “обхідні шляхи” для рф, зменшуючи її спроможність фінансувати війну. Очікуємо, що наступні кроки будуть ще жорсткішими. 20-й пакет санкцій – незабаром.
Восени 2022року - це треба було вводити!
Звичайно, що краще пізно, ніж ніколи! Але!!! Скільки людей ВЖЕ полягло і ще поляже?!!!
Звичайно що зрозумів. Ну так відповідь така сама: формально, на папері, ВВП на душу виросте (якщо ми проігноруємо що діти дійсно споживають, а для них не тільки торгують, а і виробляють чимало товарів). І виробляють немало. Бо діти їдять інколи як дорослі, вимагають зміни одежі частіше, тягнуть за собою сферу послуг розваг і розвитку. В чому дорослі інколи собі відмовляють, зате рідше відмовляють дітям
Якщо ж ви натякаєте, що така зміна (зростання) ВВП на душу при зменшенні населення не відчуватиметься покращенням життя , ну то так. Так часто буває. Наприклад той самий ВПК може давати шалені цифри приросту, але життя від цього не покращується. Так що знов, формально будівельник правий. Ну а якщо ви натякаєте, що виїзд дітей неодмінно колись аукнеться падінням ВВП, як загальним, так і подушовим, так то поза сумнівом. Загалом я не схильний робити трагедію (для України, як держави) з виїзду населення і падіння його скажемо до 20 млн. Єдина загроза - безпекова. Але якщо ми матимемо залізобетонні гарантії (НАТО там, чи ще якийсь формат) , то нічого страшного в 20 млн нема, Село не знає чим зайнятись, там земля вся віддана фермерам, ручна праця майже не треба. Що втратить держава і ВВП, якщо умовний сільський житель виїде в Польщу?? А тут ще і ШІ витісняє людей з роботи)) То може небажання людей розмножуватись , бажання кудись їхати не таке і погане))
Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор" - за селянами потянутся продавцы, за ними сантехники, а следом - стоматологи. Вопрос: на чем будут зарабатывать оставшиеся? 🤔 Потом - така забавная штука, как "инвестиционрая" недвига. Ну и вишенка на торте - пенсия/социалка...