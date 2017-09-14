RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:29

_hunter

_hunter


Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор"


В селі (невеликому райцентрі чи діючому райцентрі з населенням 20 тис) де живуть на 10 тисяч грн - і це ще по багатому, мізерний мультиплікатор. Якщо є взагалі. Там не ремонтують по 20-30 років квартири / будинки з останньою сантехнікою , не міняють алюмінієві кабелі часів Хрущова на мідні.
Зате там бюджетна школа, в якій кількість учнів вже зрівнялась з кількістю вчителів. А школу ще опалюють, якісь кошти на ремонт виділяють. В екс-райценоі є лікарня державна. Яка смокче гроші. І ще багато чого з бюджету вимагає село.
Hotab
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:34

Hotab написав:

  Hotab написав:_hunter


Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор"


В селі (невеликому райцентрі чи діючому райцентрі з населенням 20 тис) де живуть на 10 тисяч грн - і це ще по багатому, мізерний мультиплікатор. Якщо є взагалі. Там не ремонтують по 20-30 років квартири / будинки з останньою сантехнікою , не міняють алюмінієві кабелі часів Хрущова на мідні.
Зате там бюджетна школа, в якій кількість учнів вже зрівнялась з кількістю вчителів. А школу ще опалюють, якісь кошти на ремонт виділяють. В екс-райценоі є лікарня державна. Яка смокче гроші. І ще багато чого з бюджету вимагає село.

Це хтось вже писав, або Юра-теплотехнік, або Франт: залишити міста мільйонники, ШРТ та шосе міжними, та обл. центри між мільйонниками. Решта під ніж як таке що навантажує бюджет. Туди ж пенсів (як писала флер: біосміття).
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:50

flyman

flyman



залишити


Кому це треба зробити? І хто це робить.
Мова про процеси , які йдуть незалежно від твого бажання, з обʼєктивних причин. Ми можемо лише давати свої оцінки/розрахунки, це добро чи зло.
Якщо ти пускаєш скупу сльозу з приводу цього, то власним прикладом їдь жити в село, піднімай там все що можна: ВВП , народжуваність. Якщо піднімається ще.



Решта під ніж як таке що навантажує бюджет.


Значить як вчителів, лікарів, захисників держави називати зневажливо «сісьоцмульники» то правильно, а як село сисьоцмудильне, то ні, не можна, тут у Флаймана праведний гнів 😅.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 жов, 2025 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:57

Hotab написав:

  Hotab написав:_hunter


Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор"


В селі (невеликому райцентрі чи діючому райцентрі з населенням 20 тис) ......

Т.е. выезжать будет исключительно "село", причем "неасфальтированное"? 🤔
Ну, допустим.
Но мне интересно - что случится с продажей "алкашки" в одном известном львовском ларьке - если хотя бы половина городских маргиналов "неожиданно" выехать решит? :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:06

_hunter

_hunter

Т.е. выезжать будет


Приідь в Україну , встань на облік, поїдь в село , в місто і подивись, чи є будівництво в містах? Чи пустішають хати в селах? Чи збільшується кількість учнів в сільських школах? А в міських школах і садках , а чи там є місця? Далі згадаєш , а що з загальною кількістю населення в країні. І можливо зійде на тебе просвітління. Якщо вмієш аналізувати прості математичні дії: якщо один доданок росте, а сума зменшується, то що відбувається з іншим доданком.
