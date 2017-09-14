|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:56
Hotab написав:
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
Долярек жалюгідний брехливий провокатор.
Майже дослівно холява казав:
«Хотів би в ЗСУ, бо там платять значно більше, ніж я отримую зараз за майже таку ж роботу. Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
Не перекручуй!
Я питав Холяву, чому не повертається на фронт? Бо ж так хотів залишитись, так хотів...
А тепер ж є закон!
Залишилось - лише бажання Холяви!
А Холява відповів(приблизно таке >>>), що можливо б і повернувся, але здоров'я вже не те і не за такі гроші, що зараз платять!
Повідомлень: 8775
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
Профіль
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:57
_hunter написав: Hotab написав:
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
......
Майже дослівно холява казав:
«...... Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
Это удобно - когда _сам_ такое можешь решить - не проходя живительное влк..
Ти вже мрієш про 60+ років? Настільки страшно, що готовий терпіти болячки?
Ну і Холява як військовий лікар напрацювався в ЗСУ.
І це не журнал писати, чи рації заряджати , а раком над помираючими пораненим стояти і рятувати їм кінцівки.
Розкажи про «удобно» перед дзеркалом. Тобі найудобніше точно
Hotab
Повідомлень: 16871
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Профіль
Бетон
Успіх написав: Бетон написав:
Помер хлопець після «мобілізації»: повідомляє київська журналістка
За одну ніч після затримання працівниками ТЦК він опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Хлопець був у комі і, на жаль, помер.
ㅤ
Я перепрошую - може це щось наплутали?
Може це якесь вороже дрг закинули в Київ?
Це ж тільки ворог може так катувати і вбивати?!
НУ НЕ МОЖУТЬ ЖЕ ТАК СВОЇ СВОЇХ
катувати і вбивати???
Чи можуть?
, це про цього>>>
Успіх
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
Профіль
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:07
Hotab написав:fler
Хантер питав «для чого тут», тобто в Німеччині. ))
Як для чого? Щоб підняти Хантеру податок на його низькокваліфіковану працю в Німеччині з 40 % до 60% 😅
опять же в очереди за халявным баварским дольше стоять )))
и кстати, зачем вы все опять откармливаете тролля ху.нтер?
Прохожий
Повідомлень: 14176
З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1455 раз.
Профіль
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:08
Успіх написав: Hotab написав:
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
Долярек жалюгідний брехливий провокатор.
Майже дослівно холява казав:
«Хотів би в ЗСУ, бо там платять значно більше, ніж я отримую зараз за майже таку ж роботу. Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
Не перекручуй!
Я питав Холяву, чому не повертається на фронт? Бо ж так хотів залишитись, так хотів...
А тепер ж є закон!
Залишилось - лише бажання Холяви!
А Холява відповів(приблизно таке >>>), що можливо б і повернувся, але здоров'я вже не те і не за такі гроші, що зараз платять!
Холява про гроші відповів «приблизно» таке: Напад росії і білорусі на Україну
Про здоровʼя було в іншому його пості
Твоє щастя що у нас мʼякі модератори. Ти б гнидне за брехливі провокації сидів би поряд з УА до кінця жовтня.
Як я і казав, він працює там само і робить те саме, але цивільний має легший графік, і менше грошей.
Привозячи поранених в польові шпиталі я з перших вуст знаю режим роботи військових лікарів.
Там не пофлудиш глибоко під землею в бліндажі біля старлінка, поки рація заряджається.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 24 жов, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
- Повідомлень: 16871
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Профіль
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:11
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
......
Майже дослівно холява казав:
«...... Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
Это удобно - когда _сам_ такое можешь решить - не проходя живительное влк..
Ти вже мрієш про 60+ років? ......
Розкажи про «удобно» перед дзеркалом. Тобі найудобніше точно
Разговор-то не об этом.
-- я прекрасно помню как человек рассказывал, что его из армии поперли "по возрасту". И бил себя пяткой в грудь - что он бы всем нам викингам - показал бы. А как пол-года (или сколько там?) прошло - и 60+ контракты разрешили - "внезапно" здоровье оказалось "не то"...
Так я с этим и не спорю: я тоже _сам_ решил - "портянки (или уже носки выдавать начали?) -- не мое"...
_hunter
Повідомлень: 10820
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
|
