Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:29

_hunter


Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор"


В селі (невеликому райцентрі чи діючому райцентрі з населенням 20 тис) де живуть на 10 тисяч грн - і це ще по багатому, мізерний мультиплікатор. Якщо є взагалі. Там не ремонтують по 20-30 років квартири / будинки з останньою сантехнікою , не міняють алюмінієві кабелі часів Хрущова на мідні.
Зате там бюджетна школа, в якій кількість учнів вже зрівнялась з кількістю вчителів. А школу ще опалюють, якісь кошти на ремонт виділяють. В екс-райценоі є лікарня державна. Яка смокче гроші. І ще багато чого з бюджету вимагає село.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:34

  Hotab написав:


Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор"


В селі (невеликому райцентрі чи діючому райцентрі з населенням 20 тис) де живуть на 10 тисяч грн - і це ще по багатому, мізерний мультиплікатор. Якщо є взагалі. Там не ремонтують по 20-30 років квартири / будинки з останньою сантехнікою , не міняють алюмінієві кабелі часів Хрущова на мідні.
Зате там бюджетна школа, в якій кількість учнів вже зрівнялась з кількістю вчителів. А школу ще опалюють, якісь кошти на ремонт виділяють. В екс-райценоі є лікарня державна. Яка смокче гроші. І ще багато чого з бюджету вимагає село.

Це хтось вже писав, або Юра-теплотехнік, або Франт: залишити міста мільйонники, ШРТ та шосе міжними, та обл. центри між мільйонниками. Решта під ніж як таке що навантажує бюджет. Туди ж пенсів (як писала флер: біосміття).
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:50

flyman



залишити


Кому це треба зробити? І хто це робить.
Мова про процеси , які йдуть незалежно від твого бажання, з обʼєктивних причин. Ми можемо лише давати свої оцінки/розрахунки, це добро чи зло.
Якщо ти пускаєш скупу сльозу з приводу цього, то власним прикладом їдь жити в село, піднімай там все що можна: ВВП , народжуваність. Якщо піднімається ще.



Решта під ніж як таке що навантажує бюджет.


Значить як вчителів, лікарів, захисників держави називати зневажливо «сісьоцмульники» то правильно, а як село сисьоцмудильне, то ні, не можна, тут у Флаймана праведний гнів 😅.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:57

  Hotab написав:


Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор"


В селі (невеликому райцентрі чи діючому райцентрі з населенням 20 тис) ......

Т.е. выезжать будет исключительно "село", причем "неасфальтированное"? 🤔
Ну, допустим.
Но мне интересно - что случится с продажей "алкашки" в одном известном львовском ларьке - если хотя бы половина городских маргиналов "неожиданно" выехать решит? :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:06

_hunter

Т.е. выезжать будет


Приідь в Україну , встань на облік, поїдь в село , в місто і подивись, чи є будівництво в містах? Чи пустішають хати в селах? Чи збільшується кількість учнів в сільських школах? А в міських школах і садках , а чи там є місця? Далі згадаєш , а що з загальною кількістю населення в країні. І можливо зійде на тебе просвітління. Якщо вмієш аналізувати прості математичні дії: якщо один доданок росте, а сума зменшується, то що відбувається з іншим доданком.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:31

Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:40

  flyman написав:

Нє, не звиздіть, пенсів Флер пропонувала вивезти за кордон, наприклад, до Хантера :wink: Нехай там отримують 500 ойро та безкоштовне їдло, житло, одяг, медобслуговування - і пенсам чудово (бо тут вони такого не дочекаються) і Україні добре (менше навантаження на бюджет).
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:47

І все буде добре!© )))

  _hunter написав:

Та ж хочуть завезти 1лям бангладешців з індусами, щоб в надважливих в тилу - пальонка не збавляла темпи продажів! :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Судя по изменившейся риторике проигрыш в войне уже не вызывает сомнений у тридцати присутствующих тут участников. Обсуждают уже только всякую х.... Причем обязательно на этом фоне появится сообщение о высосанном из пальца произволе ТЦКиСП и угрозе наводнения Украины иностранцами. Чистая кремлевская риторика.

Мне кажется наиболее ценным для живущих еще в Украине было бы обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации, которая станет результатом поражения в войне. Вопрос выживания коснется не только мужчин, но и их семей. Перед кремлем станет задача стереть в памяти жителей Украины факты масштабного геноцида. Стереть чаще всего эффективно за счет убийств носителей памяти, т.е. оставшихся в живых после войны жителей Украины. Это позволит уменьшить в будущем проявления мести выживших украинских детей за своих родителей, которые не смогут будучи убитыми передать им важнейшую для жизни информацию. Опыт кремля этот имеет слишком давнюю историю. Жить рабами будут только покорившиеся. Другого не дано.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:13

це все гриби

  buratinyo написав:

Мне кажется наиболее ценным для живущих еще в Украине было бы обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации, которая станет результатом поражения в войне. Вопрос выживания коснется не только мужчин, но и их семей. Перед кремлем станет задача стереть в памяти жителей Украины факты масштабного геноцида. Стереть чаще всего эффективно за счет убийств носителей памяти, т.е. оставшихся в живых после войны жителей Украины. Это позволит уменьшить в будущем проявления мести выживших украинских детей за своих родителей, которые не смогут будучи убитыми передать им важнейшую для жизни информацию. Опыт кремля этот имеет слишком давнюю историю. Жить рабами будут только покорившиеся. Другого не дано.

це все гриби
