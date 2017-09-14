RSS
  #<1 ... 15552155531555415555
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:56

Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води

  Hotab написав:

Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять 8)


Долярек жалюгідний брехливий провокатор.
Майже дослівно холява казав:
«Хотів би в ЗСУ, бо там платять значно більше, ніж я отримую зараз за майже таку ж роботу. Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».

Не перекручуй!

Я питав Холяву, чому не повертається на фронт? Бо ж так хотів залишитись, так хотів...
А тепер ж є закон!
Залишилось - лише бажання Холяви!

А Холява відповів(приблизно таке >>>), що можливо б і повернувся, але здоров'я вже не те і не за такі гроші, що зараз платять!
Успіх
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:57

  _hunter написав:
  Hotab написав:

Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять 8)


......
Майже дослівно холява казав:
«...... Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».

Это удобно - когда _сам_ такое можешь решить - не проходя живительное влк..


Ти вже мрієш про 60+ років? Настільки страшно, що готовий терпіти болячки?

Ну і Холява як військовий лікар напрацювався в ЗСУ.
І це не журнал писати, чи рації заряджати , а раком над помираючими пораненим стояти і рятувати їм кінцівки.

Розкажи про «удобно» перед дзеркалом. Тобі найудобніше точно
Тактичний Центр Катування?

  Успіх написав:
  Бетон написав:Помер хлопець після «мобілізації»: повідомляє київська журналістка

За одну ніч після затримання працівниками ТЦК він опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Хлопець був у комі і, на жаль, помер.

Я перепрошую - може це щось наплутали?
Може це якесь вороже дрг закинули в Київ?

Це ж тільки ворог може так катувати і вбивати?!

НУ НЕ МОЖУТЬ ЖЕ ТАК СВОЇ СВОЇХ катувати і вбивати???

Чи можуть? :shock:

Бетон, це про цього>>>
Успіх
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:07

  Hotab написав:fler
Хантер питав «для чого тут», тобто в Німеччині. ))
Як для чого? Щоб підняти Хантеру податок на його низькокваліфіковану працю в Німеччині з 40 % до 60% 😅

опять же в очереди за халявным баварским дольше стоять )))
и кстати, зачем вы все опять откармливаете тролля ху.нтер? :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:08

  Успіх написав:
  Hotab написав:

Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять 8)


Долярек жалюгідний брехливий провокатор.
Майже дослівно холява казав:
«Хотів би в ЗСУ, бо там платять значно більше, ніж я отримую зараз за майже таку ж роботу. Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».

Не перекручуй!

Я питав Холяву, чому не повертається на фронт? Бо ж так хотів залишитись, так хотів...
А тепер ж є закон!
Залишилось - лише бажання Холяви!

А Холява відповів(приблизно таке >>>), що можливо б і повернувся, але здоров'я вже не те і не за такі гроші, що зараз платять!



Холява про гроші відповів «приблизно» таке:

Напад росії і білорусі на Україну
Про здоровʼя було в іншому його пості
Твоє щастя що у нас мʼякі модератори. Ти б гнидне за брехливі провокації сидів би поряд з УА до кінця жовтня.

Як я і казав, він працює там само і робить те саме, але цивільний має легший графік, і менше грошей.

Привозячи поранених в польові шпиталі я з перших вуст знаю режим роботи військових лікарів.
Там не пофлудиш глибоко під землею в бліндажі біля старлінка, поки рація заряджається.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 жов, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:11

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:

Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять 8)


......
Майже дослівно холява казав:
«...... Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».

Это удобно - когда _сам_ такое можешь решить - не проходя живительное влк..


Ти вже мрієш про 60+ років? ......
Розкажи про «удобно» перед дзеркалом. Тобі найудобніше точно

Разговор-то не об этом. :wink: -- я прекрасно помню как человек рассказывал, что его из армии поперли "по возрасту". И бил себя пяткой в грудь - что он бы всем нам викингам - показал бы. А как пол-года (или сколько там?) прошло - и 60+ контракты разрешили - "внезапно" здоровье оказалось "не то"...

Так я с этим и не спорю: я тоже _сам_ решил - "портянки (или уже носки выдавать начали?) -- не мое"...
